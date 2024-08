- Unglücklicher Tod durch Ertrinken im Rhein, Duisburg.

Es wird vermutet, dass eine Frau bei einem Badeunfall im Rhein in Duisburg am Samstag ihr Leben verlor. Passanten bemerkten die Frau in Badekleidung im Fluss und alarmierten die Einsatzkräfte, wie die Duisburger Feuerwehr mitteilte.

Die Wasserschutzpolizei, DLRG und die Werksfeuerwehr von ThyssenKrupp Steel beteiligten sich an der Rettungsaktion. Schließlich ortete ein Rettungshubschrauber die leblose Frau unter Wasser. Die Duisburger Polizei hat die Identität und das Alter des Opfers noch nicht bekanntgegeben, da die Ermittlungen laufen.

