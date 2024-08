Unter der Frage, ist Gündogan finanziell verantwortlich für Flicks hochkarätige Übertragung?

Hansi Flick sichert sich Dani Olmo für FC Barcelona, finanzielle Sorgen zeichnen sich ab. Könnte dies das Ende von Ilkay Gündogans Zeit bei Barça bedeuten? Der deutsche Kapitän verpasst den Saisonstart.

Hansi Flick wusste, wem er seinen Dank aussprechen musste. Der ehemalige Trainer der deutschen Nationalmannschaft umarmte Robert Lewandowski herzlich nach dem knappen 2:1 (1:1)-Sieg von FC Barcelona gegen FC Valencia im ersten Saisonspiel. Erleichterung war auf Flicks Gesicht zu sehen. "Wir haben in der ersten Halbzeit viele Fehler gemacht. Aber wir haben den ersten Schritt gemacht. Am Ende haben wir das Spiel kontrolliert", kommentierte Flick.

In den Fußstapfen seiner berühmten deutschen Vorgänger Hennes Weisweiler und Udo Lattek, die beide ihre Ligastarts 1975 und 1981 mit Siegen begannen, konnte Flick dank Lewandowskis zwei Toren (45+6, 49./Elfmeter) ebenfalls einen Sieg feiern.

"Ein Sieg in einem Stadion wie Valencia ist nie einfach", sagte Lewandowski, der mit Flick in München die Champions League gewonnen hat. "Ich weiß nicht, wie viele Tore ich insgesamt in dieser Saison schießen werde, aber ein Tor im ersten Spiel gibt mir Sicherheit. Es boostert mein Selbstvertrauen", fügte Lewandowski hinzu.

Doch Flick hat noch Herausforderungen zu meistern. Valencia hätte in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, doch Hugo Duro (44.) war der einzige Torschütze. Pau Cubarsi rettete die Situation nach einem folgenschweren Fehler des Nationaltorwarts Marc-André ter Stegen während des Spielaufbaus gegen Duro (45+3). "Wir haben in der zweiten Halbzeit besser gespielt", stellte Flick fest.

Doch Flick muss auch Entscheidungen außerhalb des Platzes treffen. Laut spanischen Medienberichten denkt der Verein darüber nach, ihren Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan zu verkaufen. Barcelona braucht dringend Geld für neue Spieler, und Dani Olmo, der von RB Leipzig für 55 Millionen Euro verpflichtet wurde, ist noch nicht in der Liga registriert.

Offiziell fehlte Gündogan das Spiel gegen Valencia wegen einer Kopfverletzung, die er sich während eines Freundschaftsspiels gegen AS Monaco (0:3) zugezogen hatte. Flick hatte kürzlich großes Lob für Gündogan ausgesprochen und suggerierte, dass er glaubte, der Spieler würde bleiben. Doch Gündogan wird angeblich von ausländischen Clubs umworben. Nach dem erfolgreichen Saisonstart kann Flick nur kurz durchatmen.

