Um 18:39 Uhr halten die ukrainischen Aufklärungs-Drohnen eine tägliche Gebrauchsgrenze.

09:30 Ukrainische Nationalgarde kann bis zu zehn Spionage-Drohnen täglich einsetzen

Laut Brigadegeneral Vadym Hladkov gegenüber der Nachrichtenwebsite "Ukrinform" darf ein Bataillon der ukrainischen Nationalgarde täglich bis zu zehn Spionage-Drohnen einsetzen. Interessanterweise ist der Vorrat an First-Person-View-Drohnen deutlich höher. Besonders wenn Russland kontinuierlich an einer bestimmten Front angreift, werden diese Drohnen in großer Zahl eingesetzt. Laut Hladkov wird die Begrenzung von Spionage-Drohnen in naher Zukunft aufgrund ihres hohen Einheitskosten fortgesetzt. Es besteht das Risiko, dass diese Drohnen von russischen Soldaten mit Handwaffen abgeschossen werden, wenn sie zu tief fliegen.

17:50 Ukraine bittet Rumänien, russische Spionage-Drohnen abzuschießen

Ukraine hat Hilfe von NATO-Mitglied Rumänien erbeten, um russische Spionage-Drohnen abzuschießen, die in den rumänischen Luftraum eindringen, wie ukrainischer Außenminister Andrij Sybiha nach seinem Treffen mit seinem rumänischen Amtskollegen Luminita Odobescu in Bukarest mitteilte. Wie die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax berichtet, sind seit Beginn des Konflikts mehrfach Trümmerteile russischer Spionage-Drohnen in Rumänien nahe der ukrainischen Grenze gefunden worden. kürzlich wurde eine Spionage-Drohne etwa 45 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt über der rumänischen Donau-Delta gesichtet. Rumänische F-16-Kampfjets starteten und begleiteten das Objekt, bis es in den ukrainischen Luftraum eintrat. Now diskutieren spanische Medien und Militärbeamte in Rumänien, ob Gesetzesänderungen erforderlich sind, um feindliche Drohnen innerhalb des rumänischen Luftraums abzuschießen.

17:15 Deutschland will Präsenz in der Arktis stärken, um gegen Russland vorzugehen

Die deutsche Regierung plant, ihre Präsenz in der Arktis zu stärken, und zwar nicht nur aus kommerziellen Gründen, sondern auch aus Sicherheitsgründen. Die russische Invasion in der Ukraine habe "das geopolitische Klima im Hohen Norden wesentlich verändert", erklärt Außenministerin Annalena Baerbock bei der Vorstellung der neuen deutschen Arktisstrategie. "Russland verstärkt seine strategische Präsenz in der Region und zeigt zunehmend aggressives Verhalten gegenüber den NATO-Arctic-Nachbarn." Die Arktis habe "zentrale Bedeutung" für die europäische Sicherheit, so die Ministerin, und deshalb ändere die Bundesregierung ihre Arktis-Politik. "Wir verstärken unsere Zusammenarbeit mit unseren NATO- und wertorientierten Partnern in der Region, um den steigenden Sicherheitsherausforderungen zu begegnen und die international anerkannte Ordnung auch in der Arktis zu schützen."

16:43 "Ist das ein Albtraum?": Video zeigt Gefangenen Austausch

Die "Kyiv Post" war beim Gefangenen Austausch zwischen Russland und der Ukraine am 14. September dabei und hat die ersten Begegnungen zwischen kürzlich freigelassenen ukrainischen Soldaten und ihren Familien festgehalten. Im Rahmen des Austauschs kehrten 103 Soldaten in ihre Heimatländer zurück. Die russischen Soldaten wurden während der ukrainischen Offensive in Kursk gefangen genommen.

16:03 Russische Gegenoffensive in Kursk gestoppt

Die russische Gegenoffensive in der russischen Region Kursk ist gestoppt worden, wie ukrainische Berichte melden. Ein Sprecher des ukrainischen Regionalkommandos teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass "die Russen versuchten, von den Flanken anzugreifen, aber sie wurden gestoppt." Die Lage sei stabil und "unter Kontrolle", sagte Sprecher Oleksij Dmitratschkiwsky. Russland habe zwar einige kleinere Siege erzielt, doch der Erfolg habe sich in eine fast vollständige Einkesselung ihrer Kräfte verwandelt, wie er berichtete. Nach seinen Angaben sind noch mehrere Tausend russische Zivilisten in den russischen Gebieten gefangen, die von der ukrainischen Armee in der Region Kursk eingenommen wurden.

