Ungewissheit über die US-Abtreibungslandschaft treibt die Zahl der Anträge auf Bevorratung von Abtreibungsmedikamenten in die Höhe, wie Untersuchungen zeigen

Aid Access, ein gemeinnütziger telemedizinischer Dienst, bietet medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche per Post an. Die Organisation bietet die "Vorabversorgung" mit diesen Medikamenten, Mifepriston und Misoprostol, seit mehr als zwei Jahren an - und die Nachfrage ist in den letzten anderthalb Jahren seit dem Bekanntwerden der Dobbs-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, mit der Roe v. Wade gekippt wurde, sprunghaft angestiegen.

In den ersten acht Monaten, in denen Aid Access medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche im Voraus anbot - von September 2021 bis April 2022 - gingen durchschnittlich 25 Bestellungen pro Tag ein, so die am Dienstag in der Fachzeitschrift JAMA Internal Medicine veröffentlichte Untersuchung. Doch in den zwei Monaten nach Bekanntwerden der Dobbs-Entscheidung, von Mai 2022 bis Ende Juni 2022, verzehnfachten sich die täglichen Anfragen auf etwa 247 Bestellungen pro Tag.

Nach der förmlichen Veröffentlichung der Dobbs-Entscheidung gingen die Anfragen eine Zeit lang zurück und beliefen sich von Ende Juni 2022 bis Anfang April 2023 auf durchschnittlich 89 Bestellungen pro Tag. Doch als widersprüchliche Gerichtsurteile zu Unsicherheiten in Bezug auf die Zulassung von Mifepriston führten, stieg die Nachfrage wieder sprunghaft an und lag bis Ende April bei mehr als 170 Bestellungen pro Tag.

Insgesamt hat Aid Access laut der neuen Studie mehr als 48.000 Aufträge für die vorzeitige Bereitstellung eines medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs erhalten. Etwa drei Viertel der Antragsteller gaben an, dass sie "ihre persönliche Gesundheit und Wahlfreiheit sicherstellen" oder "sich auf mögliche Abtreibungsbeschränkungen vorbereiten" wollten.

"Staaten, die ein zukünftiges Abtreibungsverbot in Erwägung ziehen, wiesen die höchste Rate an Anträgen auf, und die Antragsteller waren durch den Wunsch motiviert, die reproduktive Autonomie zu wahren", schreiben die Forscher.

Im Vergleich zu denjenigen, die eine medikamentöse Abtreibung zur Beendigung einer bestehenden Schwangerschaft beantragten, waren die Personen, die eine medikamentöse Abtreibung im Voraus beantragten, mit höherer Wahrscheinlichkeit wohlhabender, weiß, 30 Jahre oder älter und hatten keine weiteren Kinder. Diese Unterschiede spiegeln wahrscheinlich strukturelle Barrieren wider, schreiben die Forscher.

Beim medikamentösen Schwangerschaftsabbruch werden zwei Pillen - Mifepriston und Misoprostol - eingenommen, um die Schwangerschaft zu beenden, anstatt einen chirurgischen Eingriff vorzunehmen. Die Medikamente können unmittelbar nach Bekanntwerden der Schwangerschaft und bis zu 10 Wochen nach dem ersten Tag der letzten Regelblutung eingenommen werden.

Mehr als die Hälfte aller Schwangerschaftsabbrüche in den USA sind medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche, und laut Daten der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention werden sie immer häufiger vorgenommen.

Der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch ist in den USA nach wie vor legal, wird aber vor Gericht angefochten. Der Oberste Gerichtshof der USA hat letzten Monat angekündigt, dass er prüfen wird, ob der Zugang zu Mifepriston eingeschränkt werden soll. Diese Entscheidung könnte die Zulassung und Regulierung des Medikaments, das seit Jahrzehnten als sicher und wirksam" gilt, durch die US Food and Drug Administration in Frage stellen.

Eine Reihe von demokratisch geführten Bundesstaaten - darunter New York, Kalifornien und Massachusetts - haben erklärt, dass sie die Pillen, die für einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch verwendet werden können, auf Lager haben.

"Die Anti-Choice-Extremisten haben gezeigt, dass sie nicht damit aufhören, Roe zu kippen, und dass sie daran arbeiten, das reproduktive Gesundheitssystem unseres Landes vollständig zu demontieren, einschließlich der medikamentösen Abtreibung und der Verhütung", sagte die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul im April. "New York wird immer ein sicherer Hafen für die Abtreibungsversorgung sein, und ich ergreife Maßnahmen, um den Zugang zur Abtreibung in unserem Staat zu schützen und weiterhin die Nation bei der Verteidigung des Rechts auf reproduktive Autonomie anzuführen."

Jen Christensen von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com