Um 21:59 Uhr schließen Moldau und Deutschland einen Vertrag über Cybersicherheit ab.

18:22 Ukrainische Grenzpolizei stoppt fliehende Zivilisten

Nach zweieinhalb Jahren Konflikt ist die ukrainische Armee dringend auf neue Rekruten angewiesen. Viele Männer versuchen jedoch, dem Militärdienst zu entkommen und fliehen in Nachbarländer wie Moldau. Sie werden an der Grenze zum Dnister River festgenommen.

19:02 Bericht: Russland schickt 38.000 Soldaten in die Gegenoffensive von Kursk

Laut einer zuverlässigen Geheimdienstquelle plant Russland, rund 38.000 Soldaten in seine Gegenoffensive in der Grenzregion von Kursk zu schicken. Einige dieser Truppen wurden aus dem südlichen Ukraine verlegt. Die Gegenangriffe sind bisher nicht umfangreich. Die Quelle legt nahe, dass Russland zusätzliche kampferprobte Brigaden einsetzen muss, um größere Erfolge zu erzielen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor die Notwendigkeit von 100.000 russischen Soldaten erwähnt, um die ukrainische Offensive in Kursk effektiv zu kontern.

19:36 Italien stellt Ukraine modernes Luftverteidigungssystem zur Verfügung

Italien wird diesem Monat ein zweites SAMP/T-Flugabwehrraketensystem an Ukraine liefern, wie der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto in Rom ankündigte. Das System kann mehrere Ziele gleichzeitig überwachen und bis zu zehn abfangen. Es ist das einzige in Europa hergestellte System, das ballistische Raketen abfangen kann.

20:23 Ukraine behauptet, russische Munitionsdepots in der Nähe von Mariupol zerstört zu haben

Die ukrainische Armee behauptet, mehrere russische Versorgungsdepots in den besetzten ukrainischen Gebieten zerstört zu haben. Diese Lagerhäuser wurden in der Nähe der Hafenstadt Mariupol entdeckt und subsequently mit Raketen angegriffen, wie das Marinekommando in Kiew meldete. Berichten zufolge wurden Tonnen von Munition zerstört. Diese Behauptungen bleiben jedoch unbelegt.

21:12 Russischer Kritiker bekommt Arbeitslagerstrafe

Ein 38-jähriger russischer Mann wurde wegen Kritik an Russland involvement in der Ukraine-Konflikt während einer Straßenumfrage zu fünf Jahren Arbeitslager in Moskau verurteilt. Nach seiner schuldigen Verurteilung im späten April wurde er zunächst zu fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt, blieb aber frei. Die Staatsanwaltschaft legte jedoch Berufung auf eine härtere Strafe ein, die von einem Moskauer Gericht angenommen wurde, was zu einer fünfjährigen Arbeitslagerstrafe für Yuri Kochov führte. Er wurde unmittelbar nach der Urteilsverkündung aus dem Gerichtssaal abgeführt.

Moldau und Deutschland stärken Zusammenarbeit in der Cybersicherheit

Moldau und Deutschland wollen ihre Verteidigung gegen Putins hybride Kriegsstrategien mit einem Cybersecurity-Abkommen stärken. Wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Chisinau erklärte, ist das Ziel des Präsidenten Putin, die hybride Kriegsführung gegen Europa, insbesondere Moldau, als Mittel der Destabilisierung fortzusetzen. Darauf wollen sie reagieren, indem sie IT-Ausstattung bereitstellen, Informationen teilen und Schulungen anbieten, um Cyberangriffe zu verhindern und Desinformationen in Moldau zu erkennen.

17:44 Rätsel um russische Flugzeugreifen gelöst

Im späten Sommer 2023 begann Russland, bestimmte Militärflugzeuge mit Autoreifen zu bedecken. Der Zweck dieser Maßnahme blieb lange unklar, bis ein hochrangiger US-Militärbeamter eine Antwort lieferte. Laut Schuyler Moore, Technical Director bei der US-Zentralbefehlsstelle, sollen die Reifen dazu dienen, Zielsysteme moderner Raketen zu verwirren. Wie Moore während einer Diskussion am US-Denkzentrum Center for Strategic and International Studies (CSIS) erklärte, "wenn man Reifen auf die Flügel stellt, haben viele Computer-Vision-Modelle Schwierigkeiten, das als Flugzeug zu erkennen." Zuvor wurde angenommen, dass die Reifen als zusätzlicher Schutz gegen Selbstmorddrohnen dienen könnten.

