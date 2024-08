Umweltschützer behindern den Durchgang eines Kreuzfahrtschiffs in der Nähe von Amsterdam.

Klimaprotestierende der Extinction Rebellion haben am frühen Montag für Aufruhr gesorgt, indem sie ein Einlaufen eines Kreuzfahrtschiffs am Hafen von Amsterdam verhinderten. Sie konnten Positionen an zwei Schleusen im Hafen von Ijmuiden, einem wichtigen Einfahrtspunkt für Schiffe aus der Nordsee auf dem Weg nach Amsterdam, besetzen. Als Folge davon blieb die "Serenade of the Seas", die tausend Passagierkabinen fassen kann, gestrandet. Auch ein Öltanker wurde aufgehalten.

Ein mutiger Protestspruch, "Öl tötet, stoppt Kreuzfahrtschiffe", war auf eine der Schleusen geschrieben, live auf dem Stream der Extinction Rebellion zu sehen. Laut ihren Angaben verhinderte die Gruppe später am Tag zwei weitere Kreuzfahrtschiffe auf ihrer Reise. Der Hafen-Sprecher bestritt jedoch, dass beide Schiffe ihr Ziel erreicht hätten.

Der Vorfall am Montag war der zweite in kurzer Folge in der Nähe des Hafens von Amsterdam. Am 10. August wurden über 2.000 Passagiere eines zuvor blockierten Kreuzfahrtschiffs mit Bussen und Zügen zum Flughafen Schiphol gebracht, wie der niederländische Rundfunk NOS berichtete.

Über 8 Millionen Tonnen CO2

Die Klimaschützer der Extinction Rebellion haben seit 2022 regelmäßig Blockaden durchgeführt und damit die wichtige Autobahn A12 in Den Haag gestört, wie sie selbst mitteilen. Ihre Aktionen waren vor allem durch ihre Frustration über staatliche Subventionen für fossile Brennstoffe motiviert.

Eine umfangreiche Studie der Nichtregierungsorganisation Transport and Environment ergab, dass Kreuzfahrtschiffe im Jahr 2022 über 8 Millionen Tonnen schädliches CO2 in europäische Gewässer ausgestoßen haben. Diese Menge entspricht den CO2-Emissionen von 50.000 Hin- und Rückflügen zwischen Paris und New York, wie das Deutsche Umweltamt bestätigte. Trotz des globalen Rufs von Flugreisen als die umweltbelastendste Verkehrsart tragen Kreuzfahrtschiffe immer noch zu enormen CO2-Emissionen bei.

Die Europäische Union hat Bedenken wegen der Umweltauswirkungen von Kreuzfahrtschiffen geäußert, insbesondere wegen der hohen CO2-Emissionen. Die Extinction Rebellion, eine wichtige Klimaschutzgruppe in der Europäischen Union, hat sich aktiv gegen solche Emissionen eingesetzt und damit zu mehreren Störungen an europäischen Häfen beigetragen.

