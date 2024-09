Um 21:59 Uhr schließen Moldau und Deutschland einen Pakt über digitale Sicherheit ab.

18:22: Ukrainische Militärintervention bei der Flucht von Zivilisten an der ukrainisch-moldauischen Grenzflussschifffahrt

Nach fast drei Jahren Konflikt ist die ukrainische Armee dringend auf mehr Soldaten angewiesen. Viele Männer entscheiden sich jedoch, dem Militärdienst zu entkommen und in Nachbarländer wie Moldau zu fliehen. Sie werden oft an der Grenze zum Dnister-Fluss gefangen genommen.

19:02: Bericht: Ca. 38.000 russische Soldaten im Gegenangriff in Kursk

Laut einem Bericht der "Financial Times", der auf eine hochrangige ukrainische Geheimdienstquelle verweist, sollen Russland angeblich rund 38.000 Soldaten in seiner Gegenoffensive in der Grenzregion Kursk einsetzen. Einige dieser Truppen wurden aus dem südlichen Ukraine abgezogen. Bisher haben die Gegenangriffe keine nennenswerte Größe erreicht. Die Quelle behauptet, dass Russland mehr seiner kampferprobten Einheiten mobilisieren müsse, um den Erfolg zu steigern. kürzlich erwähnte Präsident Selenskyj die Notwendigkeit von 100.000 russischen Soldaten, um die ukrainische Gegenoffensive in Kursk vollständig abzuwehren.

19:36: Italien wird diesem Monat ein modernes Luftverteidigungssystem an Ukraine liefern

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto hat in Rom bekanntgegeben, dass Italien diesem Monat ein zweites SAMP/T-Luftabwehrsystem an die Ukraine liefern wird. Dieses System kann mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen und bis zu zehn gleichzeitig abfangen und ist das einzige in Europa hergestellte System, das ballistische Raketen abwehren kann.

20:23: Ukrainische Militärführung behauptet die Zerstörung russischer Munitionsdepots in der Nähe von Mariupol

Die ukrainische Militärführung behauptet, mehrere russische Munitionsdepots in den besetzten Gebieten der Ukraine zerstört zu haben. Aufklärung in Kiew entdeckte die Depots in der Nähe von Mariupol, die dann mit Raketen angegriffen und zerstört wurden. Berichten zufolge wurden Tonnen von Munition zerstört. Diese Behauptungen bleiben jedoch unabhängig unverifiziert.

21:12: Verurteilung von Anti-Kriegsäußerungen: Russischer Bürger zu Arbeitslager verurteilt

Ein 38-jähriger russischer Mann wurde in Moskau zu fünf Jahren in einem Arbeitslager verurteilt, weil er die russische Invasion der Ukraine während einer Straßenbefragung kritisiert hatte. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, dass der Angeklagte zuvor wegen "Verunglimpfung der Armee" gestanden hatte und initially mit einer fünfjährigen Arbeitsstrafe belegt worden war. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine härtere Strafe, die vom Moskauer Gericht bestätigt wurde. Das Gericht verhängte prompt eine fünfjährige Haftstrafe für Yuri Kochov.

Moldau und Deutschland stärken Cybersecurity-Zusammenarbeit mit Vereinbarung

Um ihre Verteidigung gegen die "hybride Kriegsführung von Putin" zu verstärken, arbeiten Moldau und Deutschland an einer Zusammenarbeit im Bereich Cybersecurity. In einer Rede in Chisinau sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, dass Putin "kontinuierlich hybride Kriegsführung als Instrument zur Destabilisierung, insbesondere von Moldau, gegen Europa einsetzt." Sie erklärte, dass sie ihre eigenen Bemühungen in diesem Bereich verstärken, indem sie IT-Ausstattung, Informationsaustausch und Schulungen anbieten, um Cyberangriffe abzuwehren und Desinformation in Moldau aufzudecken.

