Bundesliga - „Uns geht es gut“: Heidenheim erwartet den Klassenerhalt

Trainer Frank Schmidt ist nach dem diesjährigen Titelgewinn des 1. FC Heidenheim sehr zufrieden. Der Trainer des Bundesligisten sagte, er sei „sehr stolz“ und „sehr glücklich“, nachdem das nationale Duell gegen Freiburg mit einem spannenden 3:2 (0:1) endete. Heidenheim besiegte Baden am Mittwoch dank eines Eigentors von Matthias Ginter in der Nachspielzeit. Nach 16 Spieltagen hat der Aufsteiger 20 Punkte gesammelt und ist nun klar auf Kurs, in der Liga zu bleiben.

Schmidt warnte, dass es nach der Halbzeit keine Rolle spiele, wo man stehe. Aber es sei „definitiv das Coolste, was man jetzt machen kann.“ In den ersten 16 Etappen der „Tour Bundesliga“ habe die Heidenheimer Mannschaft „sehr gute Leistungen gezeigt“, so das Fazit des Trainers. Sein Team muss so weitermachen.

Gegen Freiburg habe seine Mannschaft noch einmal „die Ärmel hochgekrempelt und FCH-Fußball mit einer unglaublich hohen Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit gespielt“, lobte Schmidt.

Jan-Niklas Best, der krankheitsbedingt ausfällt, „hat wahrscheinlich ein paar Purzelbäume auf dem heimischen Sofa gemacht, weil es schon einige Standards gibt und wir sehen, dass unser Stammtorschütze fehlt“, sagte Schmidt schmunzelnd. Das reicht immer noch für den erhofften Sieg am Jahresende.

Bundesliga Spielplan der Bundesliga

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de