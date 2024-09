Um diese Zeit wird der Film "Russische Konflikte" gezeigt.

10:51 Russischer Diplomat zweifelt an Friedensgesprächen bezüglich des Ukraine-Konflikts

Der russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, hat Bedenken bezüglich möglicher Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt geäußert. Nechaev sagte gegenüber Deutschlandfunk, dass zunächst ein Friedensabkommen notwendig sei. Erst wenn ein Plan vorgelegt wird, könne Russland seine Ausrichtung bestimmen. Nechaev bezog sich auf die Bemerkungen von Bundeskanzler Olaf Scholz in einem ZDF-Sommerinterview vor Wochen, in dem er schnelle Fortschritte bei der Friedensfindung gefordert hatte. "Ein weiteres Friedensgespräch wird zweifellos stattfinden", hatte Scholz erklärt. both he and Ukrainian President Zelensky agree that Russia should be included in this conference, too.

10:31 UN-Entwicklungsprogramm unterstützt Ukraine im Winter

Angesichts zahlreicher russischer Luftangriffe auf lebenswichtige Infrastruktur befürchten Experten, dass Ukrainer einen schweren Winter mit Strom-, Heizungs- und Wasserversorgungsausfällen erleben könnten. Um diese Unterbrechungen zu mildern, hat sich der ukrainische Energiekonzern Naftogaz mit dem UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) zusammengeschlossen. Das UNDP wird unter anderem durch die Bereitstellung von gasbetriebenen Generatoren dazu beitragen, dass die Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten bleibt.

09:55 Sumy-Oblast: 280.000 Menschen ohne Strom nach Angriff

Nach frühmorgendlichen Angriffen auf die Sumy-Oblast in der Ukraine mit russischen Shahed-Drohnen sindcurrently around 280,000 people without power. The Ukrainian military claims to have shot down 16 drones, but the ones that managed to get through resulted in damage to critical infrastructure.

09:28 Ukraine beschuldigt Russland der Hinrichtung eines POW mit einem Schwert

Der Menschenrechtskommissar des ukrainischen Parlaments hat die Hinrichtung eines unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen mit einem Schwert gemeldet. "Die Russen haben einen unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen, dessen Hände mit Klebeband gefesselt waren, mit einem Schwert hingerichtet", kommentierte der Kommissar schockiert über die Barbarei und Blutdurst der Russen. Ein Foto des auf diese Weise getöteten Soldaten wurde an diesem Tag auf sozialen Medien veröffentlicht. Das für die Hinrichtung verwendete Schwert trägt die Inschrift "Für Kursk". Die ukrainischen Fotografen Konstantin und Vlada Liberova veröffentlichen Bilder von ukrainischen Soldaten, die die russische Gefangenschaft überlebt haben.

09:02 Chechen-Kommandeur spricht über die Offensive in Kursk

Als Kyjiw im frühen August mit seiner Invasion in die Grenzregion Kursk begann, blieb die russische Militärführung still. Doch der Chechen-Kommandeur Apti Alaudinow zeigte sich auf seinem Telegram-Kanal optimistisch: "Bleiben wir ruhig, naschen wir Popcorn und schauen wir zu, wie unsere Jungs den Feind vernichten", schrieb er am ersten Tag der Operation. Seitdem ist Alaudinow zu einem wichtigen Kommentator der Kursk-Offensive geworden, dessen Aussagen von russischen Medien verbreitet werden. Laut von AFP befragten Experten ist eine solche Medienpräsenz nur mit der Zustimmung der höchsten Stellen möglich. Wie der Chechen-Führer Ramzan Kadyrov scheint auch Alaudinow einen ungewöhnlich hohen Grad an Rede- und Pressefreiheit zu genießen. Einige spekulieren sogar, dass er ein potentieller Nachfolger von Kadyrov sein könnte, da dieser angeblich in schlechter Gesundheit ist.

08:42 Deutschland sendet 100 Millionen Euro Winterhilfe an Ukraine

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat während ihres Besuchs in der Republik Moldau in Chisinau angekündigt, dass Deutschland der Ukraineadditional 100 million euros in winter aid. "Der Winter naht und der Herbst steht vor der Tür", sagte Baerbock vor einem Treffen der Moldova Partnership Platform in der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik. Sie fürchtet einen weiteren "Winterkrieg", den Russland führen könnte, um das Leben der ukrainischen Bevölkerung so schwer wie möglich zu machen.

