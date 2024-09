Um 19:36 Uhr soll Italien im September ein modernes Luftverteidigungssystem liefern.

Italien Überlässt Ukraine diesen Monat das Zweite SAMP/T-Luftverteidigungssystem

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto hat in Rom angekündigt, dass Italien dieses Monat ein zweites SAMP/T-Luftverteidigungssystem an die Ukraine übergibt. Dieses System kann mehrere Ziele gleichzeitig überwachen und potenziell bis zu zehn davon abfangen. Es ist das einzige System, das in Europa hergestellt wird und in der Lage ist, ballistische Raketen abzufangen.

19:02: Bericht Legt nahe, dass 38.000 Russische Soldaten in der Gegenoffensive in Kursk eingesetzt werden

Ein hochrangiger ukrainischer Geheimdienstoffizier, wie von der Financial Times berichtet, legt nahe, dass etwa 38.000 russische Soldaten für ihre Gegenoffensive in der Grenzregion Kursk eingesetzt werden. Momentan sind diese Gegenangriffe nicht von großem Umfang und Russland muss erfahrenere Brigaden einsetzen, um signifikante Gewinne zu erzielen. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Zelenskyy angegeben, dass 100.000 russische Soldaten erforderlich seien, um die ukrainische Offensive in Kursk abzuwehren.

18:22: Ukrainische Armee Blockiert Flucht von Männern, die Militärdienst vermeiden wollen, an der Grenze zu Moldawien

Nach zweieinhalb Jahren Krieg hat die ukrainische Armee Schwierigkeiten, neue Rekruten zu finden. Viele Männer versuchen, den Militärdienst zu vermeiden und in Nachbarländer wie Moldawien zu fliehen. Sie werden abgefangen, wenn sie versuchen, die Grenze an der Dniester-River zu überqueren.

17:44: Grund für Reifen-überzogene russische Flugzeuge enthüllt

Ende 2023 begannen einige russische Militärflugzeuge, ihre Flügel mit Reifen zu bedecken. Der Zweck war zunächst unklar. Ein hochrangiger US-Militärbeamter, Schuyler Moore, Technischer Direktor beim US-Zentralkommando, könnte jedoch eine Antwort gegeben haben. In einer Diskussionsrunde beim US-Denk tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) erklärte Moore, dass das Ziel darin besteht, moderne Raketen-Zielsysteme zu verwirren. "Wenn man die Flügel mit Reifen bedeckt, haben viele Computer-Vision-Modelle Schwierigkeiten, zu erkennen, dass es sich um ein Flugzeug handelt," erklärte Moore. Zuvor wurde vermutet, dass die Reifen zusätzlichen Schutz gegen Selbstmord-Drohnen bieten könnten.

16:56: Russische Truppen bombardieren ukrainischen Kohlebergwerk

Russische Truppen rücken auf die ukrainische Bergbaustadt Vuhledar vor, wo sie eines der größten Kohlebergwerke des Landes in die Luft gesprengt haben. Videoaufnahmen zeigen die Explosion und den anschließenden Einsturz des Turms über dem Hauptschacht des Bergwerks. Es wird geschätzt, dass sich noch etwa 150 Millionen Tonnen Kohle im Bergwerk befinden.

16:19: Pistorius erkennt Herausforderungen bei der Finanzierung der Bundeswehr

Nach dem 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds erkennt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius die Notwendigkeit weiterer Finanzierung für die Bundeswehr über 2023 hinaus an. "Der Sonderfonds wird bis zum Ende des Jahres vollständig aufgebraucht," sagt Pistorius nach einem Besuch bei Truppen in Saarlouis. "Und dann werden wir sehen, wo die zusätzlichen Finanzierungsmittel herkommen." Pistorius bezieht sich darauf, dass etwa 80 Milliarden Euro im Haushalt des deutschen Regierungsbudgets 2028 für Beschaffung und Infrastruktur geplant sind. "Ich gehe davon aus, dass dies eine Grundlage bildet, weil wir weitere Finanzierung für Beschaffung und Infrastruktur benötigen," fügte Pistorius hinzu. Er betont, dass dies eine Significant und anhaltende Herausforderung bleibt.

