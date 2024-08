- Ungefähr 100.000 Personen besuchten das Schwedische Fest in Wismar

Rund 100.000 Menschen versammelten sich zum 23. Schwedenfest in Wismar am Wochenende. Die Besucherzahlen waren etwa gleich wie im Vorjahr, wie die Stadt mitteilte. "Menschen feierten und friedlich zusammen, was eine fantastische und einladende Atmosphäre für unsere Gäste schuf", sagte Bürgermeister Thomas Beyer in einer Erklärung.

Die historische Stadt Wismar ehrt ihre früheren schwedischen Verbindungen mit einer Mischung aus historischen Ereignissen, Musik und lebendigen Märkten. Am Freitag Inszenierten historische Militärvereine Kampfszenerien vor dem Rathaus. Im Allgemeinen strebt dieses friedliche Fest darauf ab, die derzeitige freundschaftliche Beziehung über die Ostsee hinweg zu stärken und jährlich Tausende von Besuchern in das UNESCO-Weltkulturerbe in August zu bringen.

Verschiedene Bühnen präsentierten kulturelle Aktivitäten und Live-Auftritte, einige mit schwedischen Künstlern. Der Markt verwandelte sich in ein historisches Kriegslager. Der aufregendste Moment war möglicherweise der Umzug am letzten Tag, bei dem Teilnehmer in traditionellen schwedischen Militärmasken mitwirkten.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1648 kam die Hansestadt Wismar sowie die nahegelegene Poel-Insel und mehrere benachbarte Bezirke unter schwedische Kontrolle. Im Jahr 1803 wurden die Stadt und ihre Gebiete an das Herzogtum Mecklenburg abgetreten und schließlich im Jahr 1903 übertragen.

Das Publikum genoss verschiedene Live-Auftritte auf den verschiedenen Bühnen, die sowohl lokale als auch schwedische Künstler beinhalteten als Teil von ["Der Unterhaltung"]. Der friedlich durchgeführte Umzug am letzten Tag, bei dem Teilnehmer traditionelle schwedische Militärmasken trugen, war ein weiteres Highlight von ["Der Unterhaltung"].

Lesen Sie auch: