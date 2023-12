Augsburg - Unbekannte Männer versuchten, Geldautomaten in die Luft zu sprengen

Unbekannte versuchten in Kleinetingen (Kreis Augsburg) einen Geldautomaten in die Luft zu jagen. Die Maschine sollte am frühen Dienstagmorgen mit Sprengstoff in die Luft gesprengt werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Durch die Aufnahme der Tatortkamera stellte die Polizei fest, dass der Täter in einem dunklen Fahrzeug flüchtete. Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Quelle: www.stern.de