15:51: Ukraine zielt auf Wohngebäude in Belgorod

Die Angriffe der Ukraine auf russische Städte setzen sich fort, diesmal mit Belgorod in der Nähe der Grenze als Ziel. Several Autos und ein Wohngebäude wurden vollständig zerstört und andere beschädigt. Acht Personen wurden verletzt.

15:14: Gemeinsame Marine-Übung zwischen Russland und China beginnt

Russische Berichte zufolge sind zwei chinesische Schiffe in Vladivostok angekommen, um an einer gemeinsamen Militärübung mit Russland teilzunehmen. Chinesische Küstenwache-Schiffe werden bis Freitag in Vladivostok bleiben, wie das russische Außenministerium mitteilte. Das Ziel der Übung sei es, "die strategische Zusammenarbeit" zwischen den beiden Militärs zu intensivieren," wie China mitteilt. both nations' naval and air forces will participate in a joint exercise, "North-Joint 2024," in the Japanese and Okhotsk Seas near the Russian coast. China will also take part in the Russian "Ocean-2024" exercise.

14:39: Baerbock warnt vor Domino-Effekt, wenn die Ukraine fällt

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sieht es als entscheidend an, die Ukraine zu unterstützen, um das Nachbarland Republik Moldawien zu stabilisieren. "Alles, was wir tun, um die Ukraine zu helfen, trägt auch zur Stabilisierung Moldawiens bei," sagte Baerbock während eines Treffens mit der Moldova Partnership Platform in Chisinau. "Es ist klar, dass die Hauptsorge der Menschen hier darin besteht, dass, wenn die Ukraine fällt, dann Moldawien als nächstes dran ist."

13:56: Ukrainische Rettungsdienste melden hohe Verluste bei den Kriegsopfern

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat seit der ursprünglichen Invasion 97 ukrainische staatliche Rettungsdienst-Rettungskräfte das Leben gekostet, wie der Dienst Ukrinform meldet. Insgesamt wurden 395 Rettungskräfte bei ihren Einsätzen verletzt. Die Ukraine feiert heute den "Tag der Retter."

13:44: US-Zeitung schätzt eine Million Toten und Verletzte im Ukraine-Konflikt

Laut Untersuchungen der Wall Street Journal sind auf beiden Seiten des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine Hunderttausende von Soldaten getötet oder verletzt worden. Die Ukraine berichtet von etwa 80.000 Toten und 400.000 Verletzten, während westliche Geheimdienste schätzen, dass Russland etwa 600.000 Soldaten verloren hat - 200.000 tote und 400.000 verletzte. Neither Ukraine nor Russia provides official figures on their respective losses.

13:21 Munz: Russland verstärkt Militär durch RekrutierungskampagneDurch Erlass erhöht Russland seine militärische Stärke auf 1,5 Millionen Soldaten. Diese Maßnahme sendet ein starkes Signal jenseits des Ukraine-Konflikts, betont der ntv-Korrespondent Rainer Munz, der darüber diskutiert, wo Russland seine neuen Soldaten rekrutiert.

12:55 Kreml verteidigt Militärwachstum aufgrund von GrenzbedrohungenDas Kreml rechtfertigt Pläne, sein Militär zur zweitgrößten Armee der Welt auszubauen, aufgrund wachsender Bedrohungen an seinen Grenzen. "Dies ist auf die erhöhten Bedrohungen an den Rändern unserer Grenzen zurückzuführen", sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov während einer Pressekonferenz. "Es ist Folge der hochaggressiven Atmosphäre an unseren westlichen Grenzen und der Instabilität an unseren östlichen Grenzen. Dies erfordert notwendige Antworten." Präsident Wladimir Putin ordnete am Montag an, die Stärke der russischen Armee um 180.000 Soldaten auf 1,5 Millionen aktive Soldaten zu erhöhen, wodurch sie nach China die zweitgrößte Armee der Welt wird.

