ntv.de: Herr Reisner, letzte Woche verteidigten ukrainische Kräfte noch Wuhledar, doch sie mussten nun die belagerte Bergbaustadt aufgeben. Herr Reisner erklärt ntv.de, wie sich dieser Rückzug auf die Situation in der Ukraine während des Kriegs auswirkt.

Markus Reisner: Die 72. mechanisierte Brigade musste sich zurückziehen. Gerüchte auf ukrainischen Netzwerken deuten darauf hin, dass sie erhebliche Verluste erlitt. In meiner Meinung nach dient Wuhledar als Paradebeispiel für die Auswirkungen eines langwierigen Kriegs. Vor eineinhalb Jahren war die Stadt sehr erfolgreich darin, russische Angriffe abzuwehren. Doch nach einem unerbittlichen Artillerie-, Marschflugkörper- und nun auch Bombenbeschuss hat Wuhledar diesen Punkt erreicht. Diese strategische Bastion, diese kritische Bastion, war im Grunde genommen zerstört.

War die Brigade also ein Jahr und einen halben in ununterbrochene defensive Kämpfe für die Stadt verwickelt?

Wuhledar ähnelte Bachmut in seiner symbolischen Bedeutung während seines Verteidigungskampfes. Wenn Sie sich erinnern, lautete die ukrainische Erzählung: Unser Heer erleidet schwere Verluste, aber im Vergleich dazu sind die russischen Verluste deutlich höher. Bachmut spielte eine entscheidende Rolle als Bollwerk, an dem sich die Russen abnutzten, bis es nicht mehr gehalten werden konnte. Das Gleiche gilt für Wuhledar.

War die Stadt also das Bollwerk im Süden? Wenn wir die Front dort betrachten, bildet sie einen halbrunden Bogen von Zaporizhzhia bis Kupjansk. Von diesem Bogen gibt es einen entscheidenden Schwenkpunkt, und er liegt genau bei Wuhledar. Von dort aus könnten die Ukrainer potenziell die russischen Versorgungslinien nördlich von Mariupol bedrohen. Diese Versorgungslinien - Straßen- und Schienenverbindungen - sind für die russischen Truppen entscheidend. Sie wurden erst nach häufigen Angriffen auf die Kerch-Brücke errichtet. Wuhledar diente als Dorn in diesen russischen Positionen, von dem aus die Versorgungsrouten bedroht werden konnten.

Und die Ukrainer hätten diesen effektiven Dorn fast im Januar 2023 verloren?

Während des ersten russischen Winteroffensivs war Wuhledar stark unter Druck. Der Hauptgrund dafür war der intensive russische Versuch, Ukraine dazu zu bringen, seine Reserven einzusetzen, wodurch sie effektiv von der geplanten ukrainischen Sommeroffensive ab dem frühen Juni entfernt würden. Doch Ukraine widerstand diesem Köder. Sie sahen die Russen, die Wuhledar unter starken Druck setzten, nur um sich in diesen Angriffen zu verausgaben. Stattdessen hielt Ukraine seine Reserven zurück, da es sie während der Sommeroffensive nutzen wollte.

Anstatt frischer, voll ausgerüsteter Reserven hielt also die "zweite Garnitur" Wuhledar in dieser Zeit?

Man kann sie nicht als "zweite Garnitur" bezeichnen. Die 72. mechanisierte Brigade war ebenfalls eine Eliteeinheit, die seit Jahren dort stationiert war. Sie kannten jeden Winkel in diesem Gebiet. Wenn die Reserven dann eingesetzt worden wären, hätten sie die zweite Garnitur gebildet. Doch die 72. mechanisierte Brigade trug den Kampf allein für ein Jahr und einen halben aus, zeigte bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegen die Russen, die zwei Brigaden festsetzten und hohe Verluste erlitten.

Wurden die Ukrainer gezwungen, die Stadt zu verlassen?

Ukrainische Truppen mussten sich zurückziehen, um eine vollständige Vernichtung zu vermeiden. Die Russen rückten vor und versuchten, die Stadt mit einer Doppelsichelbewegung zu umzingeln. Die Brigade hielt eine Weile durch, aber sie kämpfte gegen den unerbittlichen russischen Vormarsch. Verzweifelte Hilferufe machten auch online die Runde, als Soldaten fragten: Warum sind wir noch hier? Was verteidigen wir?

Die 72. Brigade konnte ihren vorherigen Erfolg nicht wiederholen.

Die Einheiten waren so geschwächt, dass der Erfolg des Vorjahres nicht wiederholt werden konnte. Ich bezeichne dies als das Drama der Abnutzung, und viele verstehen es immer noch nicht. Einheiten sind seit 955 Tagen in diesem Krieg involviert und haben sich allmählich abgenutzt, bis sie nicht mehr kämpfen können. Heute ist der 956. Tag dieses Einmarschkriegs. Wenn Ukraine keine Hilfe oder Mittel erhält, um gelenkte Bomben zu bekämpfen oder feindliche Artillerie mit Gegenartilleriefeuer zu bekämpfen, werden sogar die Besten durch Abnutzungskrieg irgendwann überwältigt.