15:42 Deutschland stellt weitere 50 Millionen Euro für Behandlung von ukrainischen Kriegsverletzten bereit

Die deutsche Regierung hat weitere 50 Millionen Euro für die Aufnahme und Behandlung von verletzten ukrainischen Soldaten zugesagt. "Wir werden fest zu Ukraine stehen", sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner. "Diese Lösung sichert notwendige medizinische Behandlungen in Deutschland." Wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser mitteilt, wurden bisher 1.173 schwer verletzte und verletzte ukrainische Soldaten und Zivilisten in deutschen Krankenhäusern evakuiert und behandelt. "Diese Hilfe ist menschenorientiert - und wir werden sie mit unerschütterlicher Entschlossenheit fortsetzen", sagte sie. In Zukunft sollen die Kosten für die stationäre Behandlung von Kriegsverletzten auf einfachem, papierlosem Weg von der Bundesverwaltungsamt übernommen werden.

15:07 Tödliche Schießerei bei Razzia in Moskauer Hauptquartier von Online-Händler

Bei einem Versuch, das Moskauer Hauptquartier des russischen Online-Versandhändlers Wildberries zu stürmen, wurden drei Menschen verletzt und eine Person getötet, wie Wildberries und russische Medienberichte melden. Gründerin Tatjana Bakaltschuk führte die Gewalt auf einen Versuch ihres Ex-Mannes Wladislaw Bakaltschuk und zweier ehemaliger Unternehmensmanager zurück, das Moskauer Hauptquartier von Wildberries zu übernehmen. Drei Personen wurden bei dem Vorfall verletzt. Wladislaw Bakaltschuk behauptet, er sei zum Verhandeln gekommen und habe behauptet, er und sein Team seien unbewaffnet gewesen. Allerdings seien angeblich Schüsse "aus dem Gebäude" abgegeben worden. Wildberries, der größte Online-Versandhändler Russlands, bearbeitet täglich über zehn Millionen Bestellungen.

14:43 Indien plant, russischen Öl weiter zu kaufen, solange keine Sanktionen greifen

Die indische Regierung hat ihre Absicht bekräftigt, russischen Öl weiterhin zu kaufen, solange es nicht von Sanktionen betroffen ist, wie das Online-Medienportal "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf Reuters berichtet. "Wenn Unternehmen nicht von Sanktionen betroffen sind, werde ich sicherlich von dem günstigsten Lieferanten kaufen", sagte der indische Öl- und Gasminister Hardeep Singh Puri. Er betonte, dass Indien nicht allein in diesem Verhalten sei, da auch europäische Länder und japanische Unternehmen russischer Öl kaufen. Indien, das zu 88 Prozent von Ölimporten abhängt, ist der drittgrößte Ölverbraucher und -importeur der Welt. Nach Angaben zufolge hat sich der Handel zwischen Indien und Russland seit 2020 verdoppelt.

14:05 Munz (Paraphrasiert): Kreml unbeeindruckt von ukrainischen F-16Obwohl westliche F-16-Kampfjets nun in der Ukraine operieren, bleibt das Kreml unbeeindruckt, wie ntv-Korrespondent Rainer Munz aus Moskau berichtet. Die Gründe für diese Gleichgültigkeit sind unter anderem das Fehlen der Genehmigung, Raketen ins Herz von Russland zu schießen.

13:45 Kreml kritisiert Stoltenbergs Aussagen zu Langstreckenwaffen als bedrohlichRussland hat die Aussagen von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg als bedrohlich kritisiert. In einem Interview mit "The Times" hatte Stoltenberg angedeutet, dass es kein Verstoß gegen Russlands rote Linie wäre, wenn die Ukraine mit westlichen Waffen mit verlängerten Reichweiten tiefer in Russland Zielobjekte angreifen dürfte. "Diese fahrlässige Missachtung der Äußerungen von russischer Präsident Putin ist ein extrem kurzsichtiges und unprofessionelles Verhalten", kommentiert Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Putin hatte zuvor gewarnt, dass äußere russische Territorien in den Konflikt gezogen würden, sollten Länder der Ukraine den Einsatz von Langstreckenraketen gestatten.

