Um 22:01 Uhr will Russland weitere Orte in der Region Belgorod evakuieren.

Russland plant, weitere Gebiete in Belgorod zu evakuieren und den Zugang zu blockieren Russland hat angekündigt, dass ab Montag fünf zusätzliche Gebiete in Belgorod, seiner Nachbarregion, evakuiert werden. Der Zugang zu diesen Gebieten wird eingeschränkt, wie der Gouverneur Vyacheslav Gladkov via Telegram berichtete. Der Zugang zu einem sechsten Standort wird ebenfalls vorübergehend verboten.

21:42 Kühnert wirft Union vor, Position zu Ukraine zu verschleiern SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wirft dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und seiner Partei vor, ihre Haltung zu Ukraine aufgrund des Sachsen-Wahlkampfs zurückzuhalten. In einem Interview mit Welt-TV behauptet Kühnert, dass die Union die Bundesregierung seit zwei Jahren mit neuen Forderungen nach militärischer Hilfe für Ukraine antreibt, nun aber "untergetaucht" sei. Er bezeichnet es als "taktischen Wahlkampf". Kühnert stellt auch Merzs Eignung als Kanzler infrage: "Ich denke, das ist zu wenig für jemanden, der ab nächsten Jahr Kanzler dieser Republik sein will." Die Wahl in Sachsen findet am 1. September statt, und Umfragen deuten auf einen knappen Rennen zwischen der CDU und der AfD hin. Eine jüngste Umfrage des Insa-Instituts zeigt die AfD bei 32 Prozent und die CDU dicht dahinter bei 29 Prozent. Deutsche Hilfe für Ukraine ist auch ein Thema im Wahlkampf. So hat der CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer unter anderem gefordert, die militärische Hilfe zu reduzieren. Er hat dafür auch innerhalb seiner eigenen Partei Kritik einstecken müssen, doch Parteichef Merz hat dazu geschwiegen.

21:26 Russland erklärt mehr Navalny-Verbündete zu "Terroristen und Extremisten" Russland hat mindestens neun weitere Personen mit Verbindungen zum verstorbenen Kreml-Kritiker Alexei Navalny auf seine Liste der "Terroristen und Extremisten" gesetzt. Die Namen stehen auf der Website von Rosfinmonitoring, der Online-Liste der Finanzaufsichtsbehörde. Now Included sind Navalnys ehemalige Pressesprecherin Kira Yarmysh sowie die Vorsitzende seiner Anti-Korruptionsstiftung, Maria Pevchikh, und seine im Exil lebenden Anwälte Olga Mikhailova und Alexander Fedulov. Auch die renommierte Oppositionsjournalistin Antonina Kravzova und die Aktivistin Olga Komleva, die derzeit in Untersuchungshaft sind, sind auf der Liste. Auch Dmitri Nisowzew von Navalnys YouTube-Kanal und dessen Produzentin Nina Volokhonskaya sind dabei. Der Software-Programmierer Alexei Malyarevsky, der wegen einer Spende an Navalnys Anti-Korruptionsstiftung zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde, ist ebenfalls auf der Liste.

20:59 Ukraine erzielt Fortschritte in Kämpfen in russischer Region Kursk Die ukrainische Armee hat in der russischen Region Kursk weitere Erfolge erzielt, wie ukrainische Militärangaben berichten. Der Oberbefehlshaber Oleksandr Syrsky teilte dies bei einem Treffen mit Präsident Selenskyj mit. Die Kämpfe werden entlang der gesamten Frontlinie fortgesetzt, fügt er hinzu. Er hofft, in Kämpfen in der Nähe des Dorfes Mala Loknya, etwa 13 Kilometer hinter der Grenze, "viele Gefangene" zu machen. Selenskyj hatte zuvor einen Austausch von Gefangenen für ukrainische Kriegsgefangene in Russland vorgeschlagen.