17:44: Das Rätsel um die Reifenummantelung russischer Luftfahrzeuge gelöst

Seit Ende 2023 hat Russland einige seiner Militärflugzeuge mit Reifen bedeckt. Der Grund für diese Aktion blieb lange Zeit rätselhaft. Ein hochrangiger US-Militärbeamter könnte nun endlich die Antwort auf das Rätsel geliefert haben. Laut Schuyler Moore, Technical Director bei US Central Command, soll das Ziel darin bestehen, moderne Raketenlenksysteme zu verwirren. "Wenn man Reifen an den Flügeln befestigt, haben die meisten Computer-Vision-Modelle Schwierigkeiten, es als Flugzeug zu erkennen", sagte Moore während seiner Rede bei dem US-Denk tank Center for Strategic and International Studies (CSIS). Zuvor wurde angenommen, dass die Reifen zusätzlichen Schutz gegen Selbstmorddrohnen bieten könnten.

16:56: Russische Truppen sprengen ukrainisches Steinkohlebergwerk

Russische Truppen haben in der ukrainischen Bergbaustadt Vuhledar Boden gutgemacht und eine Explosion in einem der größten Steinkohlebergwerke des Landes ausgelöst. Aufnahmen zeigen die Explosion und das anschließende Einstürzen der Gebäude um den Hauptschacht des Bergwerks. Experten schätzen, dass noch über 150 Millionen Tonnen Kohle in den Bergwerksflözen lagern.

16:19: Pistorius sieht die Verteidigungsausgaben als Herausforderung

Nach dem 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds identifiziert der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius die weitere Finanzierung der Bundeswehr als künftige Herausforderung. "Der Sonderfonds wird bis zum Jahresende aufgebraucht sein", sagt der SPD-Minister nach seinem Besuch bei den Soldaten in Saarlouis. "Und dann wird man sehen, wo die restlichen Mittel herkommen." Pistorius betont, dass für den Bundeshaushalt des Jahres 2028 rund 80 Milliarden Euro für die Finanzierung des Bundeshaushalts bereitgestellt sind. "Ich nehme an, dass wir bis dahin zusätzliche Mittel für Beschaffung und Infrastruktur benötigen werden", fügt er hinzu. "Das bleibt eine wichtige, zentrale Herausforderung."

15:14 See-Manöver: Chinesische Schiffe erreichen russischen VladivostokNach der Ankündigung eines gemeinsamen See-Manövers sind zwei chinesische Schiffe in Vladivostok im fernen Osten Russlands eingetroffen, wie russische Quellen berichten. Die beiden chinesischen Küstenwache-Schiffe werden bis Freitag in Vladivostok bleiben, wie das russische Außenministerium erklärt. Das Hauptziel sei die Verstärkung der strategischen Zusammenarbeit zwischen den chinesischen und russischen Streitkräften, wie Peking mitteilt. Daher werden See- und Luftstreitkräfte beider Nationen an dem "North-Joint 2024"-Manöver in den japanischen und Ochotsk-Meeren, nahe der russischen Küste, teilnehmen, unter anderem. Darüber hinaus wird China an Russlands strategischem Manöver "Ozean-2024" teilnehmen.

13:56 Ukraine: Einsatzkräfte verlieren bei russischer Invasion ihr LebenDer Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat seit der vollständigen Invasion den Tod von 97 ukrainischen Einsatzkräften gefordert, wie ein Interview mit der Nachrichtenagentur Ukrinform enthüllt. Insgesamt wurden 395 Einsatzkräfte während ihrer Einsätze verletzt. Heute gedenkt die Ukraine dem "Tag der Retter".

13:44 US-Nachrichten: Verluste auf beiden Seiten im Russland-Ukraine-KonfliktLaut Untersuchungen der US-Zeitung "Wall Street Journal" hat es auf beiden Seiten des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine erhebliche Verluste gegeben. Es wird berichtet, dass ukrainische Truppen etwa 80.000 Todesopfer und 400.000 Verletzte zu verzeichnen haben, basierend auf einer vertraulichen ukrainischen Schätzung. Meanwhile wird von westlichen Geheimdiensten geschätzt, dass Russland etwa 600.000 Soldaten verloren hat - 200.000 Tote und 400.000 Verletzte, wie die Zeitung berichtet. Neither Kiew noch Moskau haben offizielle Zahlen zu ihren eigenen Verlusten veröffentlicht.

