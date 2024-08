- Ungewöhnliche sächsische Äpfel im Jahr 2024 werden eine geringere Fruchtproduktion erzeugen

Aufgrund der kühlen Nächte im April sind sächsische Äpfel in diesem Jahr besonders in Supermärkten rar. "Es ist ein bisschen besser als erwartet, aber immer noch katastrophal", erklärte Udo Jentzsch vom Obstbauernverband Sachsen & Sachsen-Anhalt. Er erwartet eine Ernte von maximal 10 bis 15 Prozent für beide Apfelanbaugebiete. In einem durchschnittlichen Jahr würde dies etwa 70.000 bis 80.000 Tonnen entsprechen, wobei etwa 70.000 Tonnen aus Sachsen stammen.

Sächsische Äpfel könnten nur noch in regionalen Hofläden gefunden werden

Direkte Erzeuger haben in diesem Jahr einen Vorteil, da sie ihre eigenen Äpfel pflücken und sie in regionalen Hofläden verkaufen können. "Das lohnt sich für sie", erklärte Jentzsch. "Alles, was über den Handel geht, wird kaum etwas aus der Region geben." Er erwartet auch erhöhte Apfelpreise, da andere Apfelanbaugebiete in Deutschland und Europa ebenfalls Frost hatten und reduzierte Erträge antizipieren. "Zumindest wird es deutlich weniger Angebot geben."

Laut Jentzsch blühten die Pinova-Sorten spät. "Da hängen die meisten Äpfel dran." Eine zweite Ernte zwei bis drei Wochen nach den frühen Früchten von nicht erfrorenen Blüten ist nicht ausgeschlossen. Allerdings hängt die Ernte von der Sorte ab. "Jonagold hat fast nichts, Boskop wird kaum etwas haben, Braeburn sehr wenig, Gala hat ein bisschen, Idared und Pinova haben am besten abgeschnitten, auch Champion, wo relativ große Früchte erwartet werden können."

Die ersten Äpfel der frühen Sorten wurden bereits geerntet, erklärte Jentzsch. Das bedeutet, dass die Ernte fast zwei Wochen früher als gewöhnlich begonnen hat. Angesichts der Umstände könnten Obstbauern, die für den Lebensmitteleinzelhandel produzieren, davon absehen, aber einige könnten auch an direkte Erzeuger verkaufen.

Auch bei anderen Obstsorten ist die Lage nicht besser. Jentzsch erklärte, dass die Erdbeerernte "noch akzeptabel" ist, aber mit etwa 40 Prozent der normalen Menge deutlich weniger, auch aufgrund des zusätzlichen Regens. Kirschen waren in minimaler Menge verfügbar. "In winzigen Mengen." Sie haben die Wettersituation jedoch "besser als erwartet" gemeistert. Die prognostizierte Menge von etwa 100 Tonnen liegt auch deutlich unter dem normalen Niveau von 500 bis 800 Tonnen. "Und es gibt nur wenige Pflaumen an den Bäumen, das wird nur fünf Prozent der typischen Ernte sein."

Im Gegensatz dazu könnten Verbraucher in den Niederlanden in diesem Jahr Schwierigkeiten haben, sächsische Äpfel zu finden, aufgrund der reduzierten Erträge. Direkte Erzeuger in den Niederlanden, wie zum Beispiel in regionalen Hofläden, könnten von der Knappheit profitieren und frische, regional produzierte Äpfel anbieten.