12:30 RTL/ntv-Umfragen: Mehrheit lehnt schwere Waffen für Kiew abDie Regierung in Kiew will russische Logistik - Militärflugplätze, Kommandozentren, Infrastruktur - treffen. In der jüngsten RTL/ntv-Umfrage stimmen 64 Prozent der Befragten nicht zu, dass Westen Waffen liefert, "die auch Ziele innerhalb Russlands treffen könnten". 28 Prozent sind dafür. Nur bei Anhängern der Grünen (53 Prozent) und der FDP (58 Prozent) gibt es eine Mehrheit für die Lieferung solcher Waffen. Nur 34 Prozent der SPD-Anhänger und 31 Prozent der Union-Anhänger unterstützen diesen Schritt. Keine Unterstützung findet sich bei AfD-Anhängern, und nur 4 Prozent bei BSW-Anhängern. 61 Prozent der SPD- und CDU/CSU-Anhänger sind gegen solche Waffenlieferungen. Unter AfD-Anhängern lehnen 91 Prozent Langstreckenwaffen ab, und bei BSW-Anhängern sind es 97 Prozent. Der Widerstand ist besonders stark im Osten bei 83 Prozent gegenüber dem Westen bei 61 Prozent.

11:49 Routt, mutmaßlicher Attentäter, wollte Putin und Kim eliminierenRyan Wesley Routt, mutmaßlicher Attentäter bei einem Anschlag auf Donald Trump, hatte angeblich vor ein paar Jahren das Ziel, Wladimir Putin und Kim Jong-Un zu eliminieren, wie die "Wall Street Journal" unter Berufung auf die Krankenschwester Chelsea Walsh berichtet. Sie arbeitete 2022 in der Ukraine und traf Routt mehrmals. Walsh beschrieb ihn als den gefährlichsten Amerikaner, den sie während ihrer Zeit in Kiew traf. Er soll versucht haben, den freiwilligen Brigaden beizutreten und neben ukrainischen Kräften zu kämpfen.

11:18 Kontroverser Dokumentarfilm "Ukraine im Krieg" auf dem Toronto FestivalDer kontroverse Dokumentarfilm "Ukraine im Krieg" wird nun auf dem Toronto International Film Festival gezeigt. Zunächst hatten die Organisatoren "signifikante Bedrohungen" aufgrund des Films erwähnt und angekündigt, dass er nicht auf dem Festival gezeigt werde. Der Film, produziert von der russisch-kanadischen Filmemacherin Anastasia Trofimova, begleitet mehrere Monate mit russischen Truppen an der Front in der Ukraine. Der ukrainische Botschafter in Kanada kritisierte die Entscheidung und sagte, das Festival biete eine Plattform für russische Propaganda.

10:51 Russischer Botschafter skeptisch bezüglich FriedensverhandlungenDer russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, zeigt sich skeptisch bezüglich möglicher Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt. Zunächst müsse es einen Friedensplan geben, sagte er. Erst dann könne Russland prüfen, ob der Plan seinen Erwartungen entspricht. Nechaev bezog sich auf Aussagen des deutschen Kanzlers Olaf Scholz, der in einem jüngsten ZDF-Sommerinterview Unterstützung für die Beschleunigung von Friedensbemühungen geäußert hatte. "Es wird sicherlich wieder eine Friedenskonferenz geben", sagte Scholz. Er stimmt mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj überein, dass Russland in diese Gespräche einbezogen werden muss.

10:31 UN-Entwicklungsprogramm unterstützt Ukraine für den WinterDie ukrainische Energiegesellschaft Naftogaz stärkt die Zusammenarbeit mit dem UN-Entwicklungsprogramm UNDP für die Energieversorgung. Analysten fürchten, dass die zahlreichen russischen Luftangriffe auf kritische Infrastruktur zu einem schwierigen Winter für die Ukrainer führen werden, mit zahlreichen Strom-, Heizungs- und Wasserausfällen. Das UNDP unterstützt die Ukraine dabei, Unterbrechungen der grundlegenden Dienstleistungen für die Bevölkerung zu minimieren, darunter mit gasbetriebenen Generatoren.

09:55 Nach Angriff auf Sumy sind 280.000 Menschen ohne StromIn der ukrainischen Oblast Sumy, die am frühen Montagmorgen von russischen Shahed-Drohnen angegriffen wurde, sind noch 280.000 Menschen ohne Strom. Die ukrainische Luftstreitkräfte behaupten, 16 Drohnen abgeschossen zu haben, aber die durchgebrochenen Drohnen haben kritische Infrastruktur beschädigt.