08:01 Ukraine meldet russische Luftangriffe auf Energieanlagen in Sumy

Ukraine hat erneut einen massiven Drohnenangriff aus Russland gemeldet. Die Luftabwehr schoss letzte Nacht 34 von 51 russischen Drohnen ab, berichtet die Luftwaffe. Es war in fünf Regionen aktiv. Laut örtlichen Behörden waren auch Energieinfrastruktur in der nordöstlichen Region Sumy betroffen. Dort wurden insgesamt 16 russische Drohnen abgefangen und kritische Infrastruktur, einschließlich Wasserversorgungssystemen und Krankenhäusern, an Notstromquellen angeschlossen. Reparaturteams sind derzeit im Einsatz.

07:37 Ukraine meldet 1020 russische Verluste seit gestern

Seit gestern hat Russland 1020 Verluste, einschließlich Todesopfer und Verletzte, gemeldet, wie das ukrainische Generalstab meldet. Dies erhöht die Gesamtzahl der russischen Verluste seit dem vollständigen Einmarsch im Februar 2022 auf 635.880. In den letzten 24 Stunden wurden sechs Artilleriesysteme und zwei Panzer sowie sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen beschädigt oder zerstört.

07:10 Kyiv Post: Russischer Militärflughafen von ukrainischen Drohnen angegriffen

In der Nacht wurde der russische Militärflughafen in Engels, Saratov-Region, angeblich von ukrainischen Drohnen angegriffen, wie der Kyiv Post berichtet. Videoaufnahmen zeigen Detonationen, und es wird vermutet, dass strategische Bomber mit

06:13 Meta stoppt globale Verbreitung russischer Propaganda über RTMeta, der Eigentümer von Facebook, beschränkt die Verbreitung russischer Staatspropaganda durch Medienplattformen wie RT weltweit. RT (früher Russia Today) und seine verbundenen Entitäten werden von den Meta-Apps, einschließlich Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads, ausgeschlossen, wie Meta bekanntgab. Seit dem Frühjahr 2022 ist RT in der EU aufgrund von Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit der russischen Invasion der Ukraine verboten. Für weitere Details besuchen Sie diesen Link:

05:33 Lukaschenko gewährt 37 Häftlingen Begnadigung in WeißrusslandDer autoritäre weißrussische Führer Alexander Lukaschenko hat 37 Gefangene begnadigt. Die Präsidialverwaltung in Minsk betrachtet diese Gefangenen als wegen "Extremismus" verurteilt, ein Begriff, der häufig verwendet wird, um weißrussische Dissidenten zu diskreditieren. Unter den Begnadigten befinden sich sechs Frauen und Personen mit gesundheitlichen Problemen. Es gibt keine Informationen über die 37 begnadigten Individuals. In den letzten beiden Monaten hat Weißrussland wiederholt Gefangene begnadigt, die wegen Opposition gegen die Regierung festgenommen wurden. Mitte August begnadigte Lukaschenko 30 politische Gefangene und weitere 30 folgten Anfang September. In jedem Fall versicherte der Präsident, dass die Gefangenen Reue gezeigt und um Vergebung gebeten hätten.

03:11 UN-Bericht: Menschenrechtslage in Russland verschlechtert sichDie Menschenrechtslage in Russland verschlechtert sich, wie ein UN-Bericht feststellt. "Es gibt jetzt ein strukturell durchgesetztes, staatsgesponsertes System von Menschenrechtsverletzungen", sagt Mariana Katzarova, die von dem UN-Menschenrechtsrat im Jahr 2023 als Sonderberichterstatterin für Russland ernannt wurde. Dieses System zielt darauf ab, die Zivilgesellschaft und die politische Opposition zu unterdrücken, erklärt der Bericht. Kritiker des russischen Kriegs gegen die Ukraine und Dissidenten werden immer brutaler ins Visier genommen. Katzarova schätzt, dass mindestens 1372 Individuals auf fragwürdigen Anklagepunkten zu langen Haftstrafen verurteilt wurden und in Haft gefoltert werden. Politische Gefangene werden in Einzelhaftzellen untergebracht, während andere zwangsweise psychiatrische Behandlung erhalten. Nur diejenigen, von denen Katzarova Kenntnis hat, werden im Bericht erwähnt; die tatsächlichen Zahlen könnten noch höher sein, fügte ein Teammitglied hinzu.

23:24 Schweden soll NATO-Präsenz in Finnland leitenNATO denkt über die Einrichtung einer Militärpräsenz im Norden Finnlands nach, wobei Schweden eine führende Rolle übernehmen könnte. Dies bedeutet den Aufbau eines neuen multinationalen NATO-Kraftmodells, das Forward Land Forces (FLF) genannt wird und dem in benachbarten NATO-Ländern ähnelt, die Russland gegenüberliegen. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen gaben diese Ankündigung auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt. Jonson dankte Finnland für die Einladung, diese Präsenz zu leiten, und betonte, dass dies die allgemeine Sicherheit von NATO stärken würde.