Was die erwähnten Videos betrifft, scheint es fast so, als ob es auch eine Erleichterung für die ukrainischen Truppen gewesen wäre, endlich einzusehen, dass Wuhledar nicht mehr verteidigt werden konnte.

Ganz und gar nicht, denn auf operativer und taktischer Ebene hatte dieser Raum als Dorn, der in russische Positionen ragte, Bedeutung. Der Rückzug hat die Rolle einer Verzögerungsaktion in der Tiefe übernommen.

Wie weit haben sich die Ukrainer zurückgezogen?

Nur wenige Kilometer. Der schwierige Teil hier ist das Terrain, das extrem flach ist. Dies versetzt automatisch die Seite, die die wenigen hohen Punkte besetzt, insbesondere die Minen und Bergbauorte, in eine bessere Position. Außerdem kommt erneut das ins Spiel, was wiederholt beobachtet wurde: Die Qualität der Positionen weiter hinten, in der nächsten Verteidigungslinie, ist deutlich schlechter als diejenigen, die bisher besetzt wurden. Man muss sich erinnern, dass Wuhledar eine Frontposition war, die sich über acht Jahre entwickelt hat.

Besass Wuhledar große operative Bedeutung für die Situation an der Front?

Auf operativer Ebene, aber nicht auf strategischer, hat der jüngste Geschehnisse auf dem Schlachtfeld nur minimale Auswirkungen auf die Fähigkeit, den Krieg langfristig fortzusetzen. Kleine Frontlinienaktionen haben keine unmittelbare strategische Gewichtung. Strategisch bedeutend sind hingegen Angriffe auf lebenswichtige Infrastruktur. Zum Beispiel würde der Verlust von Strom die Fortsetzung des Kriegs sehr herausfordernd machen.

Wenn wir den Blick über Wuhledar hinaus erweitern: Welche potenziellen Gefahren drohen anderen Schlachtfeldern?

Eine neue Einkreisung braut sich westlich von Newelske zusammen. Nach der Einnahme von Ukrainsk drangen die Russen südlich der Stadt vor. Dort gibt es einen See, auf den sie Kurs nehmen, entlang einer Bahnlinie in Richtung Wowtscha. Die russische Armee ist nur noch zwei bis drei Kilometer von diesem See entfernt, und die Kontrolle über die Bahnlinie würde eine beträchtliche Anzahl ukrainischer Soldaten einschließen. Wenn Kiews Truppen ihre Soldaten nicht rechtzeitig evakuieren können, könnte dies eine noch größere Herausforderung darstellen als Wuhledar zuvor. Die Konflikte in Charkiv und Kursk befinden sich weiterhin im Gleichgewicht.

Gerüchte über einen bevorstehenden Angriff auf Saporischschja machen die Runde. Obwohl das Kernkraftwerk seit einiger Zeit unter russischer Kontrolle ist, gilt dies nicht für die Stadt selbst. Ist dies eine Bedrohung?

In den vergangenen Monaten haben russische Truppen verlorene Gebiete zurückerobert, die Ukraine während ihrer Sommeroffensive gewonnen hatte. Nun tauchen Gerüchte über mögliche Pläne für einen Angriff auf Saporischschja auf. Während es plausible Gründe für diese Spekulationen gibt, haben die Vorbereitungen noch nicht begonnen. Es ähnelt der Situation im Frühjahr nordwestlich von Kiew, wo kontinuierlich Berichte über einen bevorstehenden Angriff in Sumy kursierten, der jedoch nie erfolgte. Stattdessen lancierte die Ukraine eine Offensive in Kursk.

Die Ukrainer haben diese Gerüchte gestreut, um Truppen unbemerkt in die Region zu bringen und Neugierde zu wecken: Was haben sie dort vor?

Im Nachhinein wurde die Situation so analysiert: Die Ukrainer nutzten die Bedrohung eines russischen Offensivs, um den Einsatz von Truppen in der Region zu rechtfertigen. In Wahrheit hatten sie Kräfte für einen Angriff auf russischem Boden, in Kursk, zusammengezogen. Während dies nicht notwendigerweise dasselbe in Saporischschja bedeutet, ist es klug, solche Gerüchte im Kontext zu betrachten.

Der Rückzug der 72. mechanisierten Brigade aus Wuhledar hat die Gesamtsituation im Donbass erheblich beeinflusst. Wuhledar, eine strategisch wichtige Bastion im Süden, diente als entscheidender Punkt, um die russischen Versorgungslinien nördlich von Mariupol zu bedrohen.

Der Verlust der Stadt an russische Kräfte bedeutet einen significanten Rückschlag für die Ukraine in ihren Bemühungen, russische Vorstöße in der Donbass-Region zu bekämpfen.