20:38 Polen bestreitet Beteiligung an Sabotage der Nord Stream-Pipelines Die polnische Regierung bestreitet jede Beteiligung an der Sprengung der Nord Stream-Pipelines in der Ostsee im September 2022. Der polnische Vize-Premierminister und Digitalisierungsminister Krzysztof Gawkowski bestreitet dies gegenüber Polsat News in Reaktion auf frühere Aussagen des ehemaligen BND-Chefs August Hanning. Hanning hatte angedeutet, dass "polnische Behörden" an der Sabotageoperation beteiligt waren. Die deutsche Regierung sollte wegen dieses Falls von "Staats-terrorismus" Schadensersatz von beiden, Kyiv und Warschau, fordern, so Hanning. Er glaubte, dass ein "ukrainisches Team" den Angriff durchgeführt habe, aber dass dies nur mit starker logistischer Unterstützung aus Polen möglich gewesen sei. "Das sind Entscheidungen, die auf der höchsten politischen Ebene getroffen wurden, und ich glaube, es gab Vereinbarungen zwischen Präsident Selenskyj und Präsident Duda, diesen Angriff durchzuführen", sagte Hanning, Bezug nehmend auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Gawkowski weist diese Vorwürfe entschieden zurück. "Ich glaube, das ist russische Desinformation, die von den Worten deutscher Politiker oder Mitglieder der Staatsverwaltung in Deutschland widergehallt wird", sagt er.

20:13 Hilfsorganisation berichtet über Tod von zwei Helfern bei Evakuierungsbemühungen in Kursk Zwei Helfer der Volksfront, einer Koalition von Nichtregierungsorganisationen in Russland, wurden bei einem Angriff getötet, während sie bei der Evakuierung von Zivilisten in der westlichen russischen Region Kursk halfen, wie Berichte des Telegram-Kanals der Organisation melden. Eine dritte Person wurde verletzt. Einer der Verstorbenen war eine Krankenschwester, der andere ein Pressesprecher, wie die Berichte melden.

19:39 Leiter von Rekrutierungszentren in der Nähe von Kyiv festgenommen Die Leiter von zwei Rekrutierungszentren in der Nähe von Kyiv wurden wegen des Vorwurfs der Annahme von Bestechungsgeldern zur Umgehung der Militärdienstpflicht festgenommen. Wie "Ukrajinska Prawda" berichtet, wurden während Durchsuchungen ihrer Büros und Wohnungen in Bucha und Boryspils Umland Bündel von Bargeld sichergestellt und beschlagnahmt. Die Leiter dieser Rekrutierungszentren sowie ihre Mitarbeiter sollen durch ihre Dienste rund eine Million Dollar erworben haben. Vorläufige Ermittlungen deuten darauf hin, dass diese Leiter falsche medizinische Berichte ausstellten, die junge Männer als untauglich für den Dienst erklärten und von weiterer Registrierung befreiten. Eine vorläufige Zahl von 20 Personen, die auf diese Weise dem Militärdienst entkommen wollten, wurde identifiziert. Junge Ukrainer greifen oft auf verschiedene Methoden zurück, um dem Militärdienst zu entkommen, häufig indem sie versuchen, in Nachbarländer zu fliehen. Mit verschärfter Grenzkontrolle entwickeln Schmuggelringe neue Methoden, um Wehrpflichtige - normalerweise nach Rumänien - gegen hohe Gebühren zu transportieren.

18:51 Behörden melden Zerstörung einer Brücke in KurskBehörden melden die Zerstörung einer Brücke in Kursk, die die Evakuierungsbemühungen beeinträchtigt, wie russische Medien berichten. Die Brücke über den Seim Fluss soll angeblich von ukrainischen Kräften gesprengt worden sein, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf lokale Sicherheitsbehörden meldet. Die Regierung in Kiew hat diesbezüglich noch keine Stellungnahme abgegeben. Im Zusammenhang mit dem Vordringen ukrainischer Kräfte in die Region Kursk wird das Gebiet Gluschkows, in dem 20.000 Menschen leben, evakuiert.

18:31 USA deuten weitere Militärhilfe für Ukraine anDie USA deuten potenzielle weitere Militärhilfe für die Ukraine an. John Kirby, Sprecher der US-Regierung für Sicherheit, hat dies gegenüber CNN angedeutet. Allerdings gibt er keine Details preis.