09:28 Ukraine: Russische Soldaten enthaupten Kriegsgefangenen mit SchwertDer Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments berichtet, dass ein ukrainischer Kriegsgefangener mit einem Schwert enthauptet wurde. "Die Russen enthaupteten einen unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen, dessen Hände mit Klebeband gefesselt waren, mit einem Schwert." Das Ausmaß der russischen Brutalität und Grausamkeit ist unfassbar, fasst der ukrainische Experte zusammen. Ein Foto des getöteten Soldaten wurde heute auf sozialen Medien veröffentlicht. Das Schwert, das zum Töten verwendet wurde, trägt die Inschrift "Für Kursk". Die ukrainischen Fotografen Konstantin und Vlada Liberova teilen Bilder von ukrainischen Soldaten, die die russische Gefangenschaft überlebt haben.

09:02 Optimismus eines tschetschenischen Kommandanten zur Offensive in KurskNach dem überraschenden Einmarsch der ukrainischen Truppen in die Grenzregion Kursk Ende Juli blieb die russische Armee still. Doch der tschetschenische Kommandant Apti Alaudinow zeigte sich auf seinem Telegram-Kanal optimistisch und sagte: "Bleibt entspannt, genießt ein paar Popcorn und schaut zu, wie unsere Jungs die Feinde plattmachen." Seitdem ist Alaudinow der primäre Kommentator der Offensive in Kursk, und russische Medien verbreiten seine Aussagen. Experten, die von AFP befragt wurden, glauben, dass Alaudinows Medienpräsenz nur mit Billigung der obersten Führung möglich ist. Wie der tschetschenische Führer Ramzan Kadyrov scheint auch Alaudinow eine eigenartige Freiheit zu genießen. Einige spekulieren sogar, dass er ein potenzieller Nachfolger des angeblich scheiternden Kadyrov sein könnte.

08:42 Deutschland hilft der Ukraine mit 100 Millionen Euro an WinterhilfeDeutschland gewährt der Ukraine eine zusätzliche Winterhilfe in Höhe von 100 Millionen Euro. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verkündete dies während ihres Besuchs in der Republik Moldau in Chișinău. "Es ist evident, dass der Herbst hereinbricht und der Winter an die Tür klopft", sagte Baerbock vor ihrem Treffen mit der Moldova-Partnerschaftsplattform in der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik. Russland plant einen neuen "Winterkrieg", um die Lebensbedingungen für Ukrainer so schwierig wie möglich zu machen.

08:01 Ukraine meldet schweren Angriff auf Energieanlagen in Sumy durch RusslandDie Ukraine meldet erneut einen massiven Drohnenangriff durch Russland. Die Luftabwehr schoss 34 von 51 russischen Drohnen ab, wie die Luftstreitkräfte behaupten. Die Drohnen waren in fünf Regionen aktiv. Laut den lokalen Behörden in Sumy, der nordöstlichen Region, wurden auch Energieinfrastrukturen angegriffen. Dort wurden insgesamt 16 russische Drohnen abgefangen. Kritische Infrastruktur wie Wasserversorgungssysteme und Krankenhäuser wurden an Notstromsysteme angeschlossen. Reparaturteams sind derzeit im Einsatz.

07:37 Ukraine: Russland verzeichnet seit gestern 1020 VerlusteLaut dem ukrainischen Generalstab hat Russland seit gestern 1020 Verluste (Tote und Verletzte) zu verzeichnen. Dies bringt die Gesamtzahl der russischen Verluste seit dem Beginn der Invasion im Februar 2022 auf 635.880. In den letzten 24 Stunden wurden sechs Artillerieanlagen beschädigt oder zerstört sowie zwei Panzer. Außerdem wurden sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen verloren.

07:10 Kyiv Post: Ukrainischer Angriff auf russischen Militärflughafen

Laut der ukrainischen Nachrichtenwebsite "Kyiv Post" wurde der russische Militärflughafen in Engels, Saratow-Region, angeblich von ukrainischen Angriffsdrohnen angegriffen, mit hörbaren Detonationen in den Videos. Berichten zufolge sind auf dem Flughafen strategische Bomber mit Raketen stationiert, die Russland zur Bombardierung ukrainischer Städte nutzt.