13:21 Munz: Russland rekrutiert VertragssoldatenDurch Erlass möchte Russland seine Armee auf 1,5 Millionen Soldaten stärken. Laut Kremlin-Analyst Rainer Munz geht diese Absicht über den Ukraine-Krieg hinaus und stellt die Frage, wo Russland all diese Soldaten finden wird.

12:55 Kreml erklärt Armeeerweiterung aufgrund von GrenzbedrohungenDer Kreml rechtfertigt seine Pläne zur Erweiterung seiner Armee zur zweitgrößten der Welt aufgrund der Anwesenheit von ernsthaften Bedrohungen an seinen Grenzen. "Dies ist auf die Anzahl der Bedrohungen zurückzuführen, die an der Peripherie unserer Grenzen bestehen", erklärte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov während einer Pressekonferenz. "Es wird durch die extrem feindliche Umgebung an unseren westlichen Grenzen und die Instabilität an unseren östlichen Grenzen verursacht. Dies erfordert angemessene Maßnahmen." Präsident Wladimir Putin hat die regelmäßige Stärke der russischen Armee um 180.000 Soldaten auf 1,5 Millionen aktive Soldaten erhöht, was sie zur zweitgrößten Armee der Welt nach China macht.

12:30 Mehrheit der Deutschen spricht sich gegen Langstreckenraketen für Kiew ausLaut einer neuen RTL/ntv-Trendbarometer-Umfrage ist eine Mehrheit der Deutschen gegen die Lieferung westlicher Waffen, die tief in Russland Ziele wie militärische Flughäfen, Kommandozentren und Infrastruktur angreifen können. Befürworter sind die Unterstützer der Grünen (53%) und der FDP (58%). Ablehnung ist stark bei den Unterstützern der SPD (61%) und der Union (61%), sowie bei den AfD (91%) und BSW (97%)-Unterstützern. Ablehnung ist sogar höher im Osten (83%) im Vergleich zum Westen (61%).

11:49 Routt soll 2022 Putin getötet haben wollenRyan Wesley Routt, der Verdächtige im Attentatsversuch auf Donald Trump, soll Jahre zuvor ein Interesse daran gehabt haben, Wladimir Putin und Kim Jong-Un zu töten, wie ein Bericht der "Wall Street Journal" unter Berufung auf die Krankenschwester Chelsea Walsh berichtet. Sie arbeitete 2022 in der Ukraine und traf Routt mehrmals. Walsh beschrieb ihn als den "gefährlichsten Amerikaner" unter denen, die sie während ihrer Zeit in Kiew traf. Er soll versucht haben, ukrainischen Freiwilligenverbänden beizutreten und gemeinsam mit ukrainischen Kräften zu kämpfen.

11:18 Kontroverser Dokumentarfilm "Russen im Krieg" auf dem Toronto FestivalDer kontrovers diskutierte Dokumentarfilm "Russen im Krieg" wird nun auf dem Toronto International Film Festival gezeigt, trotz initialer Warnungen von "signifikanten Bedrohungen" im Zusammenhang mit dem Film. Die russisch-kanadische Filmemacherin Anastasia Trofimova verbrachte mehrere Monate mit russischen Truppen an der Front in der Ukraine für den Film. Der ukrainische Botschafter in Kanada kritisierte die Entscheidung und sagte, dass das Festival als Plattform für russische Propaganda diene.

10:51 Russischer Botschafter skeptisch gegenüber FriedensverhandlungenDer russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, zeigte sich skeptisch gegenüber potenziellen Friedensverhandlungen im Konflikt mit der Ukraine. In Reaktion auf Aussagen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, der letzte Woche eine Beschleunigung der Friedensbemühungen vorschlug, sagte Nechaev, dass zunächst ein Friedensplan vorgelegt werden müsse, um dessen Übereinstimmung mit den russischen Ansichten zu bestimmen. "Es wird sicherlich wieder eine Friedenskonferenz geben", sagte Scholz, zustimmend mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, dass Russland daran beteiligt sein sollte.

