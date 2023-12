Ungarischer FM stellt "Meinungsfreiheit" der EU in Frage, nachdem Trainer wegen homophober und fremdenfeindlicher Äußerungen entlassen wurde

Der deutsche Bundesligist Hertha Berlin hat am Dienstag Torwarttrainer Zsolt Petry entlassen , nachdem sich der 54-Jährige in einem Interview mit der ungarischen Zeitung Magyar Nemzet über Migranten und die gleichgeschlechtliche Ehe geäußert hatte.

Petry, der seit 2015 für den Verein tätig war, hatte in dem am 5. April veröffentlichten Interview die europäische Migrationspolitik kritisiert.

Petry absolvierte zwischen November 1988 und Mai 1996 38 Spiele für Ungarn als Torhüter.

Auf die Frage, ob er mit der konservativen Sozialpolitik in Europa sympathisiere, antwortete Petry: "Ganz und gar nicht. Ich kann gar nicht verstehen, wie Europa in die moralischen Abgründe sinken kann, in denen es sich jetzt befindet.

"Die Einwanderungspolitik ist für mich der Ausdruck des moralischen Verfalls. Wir sollten unser Leben in Europa weiterhin nach den nationalen Werten leben, die wir über viele Jahre hinweg gelernt haben.

"Europa ist ein christlicher Kontinent, und es widerstrebt mir, den moralischen Verfall zu beobachten, der sich über unseren Kontinent ausbreitet.

"Die Liberalen verstärken die Gegenmeinungen. Wenn man die Migration nicht für gut hält, weil eine erschreckende Zahl von Kriminellen nach Europa gekommen ist, wird man als Rassist abgestempelt."

Petry kritisierte auch den derzeitigen ungarischen Torhüter Péter Gulácsi von RB Leipzig für seine Unterstützung der gleichgeschlechtlichen Ehe.

Gulácsi hatte sich im Februarauf Facebook gegen ein von der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban im vergangenen Dezember verabschiedetes Gesetz ausgesprochen, das gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern untersagt.

Das neue Gesetz definiert die Ehe als zwischen einem Mann und einer Frau und behauptet, dass die "Grundlage der Familie die Ehe und die Eltern-Kind-Beziehung" ist. Die Mutter ist eine Frau, der Vater ist ein Mann".

In der Regel kann in Ungarn nur ein verheiratetes Paar ein Kind adoptieren, mit einigen Ausnahmen für Alleinstehende, was früher der Weg für ein gleichgeschlechtliches Paar gewesen wäre.

"Jeder Mensch hat das Recht auf Gleichheit [...] Genauso wie jedes Kind das Recht hat, in einer glücklichen Familie aufzuwachsen, egal welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe und welcher Religion", schrieb Gulácsi.

Petry antwortete darauf, dass er Gulácsis Position nicht verstehe.

"Als Sportler an seiner Stelle würde ich mich auf den Fußball konzentrieren und mich nicht öffentlich zu gesellschaftspolitischen Themen äußern.

"Ich weiß nicht, was Péter dazu bewogen haben könnte, zu Homosexuellen, Transvestiten und anderen Geschlechtsidentitäten zu stehen. Ich hätte an seiner Stelle sicher keine Emotionen geschürt."

Gulácsi hat noch nicht auf Petrys Kommentare reagiert.

In einem Facebook-Post am Mittwoch stellte Ungarns Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó die Entlassung und die Untätigkeit der Europäischen Union in Frage.

Szijjártó erwähnte Petry in seinem Posting nicht namentlich, sondern zeigte stattdessen ein Schwarz-Weiß-Foto von ihm während seiner Zeit als Spieler.

Das Posting richtete sich an die EU-Kommissarin für Werte und Transparenz Věra Jourová, den EU-Justizkommissar Didier Reynders, den Exekutiv-Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Frans Timmermans, die ehemalige niederländische Politikerin Judith Sargentini und "jeden anderen liberalen europäischen Politiker, der sich auf skrupellose Aufklärung zum Thema Meinungsfreiheit spezialisiert hat!"

"In Deutschland wurde ein Mann entlassen, weil er seine Meinung über Migration und Familie teilte.

"Wo sind Sie jetzt? Wann werden Sie protestieren? Wann leiten Sie ein Verfahren ein und unter welchem Artikel?" schrieb Szijjártó.

Die Europäische Kommission hat noch nicht auf Szijjártós Beitrag reagiert.

Hertha sagte, dass sie Petrys Arbeit zwar "sehr schätzten", seine Kommentare aber den Positionen des Vereins zu Toleranz und Vielfalt zuwiderliefen.

"Er war immer offen, tolerant und bereit zu helfen. Er hat sich nie homophob oder fremdenfeindlich geäußert", sagte Hertha-Geschäftsführer Carsten Schmidt in der Erklärung des Vereins.

"Auch unter Berücksichtigung der Feinheiten bei der Übersetzung seiner Äußerungen und der Tatsache, dass mehrere Äußerungen von Zsolt aus dem Interview ohne Rücksprache aus der Veröffentlichung herausgenommen wurden, sind wir letztlich zu dem Schluss gekommen, dass die Äußerungen insgesamt nicht mit den Werten von Hertha BSC übereinstimmen", so Schmidt weiter.

Petry sagte in der Erklärung des Vereins, dass er seine Äußerungen bedauere und die Entscheidung des Vereins respektiere.

"Ich möchte betonen, dass ich weder homophob noch fremdenfeindlich bin.

"Ich bedauere meinen Kommentar zur Einwanderungspolitik zutiefst und möchte mich bei allen entschuldigen, die hier Zuflucht suchen.

"Ich habe gerne für Hertha BSC gearbeitet und respektiere ihre Entscheidung."