18:11 Ukraine setzt auf faire Verhandlungen mit Russland durch Offensive in KurskDie Ukraine setzt darauf, Russland durch ihre Offensive in der russischen Region Kursk zu fairen Verhandlungen zu bewegen, wie ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mitteilt. "Militärische Aktionen dienen objektiv dazu, Russland dazu zu bringen, einen fairen Verhandlungsprozess einzuleiten", so Mykhailo Podolyak im ukrainischen Fernsehen. Die Ukraine hat versichert, dass sie nicht beabsichtigt, dauerhaft russisches Territorium zu besetzen. "Je eher Russland bereit ist, einen gerechten Frieden zu Establieren, desto schneller werden die Angriffe der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte auf russischem Territorium aufhören", sagte ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums am Dienstag. Der russische Präsident Wladimir Putin wirft der Ukraine vor, durch ihre Offensive ihre Position in zukünftigen Verhandlungen zu stärken.

17:40 Ukraine veröffentlicht Footage der Offensive in Kursk, zeigt angebliche russische KapitulationenDie Ukraine behauptet Siege in ihrer Offensive in die russische Region Kursk und veröffentlicht Footage der Operation. Die Footage soll russische Soldaten zeigen, die sich unter den Trümmern ergeben.

17:12 Belarus erwartet bewaffnete Provokationen durch UkraineBelarus erwartet bewaffnete Provokationen durch die Nachbarländer Ukraine. Die Situation an der Grenze bleibt angespannt, wie der belarussische Verteidigungsminister Viktor Khrenin der belarussischen Staatsnachrichtenagentur Belta mitteilt. "Angesichts der Anwesenheit von ukrainischen bewaffneten Einheiten in Grenzgebieten besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass bewaffnete Provokationen und Inszenierungen auf unserem Territorium geplant und durchgeführt werden, einschließlich mit Beteiligung belarussischer nationalistischer Formationen", so Khrenin eine Woche nach dem Einmarsch ukrainischer Truppen in die russische Oblast Kursk. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der am Donnerstag sagte, dass die Ukraine Belarus angreifen und den Konflikt eskalieren könnte.

16:22 London: Russland hat Schwierigkeiten bei der Rückeroberung von KurskLaut britischer Einschätzung war Russland auf den ukrainischen Angriff in Kursk nicht vorbereitet. Nach anfänglicher Verwirrung wurden militärische Kräfte in größerer Zahl in die Region entsandt, während das britische Verteidigungsministerium mitteilt, dass die ukrainischen Kräfte seit dem 6. August die russische Region Kursk attackieren, was der erste solche Angriff seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 ist.

16:01 Putin reist nach Aserbaidschan - Keine rechtlichen KonsequenzenVladimir Putin reist in die ehemalige Sowjetrepublik Aserbaidschan, die am Kaspischen Meer liegt, während heftige Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen in der Region Kursk stattfinden. Der russische Präsident wird am 18. und 19. August in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku sein, wie das Kreml mitteilt. Das Programm umfasst Diskussionen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev über die Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern und internationale und regionale politische Themen. Aliyev, der sein Land wie Putin mit eiserner Faust regiert und für schwere Menschenrechtsverletzungen kritisiert wird, besuchte Moskau im April. Es wird erwartet, dass während Putins Besuch in Baku verschiedene Dokumente unterzeichnet werden, obwohl das Kreml keine Details bekannt gibt. Putin, der international wegen seiner Handlungen gegen die Ukraine Kriegsverbrechen vorgeworfen wird, muss in Aserbaidschan keine rechtlichen Konsequenzen befürchten. Das öl- und gasreiche Südkaukasusland ist auch ein wichtiger Energieanbieter für die Europäische Union. Putin wird auch erwartet, sich zu den Friedensverhandlungen zwischen Aserbaidschan und seinem Nachbarn Armenien zu äußern.

Ein Einkaufszentrum in Donetsk, einer östlichen ukrainischen Stadt, wurde angegriffen, wie lokale Behörden melden. Die russische Staatsnachrichtenagentur Tass meldet mindestens zwei Todesopfer und sieben Verletzte und bezieht sich dabei auf die Notdienste. Footage, das von der russischen Agentur Ria Novosti geteilt wurde, zeigt dichte Rauchwolken, die aus einem vollständig ausgebrannten Gebäude aufsteigen. Das "Galaktika" Einkaufszentrum soll angeblich während eines Angriffs durch ukrainische Kräfte in Brand gesteckt worden sein, wie der Chef der von Russland annektierten Region Donetsk, Denis Pushilin, auf seinem Telegram-Kanal mitteilt. Über 10.000 Quadratmeter stehen in Flammen.