13:17 Experten entdecken Minen und Militärgerät in der Nuklearanlage von ZaporizhzhiaDie Nuklearanlage von Zaporizhzhia in der Ukraine hat sich zu einem Unterschlupf für bewaffnete russische Truppen und Militärgerät entwickelt. Zudem wurden zwischen dem inneren und äußeren Zaun Antipersonenminen verlegt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gibt an, dass ihre Spezialisten während des Berichtszeitraums bestimmte Teile der Turbinenräume nicht inspizieren durften. Die Anlage wurde zu Beginn des Krieges von russischen Kräften besetzt, und internationale Experten behalten seitdem die Sicherheitslage im Auge. Erst letzte Woche ging ein Kühlturm in Flammen auf.

12:41 Kreml warnt vor verschärfter Konfliktsituation im Nahen Osten nach Pager-ExplosionenNach der katastrophalen Explosion von Hunderten von Pager-Geräten in Libanon hat das Kreml vor einer Eskalation der Spannungen in einer instabilen Region gewarnt. "Was auch immer passiert ist, es wird unweigerlich zu einer Verschärfung der Spannungen führen", erklärte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov am Mittwoch. Die Region ist am Abgrund, und jedes Ereignis wie dieses kann als Auslöser dienen. Das russische Außenministerium sieht den Vorfall als weiteres Beispiel für hybride Kriegsführung gegen Libanon.

12:24 Ukraine erhöht Haushalt um über 10 Milliarden Euro zur Unterstützung der SoldatenDie Ukraine hat einen zusätzlichen Haushalt von über 10 Milliarden Euro verabschiedet, wobei der Großteil der Mittel dem Militär zugutekommt. Dies erhöht den Haushaltsausgabenanteil um etwa 13 Prozent auf über 81 Milliarden Euro, einen Rekord für die Ukraine. Die Haushaltsrevision war erforderlich, um den Soldaten ihre September-Kampfzulagen und andere Ausgaben zu finanzieren.

11:36 Sharma (Paraphrasiert): F-16-Kampfflugzeuge werden den Krieg in der Ukraine nicht entscheidenDer ukrainische Präsident Selenskyj fordert nun 128 F-16-Kampfflugzeuge, um die Luftüberlegenheit in der Ukraine zu erlangen. Allerdings wurden bisher nur etwa 60 davon von westlichen Verbündeten zugesagt, deutlich weniger als das Ziel. Trotz dieser Zahlen glaubt ntv-Korrespondentin Kavita Sharma, dass die Lieferungen und die Pilotenausbildung bereits abgeschlossen sind. Dennoch sind bereits erste Probleme mit dem Waffensystem aufgetreten.

11:16 Ukrainische Geheimdienstagenten geben Angriff auf russische Munitionsdepot zuQuellen des ukrainischen SBU-Geheimdienstes haben dem Kyiv Independent gegenüber zugegeben, dass die Ukraine den nächtlichen Angriff auf das umfangreiche Munitionsdepot in russischer Toropez durchgeführt hat. Das Depot enthielt Raketen, darunter Iskander, Flugabwehrraketen, Artillerie-Munition und Gleitbomben. Der Einschlag ukrainischer Drohnen führte zu einer "nahezu vollständigen Vernichtung" des Depots, wie ein Geheimdienstquellen angibt. Im Anschluss kam es zu einer "explosiven Detonation". Der SBU arbeitet mit seinen militärischen Gegenparts zusammen, um die Raketenfähigkeiten Russlands zu eliminieren, die zur Zerstörung ukrainischer Städte eingesetzt wurden. Es werden Pläne für ähnliche Angriffe auf andere russische Militärinstallationen geschmiedet.

10:49 Ukrainische Drohnenhersteller erstmals für Ramstein-Ausschreibungen zugelassenUkrainische Drohnenhersteller sind erstmals für Ausschreibungen zugelassen, die von Ramstein organisiert werden. Delegierte aus pro-westlicher Ukraine treffen sich regelmäßig in Ramstein. Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium umfasst die Ausschreibungsreihe zwei Abschnitte: einen für die Produktion von First-Person-View (FPV)-Drohnen und einen für Abfangdrohnen. Das Ministerium betrachtet diese Einladung zur Angebotsabgabe als einen großen Boost für die ukrainische Produktion. Alle Angebote werden von Mitgliedern der Drohnen-Koalition bewertet. Gewinner erhalten Aufträge für weitere Tests und Evaluierungen. Wenn erfolgreich, plant die Drohnen-Koalition, die erfolgreichen Bieter für die Produktion zu beauftragen.

