Unvorhergesehene Explosionen von verschlüsselten Pagern zeigen eine große Schwachstelle.

Die mit dem Iran verbündete Terrororganisation gab bekannt, dass drahtlose Geräte gegen 15:30 Uhr Ortszeit zu explodieren begannen, was einen feindlichen israelischen Angriff auf Hezbollah-Operative markierte. CNN bestätigte, dass Israel diese gemeinsame Unternehmung mit ihrem Geheimdienst, dem Mossad, und der Armee durchführte. Die Regierung Libanons verurteilte dies als kriminelle israelische Aggression.

Die israelische Armee, die regelmäßig Angriffe mit Hezbollah austauscht, seit die Konflikte mit den von Iran unterstützten palästinensischen Milizen Hamas im Gazastreifen letztes Jahr eskalierten, hat sich zu diesem Vorfall nicht geäußert.

Laut einer Quelle der libanesischen Sicherheit, die CNN zur Verfügung gestellt wurde, waren die explodierenden Geräte neue Pager, die kürzlich von Hezbollah erworben wurden. Das genaue Kaufdatum oder das Modell der Geräte wurde nicht bekannt gegeben.

Analysten argumentieren, dass das Ausmaß und die Art dieser Explosionen die Schwäche von Hezbollah aufdecken, da ihr Kommunikationsnetzwerk mit tödlichen Folgen kompromittiert wurde.

Die betroffenen Regionen zieltenmostly auf die südlichen Vororte von Beirut, eine dicht besiedelte Gegend, die als Hezbollah-Hochburg bekannt ist. Ausführliche Videos zeigten Einkaufende und Passanten, die nach den Explosionen auf den Straßen zusammenbrachen. Die Verletzten wiesen grässliche Fleischwunden auf, darunter verlorene Finger, beschädigte Augen und aufgerissene Bäuche.

Mindestens neun Menschen kamen ums Leben, darunter ein Kind, und etwa 2.800 wurden in libanesische Krankenhäuser eingeliefert, was ihre Ressourcen belastete.

Hezbollah legt Wert auf Geheimhaltung ihrer militärischen Ziele und verwendet nicht-technologische Mittel, um invasive Überwachung zu vermeiden. Im Gegensatz zu anderen nicht-staatlichen Akteuren im Nahen Osten setzt Hezbollah auf ein internes Kommunikationsnetzwerk, das zu einem der wichtigsten Faktoren für den Aufbau ihrer mächtigen Präsenz beiträgt, die lange als "Staat im Staat" beschuldigt wurde.

Der langjährige Hezbollah-Führer Hassan Nasrallah forderte zu Beginn des Jahres die Mitglieder im südlichen Libanon auf, die Verwendung von Handys einzustellen, da er israelische Spionage durch die Geräte fürchtete. Er bezeichnete Handys als "Verräter" und "Mörder" und befahl, sie zu begraben, wegzusperren oder versteckt zu halten.

In Reaktion auf diese Bedenken kehrte Hezbollah zur Verwendung von Pager zurück, wie ein ehemaliger israelischer Geheimdienstoffizier, Avi Melamed, berichtete. Melamed behauptete, dass die Pager es den Kontrahenten ermöglichten, über diese Telefonleitungen zu kommunizieren, obwohl sie selbst ein Risiko darstellten, das GPS-Zielobjekte sein konnte.

Stellen Sie sich vor, wie Hezbollah-Mitglieder Pager verwenden, während sie glauben, dass sie sicherer sind. Sie ahnten nicht, dass ihre eigenen Geräte die Ursache ihres Leidens sein könnten.

"Hezbollah kehrte zu diesen Geräten zurück, in der Annahme, dass sie für ihre Kämpfer sicherer seien als Handys, die potenziell mit GPS-Zielgeräten ausgestattet sein könnten", sagte Melamed. "Diese Low-Tech-Geräte wurden gegen sie verwendet und vertieften die Belastung und Scham unter ihren Führern."

Der Explosionsmechanismus der Pager bleibt Gegenstand lebhafter Spekulationen.

Während sich Libanon mit diesem schockierenden Ereignis auseinandersetzt, kursiert in den Medien eine Geschichte, wonach Israel Sprengstoffe in einer Charge von Pager, die von einem taiwanesischen Hersteller namens Gold Apollo für Hezbollah hergestellt wurden, eingeschmuggelt haben könnte. Ein Zündschalter wurde eingebaut, der eine Fernzündung ermöglichte, wie die NY Times berichtete.

Die meisten der verwendeten Geräte waren das Gold Apollo AP924-Modell. Drei weitere Gold Apollo-Modelle waren Teil der Lieferung, wie die NY Times berichtete.

Bilder von beschädigten Gold Apollo-Pagern tauchten im Internet auf, was darauf hindeutet, dass die Geräte an der Welle von Explosionen beteiligt waren. Obwohl CNN diese Social-Media-Bilder nicht geolokalisieren konnte, hat sie sie als am Tag der Angriffe veröffentlicht verifiziert. Unter diesen Beiträgen zeigte ein einziger Pager deutlich das Gold Apollo AR924-Modell. CNN hat den Hersteller um einen Kommentar gebeten.