Das Gebiet, in dem sich das Einkaufszentrum befindet, wurde angeblich von ukrainischer Artillerie beschossen, was jedoch nicht unabhängig verifiziert werden konnte. Vor zwei Wochen wurden nach Angaben von Beamten mindestens 12 Todesopfer und 44 Verletzte bei einem russischen Raketenangriff auf einen Supermarkt in Kostjantyniwka, einer Stadt in der Donetsk-Region, gemeldet.

14:29 Ukrainische Behörden fordern schnellen Exodus aus Pokrovsk

Die russischen Kräfte konzentrieren sich seit Monaten auf die östliche ukrainische Stadt Pokrovsk. Nun drängen die ukrainischen Behörden die Bewohner der Stadt, schneller zu evakuieren, da die russischen Kräfte näher rücken. Sie warnen: "Der Feind rückt schnell vor." Die Zeit läuft ab, um "persönliche Besitztümer zu packen und in sicherere Regionen zu gehen."

13:59 Russen angeblich zerstören US-HIMARS in der Ukraine

Die von den USA gelieferten HIMARS-Raketenwerfer waren ein wichtiger Faktor im Kampf der Ukraine gegen die russische Invasion. Nun scheinen Moskaus Truppen einen Significanten Schlag gelandet zu haben: Drohnen verfolgten einen HIMARS, der subsequently von einer massiven Explosion zerstört wurde.

13:34 Pro-russische Freiwilligencorps fordert russische Soldaten zur Aufgabe auf

Ein russisches Freiwilligencorps, das auf der Seite der Ukraine kämpft, hat russische Armee-Soldaten zur Aufgabe aufgefordert. Sie argumentieren auf Telegram, dass es besser sei zu leben als für eine Vorgesetztenmedaille zu sterben. Sie begrüßen Individuals, die für eine "bessere Zukunft für Russland" kämpfen wollen, um sich ihrer "Freiheit für Russland"-Legion anzuschließen. Die "Freiheit für Russland"-Legion und ähnliche Gruppen wie das "Russische Freiwilligencorps" werden mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht, laut dem Historiker und Journalisten Nikolay Mitrokhin. Viele Experten fragen sich, ob diese Gruppen eine militärische Bedeutung haben und vermuten, dass sie eher auf Medienaufmerksamkeit aus sind.

13:03 Russland meldet Einnahme eines ukrainischen Dorfs

Laut der russischen Staatsnachrichtenagentur TASS, die das Verteidigungsministerium zitiert, haben russische Kräfte die Kontrolle über Serhijiwka, ein Dorf in der östlichen Donetsk-Region der Ukraine, übernommen. Solche Behauptungen konnten nicht unabhängig verifiziert werden. Russland verkündet häufig die Einnahme von Dörfern und suggeriert schnelle militärische Fortschritte. Allerdings ist der Vormarsch in der Donbass-Region langsam und die eroberten Dörfer sind oft stark zerstört. Die ukrainischen Kräfte ziehen sich in der Regel zurück, um das Leben der Soldaten im Donbass unter dem schweren russischen Invasiondruck zu schützen.

12:20 Munz: "Kursk-Vorfall zeigt: Viele Russen interessieren sich nicht für den Krieg"

Das russische Militär scheint Schwierigkeiten zu haben, den ukrainischen Angriff in Kursk zu bekämpfen, laut dem ntv-Korrespondenten Rainer Munz. Munz erklärt, warum Moskau keine weiteren Truppen aus Donetsk entsendet und discusses die Reaktionen der umliegenden Bevölkerung.

11:57 Ukraine meldet russische Angriffe im Donbass

Laut dem ukrainischen Generalstab sind russische Truppen aktiv im Donbass-Gebiet tätig. Besonders intensive Kämpfe finden in Pokrovsk, Torez und Kurakhove statt, wie der Generalstab in Kyiv berichtet. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 144 militärische Engagements registriert. Die Russen griffen mit zahlreichen Luftangriffen und Artillerie an, die abgewehrt wurden, wie es im Militärbericht heißt. Die russischen Kräfte streben danach, die volle Kontrolle über den Donbass zu erlangen.

