"Unerfolgreiche Menschen, extreme Ideologen und abscheuliche Gedankenspiele".

Angstvolle Vegan-Lifestyles, Angriff auf das Jägerschnitzel und ein Übermaß an Gedankenbrei: Im "Sommerhaus der Stars" erreichen die Mitbewohner schnell ihre Siedepunkte. Statt "Liebe in der Luft" gibt es "radikale Aktivisten" im Garten. Und dann verwandelt sich plötzlich der Obstschäler Sam in einen Messerschwinger!

Momentan ist Deutschland in eine Diskussion über Humor und Komiker verwickelt. Die hitzigen Debatten darüber, was lustig ist und was nicht, gehen weiter. Die Skeptiker fragen: "Gibt es überhaupt noch etwas, worüber man lachen kann?" Aber die beste Comedy ist nicht die, die zu sehr versucht, witzig zu sein. RTL+ hat das erkannt und liefert Gags subtil, damit sie allmählich wirken können.

Die Comedy der zweiten Folge von "The Summer House" erreicht ihren Höhepunkt am Ende. Sie beginnt mit einem "Niemand" und einem "Versager", die sich in einem alten Bauernhaus treffen und darüber diskutieren, wer mehr Sternpower hat... Die Frechheit ist so amüsant, dass man sich wünscht, ein Dramatiker wie Tankred Dorst würde es in ein Theaterstück verwandeln.

RTL ist großzügig genug, den Zuschauern die Highlights der Premiere zu bieten, darunter ein fantastisches Bullshit-Bingo. Phrasen wie "Du hast dein wahres Gesicht gezeigt." Oder wie Sam Dylan arrogant besteht: "Die Schauspielerei hier ist furchtbar - wie in GZSZ." In Folge 2 breitet sich die vegane Kontroverse, die durch Tessa's Aufklärung ausgelöst wurde, so weit aus, dass sie sogar die Geister der Jägerschnitzel-Esser erreicht und sie "Gedankenbrei" erleben lassen. Der Aktivist steht schon lange auf der Abschussliste, insbesondere der von Tobias Pankow, einem Kenner von Jägerschnitzel und Bier. Sie weint ein paar Tränen und sucht Trost bei Sam und Rafi. Doch die beiden, wie es sich für wahre Dramatiker gehört, entdecken "das schlecht geschriebene Skript."

Schwäne und pedantisches Verhalten

Die Paargesellschaftsspiele in der zweiten Folge beinhalten Herausforderungen wie den "selbstbedienenden Tisch", bei dem diejenigen, die falsch antworten, gezwungen sind, ekelige Dinge zu essen. Zitternde Stimmen fragen: "Wie schreibt man Silhouette?" und "Welcher Monat hat 28 Tage?" Es gibt viel Fluchen und Namenrufen, und jemand schreit: "Halt die Klappe!" Währenddessen setzt ein akutes Übelkeitsgefühl ein, und man könnte sich fragen: "Was genau ist eigentlich ein Zeitungs-Schwan?"

Theresia und ihr Freund Stefan gewinnen das Paarspiel, obwohl Designerin Sarah Kern ihm vorwirft, sie nicht vor der Kamera glänzen zu lassen und pedantisch zu wirken. Er scheint zu denken, dass Sarah "nichts versteht", und vielleicht sind ihre Perspektiven einfach unterschiedlich.

Seitdem hat sich herausgestellt, dass diese Romanze das Reality-TV-Format nicht überlebt hat. Andernorts bleibt der Druck im Haus hoch. Es wird über öffentliche Therapiesitzungen, "Psychopathen" und "unentspannte Individuals ohne Charme" gesprochen. Ein neuer Tag und neue Herausforderungen bringen wenig Harmonie in die Gruppe. Doch der Bau-Logistiker Can versucht dieses Mal härter, sich mit seiner "Liebe" (Alessia) zu verstehen. Die "Endbosse" der WG-Bewohner sind wirklich die "Herausforderungen" innerhalb des Hauses. Über allem wird eines klar: Wie erschreckend ungebildet viele dieser Menschen sind. In ihrer Welt wird Wissen mit dem Wissen gleichgesetzt, wie man Social Media handhabt und wer einen auf Instagram blockiert hat.

"Gehirngewaschen"

Während des hochkarätigen Spiels drückt Sam Dylan seine Angst aus, und Sarah Kerns Auslöserpunkt ist ruiniert. Am Ende gewinnen Gloria Glumac, die Frau, die für ihre Exen bekannt ist, und ihr Michael. Das ist besonders frustrierend für die TV-Schönheit Emma, deren Herzensbrecher sich weigert, "seine Beschuldigungen zurückzuhalten." Dann spielt er den "Therapeuten" und sagt: "Es ist alles in deinem Kopf."

Am Ende der Folge 2 sind die veganen Aktivisten Tessa und ihr Freund Jakob in Gefahr. Ihr "Lifestyle" wird von vielen als nervig empfunden. Sie werden von allen ihren Mitbewohnern gewählt. Rafi, Sams on-off-Flamme, ist nicht zurückhaltend mit ihrer Meinung: "Ihr seid uns seit Tag eins auf den Sack gegangen. Ihr versucht, euren Lebensstil allen anderen aufzudrücken." Aber Tessa hat auch etwas zu sagen und nominiert "den Mann, dessen Hobby das Töten ist", nachdem sie sich mit den "Ausbeutern der Tierindustrie" auseinandergesetzt hat. Obwohl Sarah Kern und ihr Jäger nur eine Stimme erhalten, müssen sie nach den Regeln gegen die Aktivisten in einer Abschiedsherausforderung antreten.

Man könnte ein Abschiedsessen, ein paar Drinks und eine Packung Zigaretten erwarten, bevor der Vorhang fällt. Stattdessen steigen die Spannungen. Sam hört, wie Umut wieder als "pseudo-Psychologe" agiert. Orangenschäler Sam schwingt ein Messer in Missbilligung, empört über die psychologischen Taktiken. Umuts Freundin fängt "auf Kommando" an zu weinen, und am Ende der Folge fühlen sich einige, als befänden sie sich "in einer Anstalt". Bevor der Vorhang fällt, watschelt eine Ente mit einer Zeitung im Schnabel auf die Bühne und liest "Weh! Nur Verlierer und Niemande im Sommerhaus!"