Die ukrainische Energiegesellschaft Naftogaz stärkt ihre Partnerschaft mit dem UN-Entwicklungsprogramm UNDP, um die Energieversorgung zu gewährleisten. Experten befürchten, dass die zahlreichen russischen Luftangriffe auf lebenswichtige Infrastruktur zu einem brutalen Winter für die Ukraine führen könnten, was zu flächendeckenden Strom-, Heiz- und Wasserversorgungsausfällen führen würde. Das UNDP wird die Ukraine dabei unterstützen, Bevölkerungseinbrüche zu minimieren, zum Beispiel durch die Bereitstellung von gasbetriebenen Generatoren.

09:55 Stromausfall in Sumy nach russischer Attacke

In der ukrainischen Region Sumy, die heute Morgen von russischen Shahed-Drohnen getroffen wurde, sind noch immer 280.000 Menschen ohne Strom. Die ukrainische Luftstreitkräfte behaupten, 16 Drohnen abgeschossen zu haben, aber diejenigen, die durchkamen, haben lebenswichtige Infrastruktur beschädigt.

09:28 Hinrichtung eines ukrainischen Kriegsgefangenen durch Russen

09:02 Chechen Commander Diskutiert Offensive in Kursk

Als Kiew im August überraschend die Grenze zur Region Kursk überquerte, blieb die russische Militärführung stumm. Doch Chechen-Kommandeur Apti Alaudinow verbreitete Optimismus auf seinem Telegram-Kanal: "Bleibt ruhig, esst Popcorn und schaut zu, wie unsere Jungs den Feind in Frieden vernichten", schrieb er am ersten Tag des Vorstoßes. Seitdem ist Alaudinow der Hauptkommentator der Kursk-Offensive, seine Aussagen werden von russischen Medien verbreitet. Experten, die von der Nachrichtenagentur AFP konsultiert wurden, stimmen darin überein, dass eine solche Medienpräsenz nur mit Billigung der höchsten Stellen möglich ist. Wie der Chechen-Führer Ramzan Kadyrov scheint auch Alaudinow einen ungewöhnlich hohen Grad an Rede- und Pressefreiheit zu genießen. Einige sehen ihn sogar als potentiellen Nachfolger von Kadyrov, der angeblich in schlechter Gesundheit ist.

08:42 Deutschland stellt Ukraine 100 Millionen Euro für Winterhilfe bereit

Deutschland stellt der Ukraine weitere 100 Millionen Euro für die Winterhilfe bereit, wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock während eines Besuchs in der Republik Moldau in Chisinau bekanntgab. "Der Herbst kommt, und der Winter steht bevor", sagte Baerbock vor einem Treffen der Moldova-Partnerschaftsplattform in der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik. Russland plane einen weiteren "Winterkrieg", um das Leben der Menschen in der Ukraine so schwer wie möglich zu machen.

08:01 Russische Luftangriffe auf Energieanlagen in Sumy

Ukraine berichtet von einem weiteren significanten Drohnenangriff durch Russland. Die Luftverteidigung schoss 34 von 51 russischen Drohnen in der Nacht ab, wie die Luftstreitkräfte melden. Es war in fünf Regionen aktiv. Laut lokalen Behörden wurden auch Energieinfrastrukturen in der nordöstlichen Region Sumy angegriffen. Dort wurden insgesamt 16 russische Drohnen abgefangen, wobei kritische Infrastruktur, einschließlich Wasserversorgungssystemen und Krankenhäusern, an Notstromsysteme angeschlossen wurden. Einsatzteams führen derzeit Reparaturen durch.

07:37 Russische Verluste in der Ukraine

Laut dem ukrainischen Generalstab hat Russland seit gestern 1020 Soldaten durch Tod oder Verletzung verloren. Dies erhöht die Gesamtzahl der russischen Verluste seit Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 auf 635.880. In den letzten 24 Stunden wurden sechs Artillerie-Systeme und zwei Panzer sowie sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen beschädigt oder zerstört.