11:23 Russland erklärt Berliner Gruppe russischer Politiker für unerwünscht

Eine Gruppe von russischen regionalen und lokalen Politikern, die in Berlin ansässig sind und die den Krieg gegen die Ukraine kritisieren, wird in Russland als "unerwünscht" eingestuft. Vertreter der Organisation "Abgeordnete für ein friedliches Russland" sind an Ereignissen mit einer "anti-russischen" Haltung in Deutschland beteiligt, wie das Generalstaatsanwaltsamt über russische Agenturen berichtet. Sie werden beschuldigt, irreführende Informationen über die Aktivitäten russischer Staatsorgane zu verbreiten und extremistische Organisationen zu unterstützen. Die Organisation gibt an, 74 unabhängige regionale und lokale Abgeordnete zu haben, viele von denen seitlich ins Ausland geflohen sind. Laut ihrer Website sehen alle Mitglieder der Organisation Putins Regime als kriminell an, sind gegen die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine und setzen sich für eine demokratische Zukunft für Russland und die Dezentralisierung der Macht ein.

10:48 "Keine einzige Lieferung bisher" - Deutscher Bundestagsabgeordneter fordert mehr Waffen für die Ukraine

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Marcus Faber, fordert erneut zusätzliche Waffenlieferungen an die Ukraine im Licht der jüngsten Entwicklungen im russischen Kriegsverlauf. "Das sollte uns dazu veranlassen, über die Lieferung mehr Leopard 2 und Fuchs zu diskutieren", schreibt der FDP-Politiker auf der X-Plattform, Bezug nehmend auf den Leopard-Kampfpanzer und den Fuchs-Transportpanzer. "Bislang haben wir 5 Prozent unserer Leopard 2 und keinen unserer Fuchs geliefert. Wir können mehr tun", fordert Faber. Die Ereignisse in Kursk zeigen "dass das Kreml militärisch gescheitert ist. Es ist überfordert", schreibt Faber und macht klar: "Wir können durch militärische Unterstützung der Ukraine die Grundlage für einen dauerhaften Frieden in Europa schaffen."

10:07 Marder-Panzer in Kursk provozieren pro-russische Propaganda - Journalist gibt scharfe Antwort

Die Tatsache, dass die Ukraine auch Marder-Schützenpanzer in russischer Kursk einsetzt, die Deutschland an Kyiv geliefert hat, löst bei pro-russischen Medien einen Wutausbruch aus. Die falsche Erzählung, dass Deutschland erneut angreift wie damals im Zweiten Weltkrieg, wird verbreitet. Oft wird auch ein manipuliertes Video geteilt. Einer der bekanntesten Journalisten der Ukraine, Illia Ponomarenko, schreibt auf X: "Heute ist Deutschland ein ganz anderes Land mit ganz anderen Werten. Es ist Lichtjahre entfernt von dem, was es vor 80 Jahren war, und es verdient solche Beleidigungen nicht. Im Gegenteil, im heutigen Angriff auf Europa steht Deutschland als fester Verbündeter auf der Seite des Guten, als zweitgrößter Lieferant von Verteidigungshilfe an die Ukraine." Ponomarenko betont, dass es ukrainische Panzer in Kursk sind, die von Deutschland bereitgestellt wurden, um die ukrainische Demokratie zu verteidigen. "Wenn jemand hier mit den Nazis verglichen werden sollte, dann dieser blutrünstige Grabschänder Putin und seine Generäle, die ganze Städte dem Erdboden gleichmachen."

09:57 Ukraine: Alle fünf russischen Drohnen abgewehrtDie ukrainische Luftstreitkräfte erklärt, dass sie alle fünf Drohnen erfolgreich abgewehrt hat, die von russischen Kräften in der Nacht gegen Ziele in der Ukraine gestartet wurden. Darunter befanden sich drei Drohnen des iranischen Typs Shahed, und die Typen der anderen beiden Drohnen wurden ebenfalls identifiziert. Russland setzte demnach drei ballistische Raketen des Typs Iskander-M ein, wie die ukrainische Luftstreitkräfte auf Telegram mitteilt. Die Gouverneure der Regionen Kyiv und Kirovohrad berichten keine Schäden oder Verluste nach dem Angriff. Russische Kräfte verwenden bei einigen ihrer Angriffe billige Drohnen, um ukrainische Luftabwehrpositionen zu lokalisieren und zur Täuschung.