16:56 Russische Truppen zerstören ukrainischen Kohlebergwerk in Vuhledar

Russische Truppen dringen in die ukrainische Bergbaustadt Vuhledar ein und sprengen eines der größten Kohlebergwerke des Landes. Videos zeigen die Explosion und den anschließenden Einsturz des Hauptschachtturms. In der Ader werden noch mehr als 150 Millionen Tonnen Kohle vermutet.

16:19 Deutscher Verteidigungsminister sieht Finanzierung als anhaltende Herausforderung

Nach dem 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds zeigt sich der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius besorgt über die zukünftige Finanzierung der Bundeswehr. Er betont, dass der Sonderfonds bis zum Jahresende vollständig aufgebraucht sein wird und weitere Finanzierung für Beschaffungen und Infrastruktur erforderlich sein wird. "Ich erwarte, dass dies eine Grundlage bildet, denn wir müssen zusätzliche Finanzierung für Beschaffungen und Infrastruktur sicherstellen", sagt Pistorius und legt nahe, dass dies eine significativa, anhaltende Herausforderung darstellt.

15:51 Ukraine greift Wohngebäude in Belgorod an

Ukraine setzt ihre Angriffe auf russische Städte fort und konzentriert sich dabei auf Belgorod in der Nähe der gemeinsamen Grenze. Mehrere Fahrzeuge und ein Wohngebäude wurden beschädigt, während andere Schäden erlitten haben. Acht Personen wurden verletzt.

15:14 Seeübungen: Chinesische Schiffe erreichen russischen Hafen von Vladivostok

Nach der Ankündigung einer gemeinsamen Militärübung sind zwei chinesische Marinefahrzeuge im russischen Hafen von Vladivostok eingetroffen, wie russische Berichte melden. Die chinesischen Küstenwache Schiffe wurden von den russischen Grenzschutzbehörden eingeladen und werden bis Freitag in Vladivostok bleiben, wie das russische Außenministerium mitteilt. Diese Übung soll die strategische Zusammenarbeit zwischen den chinesischen und russischen Militärkräften stärken, wie Peking erklärt. See- und Luftstreitkräfte beider Nationen werden an Übungen wie "North-Joint 2024" in der japanischen und Ochotsk-Meer in der Nähe der russischen Küste teilnehmen, und China wird auch an Russland "Ocean-2024" strategischen Übung teilnehmen, wie es heißt.

14:39 Baerbocks Standpunkt zur Unterstützung Moldaus und der UkraineAußenministerin Annalena Baerbock sieht in der Unterstützung der Ukraine eine Überlebensgarantie für das Nachbarland Moldau. Bei einem Treffen der Moldova-Partnerschaftsplattform in der Hauptstadt Chisinau betonte sie, dass alles, was die Ukraine stärkt, auch zur Stabilisierung Moldaus beiträgt. Sie betonte weiter, dass die größte Sorge der Menschen in Moldau die Angst ist, dass Moldau das nächste Ziel sein könnte, wenn die Ukraine fällt.

13:56 Ukrainische Rettungskräfte Opfer im Krieg gegen RusslandDer Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat seit dem Beginn der Invasion den Tod von 97 ukrainischen Rettungskräften des staatlichen Notdienstes gefordert. Der Dienst informierte die Nachrichtenwebsite Ukrinform in einem Interview über diese Todesfälle. Der Dienst berichtete auch von 395 verletzten Rettungskräften im Einsatz. Heute feiert die Ukraine ihren "Tag der Retter".