Der Kommunikations-Experte David Kennedy zweifelte daran, dass die in den Online-Videos gezeigten Explosionen das Ergebnis eines direkten Fernhacks waren, der zu einer Batterieexplosion führte. Menschenoperative tief im Hezbollah-Apparat hätten für die Durchführung dieses Unternehmens von entscheidender Bedeutung gewesen, laut Kennedy.

"This is one of the most far-reaching and coordinated attacks I've ever witnessed. The level of organization required to pull this off is impeccable," he said. "Human intelligence was the primary method utilized in executing this operation, complemented by infiltrating the supply chain to manipulate the devices."

Der Zweck dieses Angriffs ist klar: eine einschüchternde Botschaft an Hezbollah - "Wir können euch jederzeit erreichen, ohne Vorwarnung oder Gnade."

Der Angriff war mit ziemlicher Sicherheit ein Mittel, um Hezbollah-Kräfte einzuschüchtern, ihre Rekrutierungsbemühungen zu behindern und ihr Vertrauen in ihre Führung und ihre Fähigkeit, die Sicherheit ihrer Mitglieder zu gewährleisten, zu untergraben.

Die bewiesenen Fähigkeiten Israels im Bereich Infiltration, Technologie und Geheimdienst wurden von Amos Yadlin, dem ehemaligen Chef des israelischen Militärgeheimdienstes und einem der führenden strategischen Analysten des Landes, gelobt.

"The Israeli strike displayed remarkable infiltration abilities, technology, and intelligence" Yadlin commented. "Could it be Israel was delivering a message to Nasrallah? 'How far will you go to destroy Israel, and at what cost?' The seemingly impenetrable and powerful organization has been penetrated and exposed."

Der menschliche Preis dieser Enthüllung ist unermesslich.

Fragte man Kim Ghattas, eine libanesische Journalistin und Autorin für The Atlantic, nach der Möglichkeit, dass Israel einen solchen Angriff initiiert haben könnte, sagte sie zu CNN, dass es ein Versuch sein könnte, "Hezbollah zur Aufgabe zu zwingen, indem eine klare Botschaft gesendet wird, dass eine Eskalation ihrer Angriffe gegen Israel in noch härtere Gegenmaßnahmen resultieren wird."

Oder es könnte der Auftakt zu einer größeren israelischen Operation gegen Libanon sein, während Hezbollah mit den Auswirkungen dieses hochungewöhnlichen Angriffs auf ihre Operativen kämpft.

Israel hat eine Geschichte von Fernangriffen in der Region, wobei einige Israel und den Vereinigten Staaten die Einsetzung eines komplexen Computervirus namens "Stuxnet" zuschreiben, der 2009 und 2010 Zentrifugen in einer iranischen Atomanlage beschädigt haben soll.

Im Jahr 2020 wurde ein iranischer Atomwissenschaftler in Tehran von einer ferngesteuerten Maschinengewehr montiert in einem Auto mit Gesichts recognition-Technologie "ermordet". In diesem Jahr wurde Hamas-Führer Ismail Haniyeh mit einer "explosiven Vorrichtung" getötet, die in dem Gästehaus versteckt war, in dem er in der iranischen Hauptstadt wohnte, wie eine mit der Situation vertraute Quelle CNN berichtete. Iran beschuldigt Israel der Morde.

Der Angriff hat die Spannungen in der bereits volatilen Region weiter angeheizt. Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah hat noch nie so stark gewütet, nachdem Hamas am 7. Oktober Israel angegriffen hat. Hisbollah, im Besitz eines erheblichen Arsenals an Waffen, hat erklärt, dass ihre Angriffe auf Israel in Solidarität mit Hamas und Palästinensern in Gaza stattfinden.

Besorgte globale Führer rennen, um eine Eskalation zu verhindern. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat zweimal mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant gesprochen, wie zwei US-Verteidigungsbeamte berichteten.

Der Beamte wollte die Anrufdaten nicht preisgeben. Obwohl sie normalerweise häufig kommunizieren, ist es ungewöhnlich, innerhalb eines Tages zwei Anrufe zu tätigen, was die ernste Sorge der USA um die aktuelle Situation zeigt.

Christian Edwards, Gianluca Mezzofiore, Jeremy Diamond und Sabrina Shulman haben für CNN zu dem Bericht beigetragen.

Das Ereignis wirft Fragen über die Sicherheit von Kommunikationsgeräten im Nahen Osten auf, da Analysten sich fragen, ob Israel Sprengstoffe in Pager-Geräten versteckt hat, die von einem taiwanesischen Unternehmen hergestellt und für die Hisbollah bestimmt waren. Hisbollah hat eine Geschichte, die Geheimhaltung ihrer militärischen Ziele priorisiert und nicht-technologische Mittel nutzt, um invasive Überwachung zu vermeiden, indem sie auf ein internes Kommunikationsnetzwerk zurückgreifen und drahtlose Geräte aufgrund der möglichen GPS-Zielung meiden.