09:32 ntv-Reporterin Kriewald: "Ukraine will zeigen: Wir helfen - wir tun nicht weh"Ukraine behauptet, 1.150 Quadratkilometer und 82 Siedlungen in der russischen Region Kursk zu kontrollieren, wie eigene Angaben besagen. Ukraine will humanitäre Organisationen in den Bereich bringen, um ein Beispiel zu setzen, sagt ntv-Reporterin Nadja Kriewald. Meanwhile breut in Donetsks Pokrovsk eine "zweite Bachmut":

08:48 "Technischer Defekt" bei Tu-22M3: Russland verliert Überschallbomber in SibirienEin Mittelstreckenbomber des Typs Tu-22M3 stürzt in der Nähe von Irkutsk in Sibirien ab, was einen erheblichen Verlust für die russische Luftwaffe darstellt. Der Tupolew-Flugzeugtyp kann gelenkte Raketen, Marschflugkörper und möglicherweise sogar die hyperschallfähige "Kinzhal"-Rakete tragen.

08:04 Ukrainische Gewinne in Kursk: Russland droht erneut mit Drittem WeltkriegDer Vorstoß der Ukraine in das russische Kursk hat die Welt an den Rand eines globalen Krieges gebracht, wie es ein russischer MP, Mikhail Sheremet, behauptet. Sheremet, Mitglied des Verteidigungsausschusses, ist überzeugt, dass der Westen die Ukraine in ihrer Invasion unterstützt. "Angesichts der Anwesenheit von westlicher Militärtechnik, der Verwendung westlicher Munition und Raketen bei Angriffen auf zivile Infrastruktur und der unwiderlegbaren Beweise für die Beteiligung von Ausländern an Angriffen auf russisches Territorium könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Welt am Rand eines Dritten Weltkriegs steht", sagte Sheremet der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA. Sowohl die USA als auch Deutschland haben betont, dass sie nicht an der Planung des Kursk-Offensivs beteiligt waren. Viele Beobachter wie das ISW glauben, dass die wiederholten russischen Warnungen vor einem Dritten Weltkrieg oder Atomangriffen eine Taktik sind, um Angst zu verbreiten und westliche Regierungen von weiterer Unterstützung Kiews abzuhalten.

07:22 ISW: "Begrenzte strategische Weitsicht" durch Putin und russische FührungDie russische Verwaltung und Militärführung haben eine "komplexe, vernetzte, aber ineffektive Befehls- und Kontrollstruktur" in Bezug auf die Invasion der Ukraine in die Kursk-Region eingerichtet, wie das Institute for the Study of War (ISW) angibt. Dies deute darauf hin, dass das Kreml nicht auf die Möglichkeit einer erheblichen Invasion der Ukraine auf russischem Territorium vorbereitet war, wie das ISW anmerkt. Die Grenze wurde seit dem Herbst 2022 als ruhige Front betrachtet, und es scheint, dass keine ausreichenden Vorbereitungen getroffen wurden, um russisches Territorium vor möglichen Bedrohungen zu schützen, so das ISW. Das US-Denkmal nahm an, dass das Kreml abwägt, welche Teile der Grenze die Ukraine noch angreifen könnte. Dies unterstreicht die begrenzte strategische Weitsicht der russischen Führung.

06:40 Ukraine meldet erfolgreichen Angriff in der Krim-Region

Ukrainische Truppen haben erneut in der Nacht die Krim-Region angegriffen. Sergey Bratchuk, Sprecher der Militärverwaltung in der Odessa-Region, berichtete über erste Schäden an einem Fähranleger im Hafen von Kerch in der Nähe der Krimbrücke und an einem Boot in Chornomorske in der Krasnodar-Region. "Es werden weitere Aufklärungsmaßnahmen durchgeführt." Ukraine hat in den letzten Wochen und Monaten immer wieder das Sinken mehrerer Fähren und Boote gemeldet, von denen einige für militärische Zwecke verwendet wurden. Ferner scheint ein U-Boot versenkt worden zu sein.