10:27 Video-Beweise für russischen Munitionsdepot-Angriff auftauchenObwohl das Kreml dies noch nicht bestätigt hat, berichtete der Gouverneur der Tver-Region früh morgens auf Telegram, dass ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer ausgelöst hatte. Es wird vermutet, dass es sich um ein großes Waffen- und Munitionsdepot handelte. Die Bewohner wurden evakuiert, und Videos des Brandes kursieren im Internet.

09:39 Numerous Casualties in Kharkiv, Deaths in ZaporizhzhiaKharkiv, Ukraine, experienced another brutal Russian air attack the previous day. Explosives detonated in various neighborhoods, raising the injury toll to 9. This is the latest in a series of recent civilian attacks. On Sunday, a precision-guided bomb killed a woman and injured 43 people, including four children. Russian warplanes targeted settlements in the Zaporizhzhia region, leading to the death of two individuals.

08:46 Ukraine: Energieeinrichtungen in Sumy erneut unter DrohnenangriffenLaut Administratoren wurden Energieanlagen in der nordostukrainischen Stadt Sumy erneut von russischen Drohnen angegriffen. Erste Berichte deuten darauf hin, dass es keine Todesopfer gibt, aber die wiederholten Angriffe haben das Energienetz erheblich belastet. Am Dienstag führte Russland Angriffe auf die Energieinfrastruktur in Sumy und der umliegenden Region durch, indem es Raketen und Drohnen einsetzte, was zu einem vorübergehenden Blackout für über 280.000 Haushalte führte, wie das Energieministerium mitteilte.

08:27 Ukrainisches Joint Forces Command: 1130 russische Verluste in den letzten 24 StundenDas ukrainische Joint Forces Command berichtet, dass 1130 russische Soldaten in den letzten 24 Stunden verletzt oder getötet wurden. Seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hat die Ukraine 637.010 feindliche Verluste dokumentiert. In den letzten 24 Stunden haben ukrainische Truppen 25 Artillerie-Systeme, 45 Transport- und Treibstofffahrzeuge und sechs Panzer zerstört, wie ihre eigenen Statistiken zeigen.

07:55 Ukrainische Luftstreitkräfte planen F-16-EinsatzDie ukrainische Luftstreitkräfte haben Einsatzpläne für westliche F-16-Kampfjets entwickelt. Die Aufgaben für das Militär und das Verteidigungsministerium wurden definiert, wie ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendvideoansprache mitteilte. Außerdem wurden Diskussionen mit dem Luftwaffenkommando über die Perspektiven zur Erweiterung der Flugzeugflotte und die weitere Pilotenausbildung geführt. In Kiew gibt es viele Stimmen, die eine verbesserte Grundausbildung für Piloten fordern, da die aktuelle Ausbildungsdauer nur 40 Tage beträgt. Ukraine wird voraussichtlich etwa 60 F-16-Kampfjets erhalten, bisher wurden jedoch nur wenige geliefert.

07:19 Russland: Ukrainische Drohnenangriffe in mehreren Regionen registriert

Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe in verschiedenen Regionen. Luftabwehr hat 54 ukrainische Drohnen über fünf russischen Regionen während der Nacht zerstört, wie die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium meldet. Die Hälfte der Drohnen wurde über die Grenzregion Kursk abgeschossen, der Rest über die Grenzregionen Bryansk und Belgorod sowie die westlichen Regionen Smolensk und Oryol zerstört. Die Agentur erwähnt nicht die Region Tver nordwestlich von Moskau, wo lokale Behörden und Militärblogger einen Drohnenangriff auf ein großes Munitionsdepot in der Stadt Toropets melden, was ein Feuer auslöste und die Evakuierung von Einwohnern erforderte.

06:57 Militärblogger: Angriff verwüstet russisches Munitionsdepot

Militärblogger behaupten, dass der ukrainische Angriff auf die russische Stadt Toropez in der Tver-Region ein Munitionsdepot in Brand gesetzt hat, das Tausende Tonnen Munition und Raketen enthält. Das Depot sei in letzter Zeit stark erweitert worden und beherberge 42 verstärkte Bunker und 23 Lagerhäuser und Werkstätten, wie Blogger berichten. Der ehemalige russische Geheimdienstoffizier Igor Girkin berichtet auf Telegram, dass die Situation im Gebiet nun unter Kontrolle sei. Ukrainische Militärblogger schließen aus der Analyse von Daten, dass erhebliche Schäden entstanden sind, insbesondere an neueren Bunkern.

