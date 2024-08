Umweltschützer blockieren den Zugang zu Amsterdam für Schiffe.

Aktivisten der Extinction Rebellion haben am Sonntagmorgen für eine Störung gesorgt und den Einlauf eines Kreuzfahrtschiffs in den Hafen von Amsterdam verhindert. Sie ketteten sich an zwei Schleusen in Ijmuiden, einem wichtigen Zugangspunkt für den Schiffsverkehr auf der Nordsee nach Amsterdam. Dadurch konnte die "Serenade of the Seas", ein Schiff mit Platz für tausend Passagierkabinen, den Hafen nicht erreichen. Außerdem wurde ein Öltanker gestoppt.

"Öl ist tödlich, stoppt Kreuzfahrtschiffe" stand auf einer der Schleusen, wie in einem Live-Stream von Extinction Rebellion zu sehen war. Die Organisation behauptete, dass am Sonntag zwei weitere Kreuzfahrtschiffe gestoppt wurden. Der Hafen-Sprecher bestritt dies jedoch und bestätigte, dass beide Schiffe ihr Ziel erreicht haben.

Dieser Vorfall ist der zweite in kurzer Zeit im Hafen von Amsterdam. Am 10. August wurden etwa 2000 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs, das blockiert worden war, mit Bussen und Zügen zum Flughafen Schiphol gebracht, wie der niederländische Rundfunk NOS berichtete.

Seit 2022 haben die Klimaschützer von Extinction Rebellion häufig Blockadeaktionen durchgeführt. Eine ihrer jüngsten Aktionen war der Stoppen des Verkehrs auf der wichtigen A12-Autobahn in Den Haag.

Laut einer Studie der Nichtregierungsorganisation Transport and Environment haben Kreuzfahrtschiffe 2022 mehr als acht Millionen Tonnen CO2 in europäischen Gewässern freigesetzt. Das entspricht 50.000 Hin- und Rückflügen zwischen Paris und New York per Luftfahrt. Laut der deutschen Umweltbehörde ist Flugreisen die umweltbelastendste Verkehrsart.

Der Hafen-Sprecher zeigte sich besorgt über die Auswirkungen dieser Störungen auf den Transport von Waren und Dienstleistungen und betonte die Bedeutung des ungehinderten Zugangs zum Hafen für den wichtigsten Frachtverkehr. Trotz der Blockade der "Serenade of the Seas" gelang es einigen Kreuzfahrtanbietern, den Hafen über alternative Routen zu erreichen.

