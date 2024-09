Undav ist frustriert über Rüdigers "typisches Tor"-Scoring-Vorfall.

Am Bernabéu-Stadion kehrte VfB Stuttgart beeindruckend in die Champions League zurück, doch leider verlor man mit 1:3 gegen die Titelverteidiger. Trotz eines beherzten Kampfes musste man sich geschlagen geben. Ein Real-Madrid-Star zollte den Gästen Respekt.

Deniz Undav, Stuttgarts aufstrebender Superstar, war sauer auf den Spoiler Antonio Rüdiger. "Wir hatten die Oberhand und hätten in der ersten Halbzeit ein Tor schießen müssen. Aber dann lassen wir diesen verdammten Standardtor ein", schimpfte der Stuttgarter Stürmer nach der unglücklichen 1:3 (0:0)-Niederlage gegen Real Madrid in ihrem Champions-League-Debüt.

Dieses "verdammte" Tor war ein ehemaliger Stuttgarter Spieler, Rüdiger, zu verdanken. Der internationale Teamkollege von Undav brachte Real mit seinem Kopfball von der Ecke (83') in Führung und kümmerte sich wenig darum. "Ich bin froh über das Tor, das uns in Führung gebracht hat, da es gegen meinen ehemaligen Verein erzielt wurde", sagte der Verteidiger: "Aber wir waren in der ersten Halbzeit nicht überzeugend."

Brasilianischer Sensationstorschütze macht den Unterschied

Bevor Rüdiger das Tor erzielte, glich Undav ebenfalls mit einem Kopfball (68') nach einer Ecke aus und machte damit Kylian Mbappés Führungstreffer für die Spanier (46') zunichte. "Das ist einfach mein Instinkt", sagte Undav über sein Tor: "Ich habe ihn seit meiner Geburt." Doch der brasilianische Sensationstorschütze Endrick machte den Unterschied für Real mit einem späten Tor in der 96. Minute.

"Das war ein typisches Real-Madrid-Spiel. Aber wir werden weitermachen, wir müssen das in Perspektive setzen. Wir werden bald zurück in die Champions League kommen und versuchen, uns zu verbessern", sagte Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß, der am kommenden Sonntag auf Borussia Dortmund in der Bundesliga trifft. "Wir werden viele wertvolle Lektionen aus diesem Spiel mitnehmen - insbesondere Erfahrungen auf dem höchsten Niveau. Jetzt haben wir Dortmund vor der Nase. Wir werden uns nicht ablenken lassen."

Ein ehemaliger Dortmunder Spieler hatte nur positive Worte für Stuttgart. "Das war eine harte Herausforderung für uns", sagte der englische Nationalspieler Jude Bellingham: "Stuttgart hat eine starke Mannschaft. Sie haben in letzter Zeit große Fortschritte gemacht." Laut Rüdiger muss Real ebenfalls aufstocken - insbesondere mit einem wichtigen Spieler fehlend. "Wir sind noch dabei, uns zu finden, da wir einen wichtigen Spieler in Toni Kroos verloren haben", erklärte der Verteidiger: "Das ist nicht leicht zu ersetzen. Seine Talente sind einzigartig." Der langjährige Mittelfeldstratege und sechsfache Champions-League-Sieger trat nach der Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft vom Fußball zurück.