13:44 Russische und ukrainische Verluste im KriegLaut einer Untersuchung der US-Zeitung "Wall Street Journal" hat der russische Einmarsch in die Ukraine zu Zehntausenden von Toten und Verletzten auf beiden Seiten geführt. Die ukrainischen Truppen sollen nach einer vertraulichen Schätzung rund 80.000 tote und 400.000 verwundete Soldaten haben. Russland soll nach Schätzungen westlicher Geheimdienste angeblich insgesamt 600.000 Soldaten verloren haben - 200.000 tote und 400.000 verletzte - wie das Blatt berichtete. weder Kiew noch Moskau haben ihre eigenen Verluste offiziell gemeldet.

13:21 Militärische Aufstockung Russlands und TruppenquellenDurch Erlass erweitert Russland seine Armee auf 1,5 Millionen Soldaten. Dies signalisiere, so der ntv-Korrespondent Rainer Munz, die Absichten des Kremls jenseits des Ukraine-Kriegs.

12:55 Begründung für die Armeeaufstockung durch RusslandDas Kreml rechtfertigt seine Pläne, die Armee auf die zweitgrößte der Welt aufzustocken, wegen wachsender Bedrohungen an seinen Grenzen. Presidential spokesman Dmitry Peskov erklärte in einer Pressekonferenz mit Reportern, dass es signifikante Bedrohungen an den russischen Peripherieborder und Instabilität an den östlichen Grenzen aufgrund einer feindlichen Umgebung und Konflikten an den westlichen Grenzen gibt, was angemessene Gegenmaßnahmen erfordert. Präsident Wladimir Putin hat die reguläre Stärke der russischen Armee um 180.000 Soldaten auf 1,5 Millionen aktive Soldaten erhöht.

12:30 Öffentliche Meinung zur Lieferung von Langstreckenraketen an die UkraineDie Regierung in Kiew möchte russische Militärlogistik mit Langstreckenraketen, darunter Militärflughäfen, Kommandozentren und Infrastruktur, ins Visier nehmen. In der neuen RTL/ntv Trendbarometer sind 64 Prozent der Befragten gegen die Lieferung solcher Waffen an die Ukraine, die Ziele tief im Inneren Russlands treffen können. Allerdings ist diese Mehrheit nur bei Anhängern der Grünen (53 Prozent) und der FDP (58 Prozent) vorhanden. Nur 34 Prozent der SPD-Anhänger und 31 Prozent der Unionsanhänger sind für die Lieferung solcher Raketen an die Ukraine. Die Ablehnung ist im Osten mit 83 Prozent deutlich höher als im Westen mit 61 Prozent.

11:49 Festnahme des Verdächtigen im Fall des Attentats auf Trump und sein Wunsch, Führer zu töten

Ryan Wesley Routt, ein Verdächtiger im Fall des versuchten Attentats auf Donald Trump, hatte in der Vergangenheit den Wunsch geäußert, den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den nordkoreanischen Führer Kim Jong-Un zu töten, wie eine Krankenschwester namens Chelsea Walsh berichtete, die 2022 in der Ukraine arbeitete. Walsh beschrieb Routt als den "gefährlichsten Amerikaner", den sie während ihrer Zeit in Kiew getroffen hatte. Er soll versucht haben, sich den Freiwilligenbrigaden anzuschließen und gemeinsam mit ukrainischen Kräften zu kämpfen.

11:18 Kontroverser Dokumentarfilm "Russen im Krieg" auf dem Toronto Film FestivalDer kontrovers diskutierte Dokumentarfilm "Russen im Krieg" wird doch auf dem Toronto International Film Festival gezeigt, trotz anfänglicher Drohungen. Die russisch-kanadische Filmemacherin Anastasia Trofimova verbrachte mehrere Monate mit russischen Truppen an der Front in der Ukraine für den Film. Der ukrainische Botschafter in Kanada, Vasyl Myroshnychenko, kritisierte die Entscheidung und sagte, das Festival biete eine Plattform für russische Propaganda.

Der russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, äußerte Zweifel an möglichen Friedensverhandlungen im Konflikt mit der Ukraine. Er betonte die Notwendigkeit eines Friedensabkommens und die Notwendigkeit, zu bewerten, wie eng der Plan den russischen Standpunkten entspricht. Dies war eine Reaktion auf die Aussagen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in einer ZDF-Sommerinterviewwoche zuvor, in der er die Beschleunigung der Friedensbemühungen unterstützte und zustimmte, dass Russland auch dabei sein sollte. "Ein neues Friedenskonferenz ist definitiv auf dem Weg", sagte Scholz.

10:31 UN-Entwicklungsprogramm unterstützt Ukraine im Winter

Die ukrainische Energiegesellschaft Naftogaz stärkt ihre Partnerschaft mit dem UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) für die Energieicherheit. Experten fürchten, dass die zahlreichen russischen Luftangriffe auf lebenswichtige Infrastruktur zu einem sehr harten Winter für Ukrainer führen könnten, was zu weitreichenden Strom-, Heizungs- und Wasserausfällen führen könnte. Das UNDP möchte die Bevölkerung durch gasbetriebene Generatoren von Unterbrechungen abhalten.

09:55 280.000 Menschen ohne Strom nach Angriff auf Sumy

Nach frühen Morgenangriffen mit russischen Shahed-Drohnen auf Sumy, Ukraine, bleiben 280.000 Einwohner ohne Strom. Die ukrainische Luftstreitkräfte behaupten, 16 Drohnen abgeschossen zu haben, aber einige konnten lebenswichtige Infrastruktur beschädigen.

09:28 Ukraine: Russen exekutieren unbewaffneten Kriegsgefangenen mit Schwert

09:02 Chechen Commander spricht über die Offensive in Kursk

Der plötzliche Einmarsch der Ukraine in die Grenzregion Kursk hat Moskau im August überrascht. Der Chechen-Kommandant Apti Alaudinow zeigte sich auf seinem Telegram-Kanal optimistisch und sagte: "Bleiben wir ruhig, genießen wir Popcorn und schauen wir zu, wie unsere Jungs den Feind vernichten." Seitdem hat Alaudinow sich als Hauptkommentator der Kursk-Offensive etabliert, wobei russische Medien seine Aussagen verbreiten. Ein solches Medieninteresse sei nur mit der Genehmigung der höchsten Stellen möglich, behaupten Experten.

08:42 Deutschland bietet der Ukraine 100 Millionen Euro an Winterhilfe

Deutschland stellt der Ukraine eine zusätzliche Winterhilfe von 100 Millionen Euro zur Verfügung, wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock während eines Besuchs in der Republik Moldau in Chisinau ankündigte. "Der Herbst ist da, und der Winter steht vor der Tür", sagte Baerbock vor einem Treffen der Moldau-Partnerschaftsplattform in der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik. Russland plane einen "Winterkrieg", um das Leben der Ukrainer so schwer wie möglich zu machen.

08:01 Ukraine: Russland greift Energieanlagen in Sumy an

Die Ukraine meldet erneut einen massiven Drohnenangriff aus Russland. Die Luftabwehr schoss 34 von 51 russischen Drohnen aus der vergangenen Nacht ab, wie die Luftstreitkräfte mitteilen. Die Angriffe, die in fünf Regionen stattfanden, richteten sich auch gegen wichtige Infrastruktur in der nordöstlichen Region Sumy, darunter Wasserversorgungssysteme und Krankenhäuser. Einsatzteams führen derzeit Reparaturen durch.

07:37 Ukraine: Russland hat seit gestern 1020 Verluste

Laut dem ukrainischen Generalstab hat Russland seit dem Vortag 1020 Verluste - sowohl tote als auch verletzte Soldaten - zu verzeichnen. Seit dem Beginn des Großangriffs im Februar 2022 hat die Ukraine 635.880 russische Verluste gezählt. In den letzten 24 Stunden wurden sechs Artilleriesysteme beschädigt oder zerstört, sowie zwei Panzer, sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen.

07:10 Kyiv Post: Ukraine greift russischen Militärflugplatz an

In der Nacht griffen ukrainische Angriffsdrohen den russischen Militärflugplatz in Engels, Saratow-Region, an, wie das Kyiv Post unter Berufung auf Videos mit hörbaren Detonationen meldet. Der Bericht besagt, dass strategische Bomber mit Raketen, die von Russland zum Angriff auf ukrainische Städte verwendet werden, auf dem Flugplatz stationiert sind.

06:35 NATO-Generalsekretär unterstützt Debatte über Langstreckenwaffen

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstützt die internationale Debatte über die mögliche Genehmigung für die Ukraine, Russland mit westlichen Langstreckenwaffen zu beschießen. "Das liegt in der Entscheidung jedes Bündnispartners", sagte Stoltenberg dem britischen Sender LBC, "aber es ist wichtig, dass wir eng zusammenarbeiten, wie wir es normalerweise tun." Die Ukraine bittet ihre Verbündeten seit Wochen um die Erlaubnis, russische Kommandozentren, Flugplätze und Infrastruktur anzugreifen. Bezüglich der Sorge vor einer Eskalation sagte Stoltenberg: "Ich glaube jedoch immer noch, dass die größte Gefahr für uns Putins Sieg in der Ukraine ist."

06:13 Meta stoppt weltweite Verbreitung russischer Propaganda

Meta, das Unternehmen hinter Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads, stoppt die Verbreitung russischer Propaganda über Kanäle wie RT (früher Russia Today). Das Unternehmen gab bekannt, dass RT und seine verbundenen Entitäten weltweit von ihren Plattformen ausgeschlossen werden, da sie an Desinformationskampagnen beteiligt sind, insbesondere im Zusammenhang mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Die EU hatte RT bereits im Frühjahr 2022 verboten. Für weitere Informationen klicken Sie hier:

05:33 Lukaschenko entlässt 37 belarussische Gefangene

Der belarussische Führer Alexander Lukaschenko hat 37 Gefangene begnadigt. Die Präsidialverwaltung in Minsk gab bekannt, dass diese Personen wegen "Extremismus" verurteilt wurden, eine Anklage, die in Belarus häufig verwendet wird, um Regierungskritiker zu bezeichnen. Unter den 37 Freigelassenen befinden sich sechs Frauen und mehrere Personen mit gesundheitlichen Problemen. Es wurden keine weiteren Details über die Namen der Begnadigten bekannt gegeben. In den letzten zwei Monaten hat Belarus häufig Gefangene begnadigt, die gegen die Regierung protestiert haben. Am 15. August begnadigte Lukaschenko 30 politische Gefangene, gefolgt von weiteren 30 am 6. September. In jedem Fall behauptete Lukaschenko, dass die Gefangenen Reue gezeigt und um Vergebung gebeten hätten.

03:11 UN-Bericht: Menschenrechtsverletzungen in Russland nehmen zu

Laut einem UN-Bericht haben Menschenrechtsverletzungen in Russland zugenommen. "Ein System staatlich unterstützter Menschenrechtsverletzungen ist nun etabliert", sagte Mariana Katzarova, die von der UN-Menschenrechtsrats als Sonderberichterstatterin für Russland ernannt wurde. Dieses System sei darauf ausgelegt, die Zivilgesellschaft und die politische Opposition zu unterdrücken, heißt es in dem Bericht. Kritiker des russischen Kriegs gegen die Ukraine und Dissidenten werden härter verfolgt. Katzarova schätzt, dass mindestens 1372 politische Gefangene verurteilt wurden. Diese Menschenrechtsverteidiger, Journalisten und Kriegsgegner wurden mit falschen Verbrechen angeklagt und zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie werden in Haft gefoltert. Politische Gefangene werden in Einzelhaft gehalten, während andere zwangseingewiesen in psychiatrische Einrichtungen werden. Dies sind nur die bekannten Fälle, die Katzarova kennt; die tatsächliche Zahl könnte höher sein, wie ein Mitarbeiter bemerkte.

23:24 Schweden führt potenzielle NATO-Präsenz in Finnland an

Die NATO denkt darüber nach, eine militärische Präsenz im nördlichen Finnland aufzubauen, wobei Schweden die Operation möglicherweise führen könnte. Dies würde eine multinationales NATO-Kontingent beinhalten, ähnlich denen in anderen benachbarten NATO-Ländern, bekannt als Forward Land Forces (FLF). Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen kündigten dies auf einer Pressekonferenz in Stockholm an. Jonson zeigte sich stolz darauf, von Finnland gebeten worden zu sein, die führende Nation für diese Präsenz zu sein, was die Sicherheit der gesamten NATO erhöhen würde.