05:59 CNN: USA lehnen ATACMS-Einsatz in Kursk ab - Bevorzugte Alternativen identifiziert

Laut einem CNN-Bericht setzt die USA weiterhin den Einsatz von ATACMS-Raketen mit erhöhter Reichweite aus US-Beständen in der Kursk-Region ab. Diesmal ist jedoch nicht die Furcht vor Eskalation das Problem. Das Netzwerk berichtet, unter Berufung auf Regierungsquellen, dass die ATACMS effektiver eingesetzt werden könnten, um die von Russland kontrollierte Krim-Region anzugreifen.

05:19 Selenskyj: Benötigte Versorgungsgüter erreichen Truppen in Ostukraine

Angesichts des wachsenden russischen Truppen Drucks in der Ostukraine konzentriert sich Kiew nun auf die Verteidigung rund um den Donbass. "Toretsk und Pokrovsk, die meisten russischen Angriffe finden dort statt", sagte Präsident Volodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Die dringend benötigten Versorgungsgüter sind bereits angeliefert worden. "Alles, was jetzt benötigt wird." Allerdings spezifizierte Selenskyj nicht, ob zusätzliche Truppen in die stark umkämpften Gebiete entsandt wurden. Das Generalstab in Kiew berichtete am Abend von 68 Gefechten seit Beginn des Tages.

03:46 Gouverneur: Tu-22M3-Stratege Bomber stürzt in Sibirien ab

Igor Kobzev, Gouverneur der Irkutsk-Region in Russland in Sibirien, berichtete den Absturz eines Tu-22M3-Stratege Bombers. Die Ursache war ein technischer Defekt. Einer der vier Crewmitglieder starb, wie der Gouverneur unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium mitteilte. Die übrigen Crewmitglieder konnten das Flugzeug verlassen und wurden ins Krankenhaus gebracht, schrieb Kobzev in der Telegram-Nachricht.

19:33 US-Regierung genehmigt Verkauf von bis zu 600 Patriot-Raketen an DeutschlandDie US-Regierung hat den Verkauf von bis zu 600 Raketen und anderem Equipment für Patriot-Luftverteidigungssysteme an Deutschland genehmigt. Die Defense Security Cooperation Agency (DSCA) erklärte, dass der Waffendeal, der insgesamt fünf Milliarden Dollar (4,5 Milliarden Euro) wert ist, die Sicherheit der USA stärkt, indem er die Sicherheit eines NATO-Verbündeten unterstützt, das eine wichtige Kraft für politische und wirtschaftliche Stabilität in Europa ist. Deutschland hat mehrere Patriot-Systeme an die Ukraine gespendet.

19:14 SBU: Ukraine erweitert Pool für GefangenenaustauschDie Hauptaufgabe des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) besteht darin, ukrainische Verteidiger aus russischer Gefangenschaft zurückzubringen. Daher arbeiten die SBU und die Verteidigungskräfte aktiv daran, "den Pool für Gefangenenaustausche durch die Gefangennahme weiterer russischer Soldaten auf dem Schlachtfeld zu erweitern". Dies gab der Chef der SBU, Vasyl Maliuk, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Chefs des Verteidigungsministeriums, des Innenministeriums, des Verteidigungsnachrichtendienstes GUR, des Auslandsnachrichtendienstes SZRU und des Menschenrechtsbeauftragten der Verkhovna Rada bekannt. "Die Rückkehr ukrainischer Verteidiger ist eine vorrangige Aufgabe, die vom Oberbefehlshaber, Präsident Wolodymyr Selenskyj, gestellt wurde", zitiert ihn der Pressedienst. Nach eigenen Angaben hat die ukrainische Armee mehr als 100 russische und tschetschenische Soldaten gefangen genommen, während sie in die Kursk-Region eindringen.