06:20 Grünen-Fraktionsvize: AfD und BSW verbreiten russische Propaganda-Narrative

Der Vizefraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, schlägt eine aktuelle Debatte im Bundestag über russische Einflussoperationen in Deutschland vor. "Die Untersuchung interner Dokumente der russischen Propagandamaschine SDA liefert klare Beweise für die heimtückischen Methoden, mit denen russische Institutionen unsere Demokratie, öffentliche Diskurse und Wahlen manipulieren", sagt der Innenpolitiker. "Mit AfD, BSW und anderen willigen Helfern, die russische Propaganda-Narrative in der Öffentlichkeit und in Parlamenten verbreiten, entstehen schädliche Allianzen, um deutsche Interessen zu untergraben."

05:42 Russische Akteure stellen gefälschte Kamala Harris-Videos her

Laut Microsoft-Forschung intensivieren russische Akteure ihre Desinformationskampagne gegen die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Eine mit dem Kreml verbundene Gruppe, bekannt als Storm-1516, hat seit Ende August zwei gefälschte Videos produziert, um die Kampagne von Harris und ihrem Running Mate Tim Walz zu diskreditieren. Ein Video zeigt eine Gruppe von Harris-Unterstützern, die angeblich an einem Trump-Auftritt teilnehmen. Das andere Video zeigt einen Schauspieler, der die falsche Behauptung verbreitet, dass Harris bei einem Unfall im Jahr 2011 ein Mädchen verletzt hat und davon geflohen ist. Beide Videos haben angeblich Millionen von Aufrufen erhalten, wie Microsoft mitteilt.

05:19 Explosionen und Feuer in russischem Tver

Laut russischen Quellen hat ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer in der russischen Region Tver ausgelöst. Überreste einer zerstörten ukrainischen Drohne sollen das Feuer im westlichen Teil der Region in der Stadt Toropez ausgelöst haben, was eine teilweise Evakuierung von Einwohnern erforderlich machte, wie der Gouverneur der Region, Igor Rudenya, auf der Telegram-Nachrichtenplattform mitteilte. Feuerwehrleute versuchen derzeit, das Feuer zu löschen. Die Ursache des Feuers bleibt unklar. Die russische Luftabwehr wehrt weiterhin einen "massiven Drohnenangriff" auf die Stadt ab. Die Stadt mit einer Bevölkerung von etwas über 11.000 Menschen soll angeblich ein russisches Arsenal für die Lagerung von Raketen, Munition und Sprengstoff beherbergen, wie ein Bericht der russischen Staatsnachrichtenagentur RIA aus dem Jahr 2018 meldet.

03:57 Russische Gouverneure melden Drohnenangriffe

19:56 Ukraine reportedly startet Drohnenangriffe auf mehrere Regionen im westlichen Russland, wie lokale Gouverneure melden. In der Smolensk-Region, die an Belarus angrenzt, wurden sieben ukrainische Drohnen von Gouverneur Vasily Anohin auf Telegram abgeschossenen. Ein Drohne wurde über der Orjol-Region von russischen Luftabwehrsystemen zerstört, wie Gouverneur Andrei Klichkov auf Telegram meldet. Mindestens 14 ukrainische Angriffsdrohen wurden über der Bryansk-Region, die an die Ukraine angrenzt, von Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram abgeschossenen. Die Regierung in Kiew behauptet, dass die Angriffe Ziele für militärische, Energie- und Transportinfrastruktur sind, die für Moskaus Kriegsbemühungen von entscheidender Bedeutung sind.

02:56 Dreiecksgeschäft: Washington untersucht Umgehung des US-Uranbanimportverbots durch China

Die US-Regierung untersucht potenzielle Möglichkeiten, das US-Verbot des Imports von Uran aus Russland zu umgehen, das angeblich von China umgangen wird. Nach Angaben von Quellen innerhalb der Regierung von Reuters könnte China angereichertes Uran aus Russland kaufen und seinen eigenen Output in die USA exportieren. "Es besteht die Sorge, dass das russische Uranimportverbot umgangen werden könnte", sagte Jon Indall vom US-Uranium Producers Association. "Wir möchten nicht, dass die russische Lieferung unterbunden wird und wir allein auf China angewiesen sind. Daher haben wir das Handelsministerium gebeten, diese Angelegenheit zu untersuchen." Das US-Handelsministerium hat auf eine Anfrage nicht reagiert.