07:10 Ukrainischer Angriff auf russischen Militärflughafen

Laut der ukrainischen Nachrichtenwebsite "Kyiv Post" wurde der russische Militärflughafen in Engels, Saratow-Region, in der Nacht von ukrainischen Angriffsdrohnen angegriffen. Berichten zufolge sind dort strategische Bomber mit Raketen stationiert, die von Russland zum Angriff auf ukrainische Städte verwendet werden.

06:35 Stoltenberg unterstützt Debatte über Langstreckenwaffen für die Ukraine

Der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßt die jüngste internationale Debatte über die Möglichkeit, der Ukraine den Einsatz westlicher Langstreckenwaffen auf russischem Territorium zu ermöglichen. "Das liegt in der Entscheidung jedes Bündnispartners, aber es ist wichtig, dass wir eng auf diesen Fragen zusammenarbeiten, wie wir es tun", sagte Stoltenberg dem britischen Fernsehsender LBC. Die Ukraine bittet ihre Verbündeten seit Wochen um diese Erlaubnis, um russische Kommandozentren, Flugplätze und Infrastruktur anzugreifen. Zum Bedenken vor einer möglichen Eskalation des Kriegs sagte der Norweger: "Aber ich glaube immer noch, dass die größte Gefahr für uns darin besteht, dass Putin in der Ukraine gewinnt."

01:56 Lukaschenko gewährt 37 Personen in Belarus Amnestie

Der belarussische Autokrat Alexander Lukaschenko hat 37 Personen begnadigt. Das Präsidialamt in Minsk teilte mit, dass diese Personen wegen angeblicher "Extremismus"-Vorwürfe inhaftiert waren. Dieser Begriff wird in Belarus häufig verwendet, um Regierungsgegner zu etikettieren. Unter ihnen befinden sich sechs Frauen und mehrere Personen mit Vorerkrankungen. Es gibt keine Einzelheiten über die 37 Personen. In den letzten Monaten hat Belarus Gefangene begnadigt, die wegen Protesten gegen die Regierung inhaftiert waren. Im August begnadigte Lukaschenko 30 politische Gefangene, gefolgt von weiteren 30 im September. Jedes Mal betonte Lukaschenko, dass die Gefangenen Reue gezeigt und um Vergebung gebeten hätten.

09:41 Bericht: Menschenrechtslage in Russland verschlechtert sich

Laut einem UN-Bericht verschlechtert sich die Menschenrechtslage in Russland. "Im Moment gibt es ein staatlich autorisiertes System von Menschenrechtsverletzungen", berichtet Mariana Katzarova. Im Jahr 2023 ernannte der UN-Menschenrechtsrat Katzarova zur Sonderberichterstatterin für die Lage in Russland. Das System zielt darauf ab, die Zivilgesellschaft und die politische Opposition zu unterdrücken, wie der Bericht feststellt. Personen, die die russische Konflikte mit der Ukraine kritisieren und Dissidenten werden immer häufiger ins Visier genommen. Katzarova schätzt die Zahl der politischen Gefangenen auf mindestens 1372. Diese Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Ukraine-Kritiker wurden auf fadenscheinigen Gründen angeklagt und zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie erleiden Folter in der Haft. Politische Gefangene werden in Einzelhaftzellen gehalten, während andere zwangsweise in psychiatrische Einrichtungen eingewiesen werden. Laut Katzarova ist dies der Stand der Dinge. Ein Mitarbeiter schlägt jedoch vor, dass die tatsächliche Zahl höher sein könnte.

21:44 Schweden soll geplanten NATO-Einsatz in Finnland leitenNATO plant einen Militärpräsenz im nördlichen Finnland, wobei Schweden möglicherweise die führende Rolle übernehmen könnte. Dies würde eine multinationales NATO-Kontingent, bekannt als Forward Land Forces (FLF), ähneln, wie sie in anderen NATO-Ländern an der Grenze zu Russland stationiert sind. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und sein finnischer Kollege Antti Häkkänen kündigten dies auf einer Pressekonferenz in Stockholm an. Jonson dankte Finnland für die Einladung, die Grundlage für diese Präsenz zu bilden. Er sagte, dass diese Präsenz die Sicherheit der gesamten NATO-Allianz stärken würde.