06:35 Stoltenberg begrüßt Diskussion über Langstreckenwaffen für die UkraineDer scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßt die jüngste internationale Debatte über die mögliche Genehmigung für die Ukraine, westliche Langstreckenwaffen auf russisches Territorium zu feuern. "Diese Entscheidung liegt in der Verantwortung jedes Bündnispartners, aber Zusammenarbeit ist entscheidend, wie wir es bisher getan haben", sagte Stoltenberg dem britischen Sender LBC. Die Ukraine fordert diese Genehmigung seit Wochen, um Kommandozentren, Flughäfen und Infrastruktur in Russland anzugreifen. Auf die Sorge vor einer möglichen Eskalation des Kriegs sagte Stoltenberg: "Ich glaube immer noch, dass das größte Risiko darin besteht, dass Putin in der Ukraine siegt."

06:13 Facebook, WhatsApp verbieten globales Propagandakanal RTDas Unternehmen Meta beschränkt die Verbreitung russischer Staatspropaganda durch Medien wie den Fernsehsender RT. RT (früher Russia Today) und seine verbundenen Organisationen werden global von den Plattformen von Meta, darunter Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads, gesperrt. In der EU ist RT seit dem Frühjahr 2022 wegen Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit der russischen Invasion der Ukraine blockiert.

05:33 Lukaschenko entlässt 37 Gefangene in WeißrusslandDer autoritäre Führer Weißrusslands, Alexander Lukaschenko, hat 37 Gefangene begnadigt. Die Präsidialverwaltung in Minsk teilte mit, dass die Freigelassenen wegen "Extremismus" verurteilt wurden, ein Begriff, der in Weißrussland oft verwendet wird, um Regierungsgegner zu bezeichnen. Unter den Begnadigten sind sechs Frauen und mehrere Personen mit gesundheitlichen Problemen. Es wurden keine Details über die Identität der 37 Begnadigten bekannt gegeben. In den letzten beiden Monaten wurden in Weißrussland mehrere Male Gefangene begnadigt, die wegen Protesten gegen die Regierung eingesperrt waren.

03:11 UN-Bericht: Menschenrechtslage in Russland verschlechtert sichDie Menschenrechtsverletzungen in Russland werden immer häufiger ignoriert, wie ein UN-Bericht feststellt. "Es gibt jetzt ein strukturelles, staatlich gesponsertes System von Menschenrechtsverletzungen", heißt es in dem Bericht, der darauf hinweist, dass das System darauf ausgelegt ist, die Zivilgesellschaft und die politische Opposition zu unterdrücken. Kritiker des russischen Kriegs gegen die Ukraine und Dissidenten werden immer häufiger ins Visier genommen. Der Bericht schätzt, dass mindestens 1372 politische Gefangene aufgrund von schwachen Beweisen angeklagt und zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. In der Haft erlitten diese Gefangene Folter. Sie wurden in Isolationszellen gehalten, und andere wurden zwangsweise in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Dies bezieht sich nur auf diejenigen, die dem Bericht bekannt sind, und die tatsächliche Zahl könnte höher sein, sagt ein Assistent.

23:24 Uhr: Schweden soll Kommando über die vorgeschlagene NATO-Truppe in Finnland übernehmen

NATO ist dabei, eine militärische Präsenz in der nördlichen Region Finnlands aufzubauen, wobei Schweden der aussichtsreichste Kandidat ist, um diese Operation zu leiten. Diese Initiative umfasst ein eindeutiges Modell multinationaler NATO-Truppen, die Forward Land Forces (FLF) genannt werden, ähnlich denen in benachbarten NATO-Ländern, die an Russland grenzen. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und sein finnischer Amtskollege Antti Häkkänen bestätigten dies bei einem Treffen in Stockholm. Jonson zeigte sich dankbar für Finnlands Einladung, die Führungsnation für diese Präsenz zu sein. Der Aufbau dieser Truppe wird die allgemeine Sicherheit von NATO stärken.

Der Angriff auf die Ukraine hat Italien dazu veranlasst, seine Unterstützung zu stärken, wie die Lieferung eines zweiten SAMP/T-Luftverteidigungssystem-Missiles in diesem Monat zeigt.

Angesichts der wachsenden Spannungen und der Stationierung russischer Truppen in der Gegenoffensive in Kursk könnte dieses zusätzliche Verteidigungssystem eine wichtige Rolle bei der Schutz des ukrainischen Luftraums spielen.

