Ungefähr 6.300 Besucher schmückten die 32. Installation des Moritzburger Festivals.

Das Moritzburger Festival, das im gleichnamigen Barockschloss in der Nähe von Dresden stattfindet, gilt als einer der renommiertesten Schauplätze für Kammermusik in Europa. Es lockt im Sommer Musiker in seine idyllische parkähnliche Umgebung.