18:46 Polen feiert Kriegshelden, impliziert Stärke gegen PutinMit einem Militärparade in Warschau feierte Polen seinen Sieg über die Rote Armee. Die Veranstaltung zeigte Panzer und Soldaten, darunter auch welche aus den USA und anderen Verbündeten. Kampfflugzeuge flogen darüber hinweg und begeisterten die tausenden Zuschauer. "Wir müssen uns ausrüsten und die Fähigkeit aufbauen, dass niemand je wagen würde, uns anzugreifen", erklärte Präsident Andrzej Duda vor der Parade, die den Höhepunkt der Gedenkveranstaltungen des Landes darstellte. An "Polnischer Armee-Tag" gedenkt das Land des Sieges der polnischen Armee über die sowjetischen Truppen in der Schlacht von Warschau im Jahr 1920. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz schrieb in einem Soldatenbrief, dass der Feiertag die prestigeträchtigsten Episoden der polnischen Armee ehrt, den Preis für die Unabhängigkeit und die Freiheit. "An diesem Tag ehren wir alle Helden, die für unser Vaterland gekämpft haben, seit es unsere Nation gibt", erklärt er.

Der 60-jährige Jacek Szelenbaum, der an der Veranstaltung teilnahm, erkennt an, dass es ein Spektakel ist, aber er fühlt sich besser, wenn er die verbesserte Ausrüstung sieht. "Wir fühlen uns ein bisschen sicherer, wenn wir diese fortschrittliche Ausrüstung sehen und das Vorhandensein unserer Verbündeten spüren - Amerikaner, Briten, Rumänen und andere. Das ist wichtig in diesen Umständen, da Polen sich alleine nicht verteidigen kann. In einer Allianz können wir Putin standhalten."

18:59 Deutscher General verspricht mehr Militärhilfe für die UkraineDer Chef der deutschen Militärhilfe-Koordination, Generaloberst Christian Freuding, ist aus Ukraine-Gesprächen (siehe auch 16:46) zurückgekehrt und sagte im Bundeswehr-Format "Nachgefragt", welche Waffen Deutschland bis zum Jahresende an die Ukraine liefern wird. "Unser Fokus wird darauf liegen, zusätzliche Luftverteidigungssysteme, Artillerie, Feuerwaffen, Drohnen, Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Munition, Gepard-artige Luftverteidigungskanonen, Leopard 1A5-Panzer, MRAP-gepanzerte Fahrzeuge und PzH-2000- und Zuzana-2-Selbstfahrlafetten zu liefern", schloss er.

18:20 Ukrainische Behörden melden fünf zivile Todesopfer durch russische AngriffeFünf Zivilisten wurden durch russische Angriffe im Süden und Osten der Ukraine getötet, wie Beamte mitteilen. In der nordöstlichen Region Charkiv wurden zwei Menschen durch einen Luftangriff getötet. Ein Todesopfer ereignete sich in Donezk im Osten aufgrund von Artilleriefeuer. Ein Mann wurde durch einen Drohnenangriff im südlichen Gebiet von Cherson getötet und ein weiterer Mann, der zuvor bei einem früheren Angriff verletzt worden war, starb im Krankenhaus. Meanwhile, authorities have advised residents to evacuate Pokrovsk, urging families with children to leave the city before it's too late. The enemy is advancing at high speed toward the city in the Donetsk region, as the Russian army continues strong attacks in the east of Ukraine, according to the Kyiv government.

17:30 Diskussionen über Lieferung von Langstrecken-Kreuzflugkörpern von den USA an die Ukraine in fortgeschrittenem StadiumGespräche zwischen der Ukraine und der US-Regierung über die Lieferung von Langstrecken-Kreuzflugkörpern sind "in einem fortgeschrittenen Stadium", wie das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Independent" unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle aus der Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet. Allerdings spezifizierte die Quelle nicht, wann die Raketen geliefert werden könnten, aber eine Lieferung im Herbst wird in Betracht gezogen.

19:16 Litauen schickt neue Militärhilfe an die Ukraine Litauen setzt seine militärische Unterstützung für die Ukraine fort und hat ein weiteres Paket mit Anhängern, Feldbetten und anderen Hilfsgütern geschickt. Berichten zufolge hat das litauische Verteidigungsministerium in August Waffen wie gepanzerte Personentransporter, Kurzstrecken-Luftabwehrsysteme mit Raketen, Anti-Drohnen-Systeme, Anti-Drohnen-Störsender, Geländefahrzeuge, Gewehre, Munition, Rauchgranaten und deren Teile an die Ukraine übergeben.