01:54 Insider-Informationen: USA plant, strategische Ölreserven zu erweitern

Laut Insider-Informationen plant die US-Regierung, ihre strategischen Ölreserven zu erweitern. Die USA könnten bis zu sechs Millionen Barrel Öl zu den aktuellen niedrigen Preisen kaufen, wie eine Quelle sagte. Ein solcher Kauf wäre der größte seit dem historischen Verkauf im Jahr 2022. Nach dem Anstieg der Benzinpreise, das durch die russische Invasion der Ukraine ausgelöst wurde, verkaufte die US-Regierung im Jahr 2022 einen beträchtlichen Teil des Öls aus ihren strategischen Reserven und brach den Rekord für den "größten Verkauf von Ölreserven in der Geschichte".

00:45 Terrorangriff in Saporischschja: Zwei getötet, fünf verletzt

Russland hat die Saporischschja-Region in der Nacht angegriffen und angeblich zwei Zivilisten getötet und fünf weitere verletzt, wie Gouverneur Ivan Fedorov meldete. Russland führte eine massive Bombardierung in der Gemeinde Komyshuvakha in der Region durch, die mehrere Häuser und eine Infrastrukturanlage beschädigte. Rettungskräfte sind noch vor Ort, um den Umfang der Schäden zu bewerten, wie "Kyiv Independent" meldet.

23:38 US-Unterhändler: Hat Zelenskys Friedensvorschlag gesehen

Die US-Unterhändlerin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, bestätigte, dass die amerikanische Seite den neuen "Friedensplan" des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky gesehen hat. Während einer Pressekonferenz im UN-Hauptquartier fügte sie hinzu: "Wir haben den Friedensvorschlag des Präsidenten Zelensky überprüft. Wir glauben, dass es ein gangbarer Ansatz ist. Es ist wichtig, unseren Beitrag zu diesem Plan zu verstehen." Thomas-Greenfield zeigte sich optimistisch bezüglich des Friedensprozesses, ohne weitere Details zu nennen. Sie bezieht sich wahrscheinlich auf Zelenskys "Siegplan", den er letzten Monat bekanntgab.

22:29 Falscher Alarm in Lettland: Vogelschwarm löst Aufregung aus

Ein potenzieller Verstoß gegen den lettischen Luftraum durch ein unbekanntes Objekt hat sich als falscher Alarm erwiesen. Das mysteriöse Objekt, das von Nachbar Belarus aus an die Grenze heranflog und sie in der östlichen Region Kraslava überquerte, war in Wahrheit ein Vogelschwarm. Die lettische Nachrichtenagentur Leta meldete die Erklärung der Luftstreitkräfte, nachdem das Verteidigungsministerium in Riga zunächst ein unbekanntes fliegendes Objekt gemeldet hatte, was zum Einsatz von NATO-Abfangflugzeugen von der Basis Lielvarde führte. Sie konnten jedoch kein verdächtiges Objekt lokalisieren.

21:59 Moldau und Deutschland kooperieren für Cybersicherheit

Moldau und Deutschland wollen ihre Verteidigung gegen Russlands "hybride Kriegsführung" durch eine Cybersecurity-Vereinbarung stärken. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte in Chisinau, dass der russische Präsident Wladimir Putin fortfahren werde, seine hybriden Kriegsführungstaktiken gegen Europa einzusetzen, einschließlich Moldau, um die Region zu destabilisieren. "Aber wir intensivieren unsere Gegenmaßnahmen", sagte sie. Durch die Bereitstellung von IT-Ausstattung, Wissenstransfer und Schulungen wollen sie Moldau vor Cyberangriffen schützen und Desinformationen aufdecken.

17:30 Ukraine sucht internationale Zusammenarbeit, um die Bedrohung durch russische Spionagedrohnen zu bekämpfen

Als Reaktion auf die zunehmende Zahl von russischen Spionagedrohnen, die in den ukrainischen Luftraum eindringen, hat die Ukraine Gespräche mit internationalen Partnern begonnen, um ihre Fähigkeiten zur Detektion und Bekämpfung dieser Bedrohungen zu stärken.

17:20 NATO-Mitglieder diskutieren Strategien zur Bekämpfung russischer Drohnenbedrohungen

Nach der ukrainischen Bitte um Hilfe beim Abschuss russischer Spionagedrohnen finden Treffen von NATO-Mitgliedern statt, um potenzielle Strategien und Technologien zu diskutieren, um ihre Verteidigung gegen unbemannte Luftfahrzeug-Einsätze zu stärken.

Lesen Sie auch: