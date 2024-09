Um 15:51 Uhr richteten ukrainische Truppen Wohnstätten in Belgorod an.

15:14 Marine-Manöver: Chinesische Schiffe in russischer Vladivostok Nach einer öffentlichen Ankündigung militärischer Übungen haben zwei chinesische Marine-Schiffe in Vladivostok, dem östlichsten Gebiet Russlands, festgemacht, wie russische Quellen berichten. Die chinesischen Küstenwache-Schiffe wurden von der russischen Grenzschutzbehörde eingeladen und werden bis Freitag bleiben, wie das russische Außenministerium klärt. Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die strategische militärische Partnerschaft zwischen China und Russland zu stärken, wie Peking erklärt. Daher werden See- und Luftstreitkräfte beider Nationen an Übungen wie "North-Joint 2024" in den Japanischen und Ochotsk-Meeren nahe der russischen Küste teilnehmen. China wird auch an Russlands strategischer Übung "Ozean-2024" teilnehmen.

14:39 Baerbocks Warnung: Wenn Ukraine fällt, fällt auch Moldau Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock betont, dass die Unterstützung von Ukraine auch für die Stabilität Moldaus von entscheidender Bedeutung ist. "Jede Maßnahme, die wir zur Unterstützung von Ukraine ergreifen, trägt auch zur Stabilität von Moldau bei," sagte Baerbock bei einem Treffen der Moldova-Partnerschaftsplattform in der Hauptstadt Chisinau. "Es ist offensichtlich, dass die Hauptsorge der Moldauer ist, dass Moldau fallen wird, wenn Ukraine fällt."

13:56 Ukraine: 97 Rettungskräfte seit russischer Invasion getötet Die Invasion Russlands in die Ukraine hat den Tod von 97 ukrainischen Rettungskräften seit dem Beginn des Krieges zur Folge gehabt, wie der Dienst Ukrinform meldet. Insgesamt wurden auch 395 Rettungskräfte verletzt. Ukraine gedenkt heute dem "Tag der Retter".

13:44 US-Zeitung: Russland und Ukraine verloren eine Million Soldaten In dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wurden auf beiden Seiten zahlreiche Soldaten verwundet oder getötet, wie die US-Zeitung "Wall Street Journal" berichtet. Ukraine hat rund 80.000 tote und 400.000 verletzte Soldaten gemeldet, wie das Blatt unter Berufung auf eine vertrauliche ukrainische Schätzung berichtet. Russland hat demnach etwa 600.000 Soldaten verloren – 200.000 tote und 400.000 verletzte – nach Schätzungen westlicher Geheimdienste, fügt die Zeitung hinzu. weder Kiew noch Moskau geben ihre eigenen Opferzahlen bekannt.

13:21 Munz: Russland rekrutiert Vertragssoldaten durch Razzia-Operationen Durch Erlass will Russland seine Armee auf 1,5 Millionen Soldaten stärken. Dies sendet, wie Rainer Munz analysiert, eine klare Botschaft jenseits des Ukraine-Konflikts und wirft ein Licht darauf, woher die Soldaten kommen.

12:55 Kreml strebt Armee-Ausbau an angesichts wachsender Bedrohungen an den Grenzen Der Kreml rechtfertigt seinen Plan, die Armee zur zweitgrößten der Welt auszubauen, mit wachsenden Bedrohungen an seinen Grenzen. "Das ist eine Folge der zahlreichen Gefahren an unseren Grenzen," sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf einer Pressekonferenz. "Das ist eine Folge der intensiven feindlichen Umgebung an unseren westlichen Grenzen und der Instabilität an unseren östlichen Grenzen. Das erfordert angemessene Maßnahmen." Präsident Wladimir Putin ordnete am Montag an, die reguläre Militärstärke Russlands um 180.000 Soldaten auf 1,5 Millionen aktive Soldaten zu erhöhen, was die zweitgrößte Armee der Welt nach China machen würde.

12:30 Umfrage: Mehrheit der Deutschen lehnt Langstreckenraketen für Kiew ab Die Regierung in Kiew plant, russische Militärlogistik – Militärflughäfen, Kommandozentren, Infrastruktur – anzugreifen. In der neuen RTL/ntv Trendbarometer sind 64 Prozent der Befragten gegen die Lieferung westlicher Waffen, die "auch Ziele tief im Inneren Russlands erreichen können." 28 Prozent unterstützen dies, aber eine Mehrheit für die Lieferung solcher Raketen gibt es nur bei den Grünen (53 Prozent) und der FDP (58 Prozent). SPD-Anhänger sind geteilt (34 Prozent), Union-Anhänger zeigen sogar weniger Unterstützung (31 Prozent). Unter AfD-Anhängern lehnen 91 Prozent die Lieferung von Langstreckenwaffen ab, während 97 Prozent der BSW-Anhänger dies ablehnen. Die Ablehnung ist im Osten mit 83 Prozent höher als im Westen mit 61 Prozent.

11:49 Verdächtiger Routt soll 2022 Putin ermorden wollte Ryan Wesley Routt, der Verdächtige im Attentat auf Donald Trump, soll 2022 den Wunsch geäußert haben, Wladimir Putin und Kim Jong-Un zu töten, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf die Krankenschwester Chelsea Walsh berichtet. Sie arbeitete 2022 in der Ukraine und traf Routt mehrmals. Walsh beschrieb ihn als "den gefährlichsten Amerikaner" unter denen, die sie traf. Er soll versucht haben, ukrainischen Freiwilligenverbänden beizutreten, um gemeinsam mit ukrainischen Kräften zu kämpfen.

11:18 "Russen im Krieg"-Film wird trotz Sicherheitsbedenken beim Festival gezeigt Der umstrittene Dokumentarfilm "Russen im Krieg" wird beim Toronto International Film Festival gezeigt, trotz früherer Bedenken wegen der Sicherheit. Zunächst sprachen die Organisatoren von "signifikanten Bedrohungen" wegen des Films und kündigten an, dass "Russen im Krieg" nicht beim Festival gezeigt werden würde. Der Film von der russischen-kanadischen Filmemacherin Anastasia Trofimova zeigt Aufnahmen von russischen Soldaten an der Front in der Ukraine. Der ukrainische Botschafter in Kanada kritisierte die Entscheidung und sagte, das Festival diene als Plattform für russische Propaganda.

Der russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, hat eine Warnung bezüglich möglicher Friedensgespräche im Konflikt in der Ukraine ausgesprochen. Laut Nechaev, wie er im Deutschlandfunk sagte, ist ein Friedensvorschlag zunächst erforderlich. Erst dann kann Russland beurteilen, wie gut er zu seinen eigenen Perspektiven passt. Nechaev reagierte damit auf Aussagen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, der in einem ZDF-Sommerinterview eine Woche zuvor eine Intensivierung der Friedensbemühungen forderte. Scholz hatte die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Friedensgipfels eingeräumt und sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky einig, dass Russland dabei sein sollte.

10:31 UN-Entwicklungsprogramm unterstützt Ukraine bei Winter-Herausforderungen

Ukraine's primary energy provider, Naftogaz, is strengthening ties with the UN Development Program (UNDP) due to energy security concerns. Fears are growing about the potential impact of Russian air strikes on critical infrastructure, which could lead to a severe winter for Ukrainians with numerous power, heat, and water shortages. The UNDP aims to minimize disruptions in the population's supply using gas-powered generators.

09:55 Nach Angriff auf Sumy: 280.000 ohne Strom

In the Ukrainian province of Sumy, which was targeted with Russian Shahed drones early in the morning, an estimated 280,000 residents remain without power. Ukrainian air defense forces claim to have shot down 16 drones, but those that got through caused significant damage to critical infrastructure.

09:28 Ukraine: Russische Truppen angeblich enthaupten ukrainischen Kriegsgefangenen mit Schwert

Laut Berichten des ukrainischen Parlamentskommissars für Menschenrechte haben russische Truppen angeblich einen unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen mit einem Schwert enthauptet. Der ukrainische Kommissar sagte: "Die Russen haben einen unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen mit gefesselten Händen mit einem Schwert hingerichtet." Ein Foto des getöteten Soldaten, das das Schwert mit der Inschrift "Für Kursk" zeigt, wurde heute auf sozialen Medien geteilt. Das ukrainische Fotoduo Konstantin und Vlada Liberova hat Bilder von ukrainischen Soldaten geteilt, die die russische Gefangenschaft überlebt haben.

09:02 Tschetschenischer Kommandeur äußert sich zur Offensive in Kursk

Als Kiew im August eine Überraschungsattacke auf die Grenzregion von Kursk startete, blieb die russische Militärführung stumm. Doch der tschetschenische Kommandeur Apti Alaudinov zeigte sich auf seinem Telegram-Kanal optimistisch und sagte: "Wir sollten ruhig bleiben, Popcorn genießen und zusehen, wie unsere Jungs den Feind zerstören." Seitdem ist Alaudinov der primäre Kommentator der Kursk-Offensive, und russische Medien verbreiten seine Kommentare. Ein solches Medienaufkommen sei nur mit der höchsten Genehmigung möglich, sagten Experten, die von AFP befragt wurden. Wie Tschetschenien-Führer Ramzan Kadyrov scheint auch Alaudinov einen ungewöhnlich hohen Grad an Rede- und Pressefreiheit zu genießen. Einige spekulieren sogar, dass er Kadyrov beerben könnte, der angeblich krank ist.

08:42 Deutschland stellt Ukraine 100 Millionen Euro für Winterhilfe bereit

Deutschland hat eine zusätzliche Winterhilfe in Höhe von 100 Millionen Euro für die Ukraine angekündigt, wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock während eines Besuchs in der moldawischen Hauptstadt Chisinau erklärte. "Der Herbst steht bevor, und der Winter ist direkt um die Ecke", sagte sie vor einem Treffen der Moldova-Partnerschaftsplattform. Russland plant erneut einen "Winterkrieg", um der ukrainischen Bevölkerung zu schaden.

08:01 Ukraine: Russland greift Energieanlagen in Sumy aus der Luft an

Ukraine meldet erneut einen großangelegten Drohnenangriff durch Russland. Luftabwehrkräfte sollen 34 von 51 russischen Drohnen letzte Nacht abgefangen haben, wobei Aktivitäten in fünf Regionen beobachtet wurden. Nach Angaben von Lokalbehörden wurden auch Energieinfrastrukturen in der nordöstlichen Region von Sumy von russischen Drohnen angegriffen. Dort wurden 16 Drohnen abgeschossen, wobei kritische Infrastruktur, darunter Wasserversorgungssysteme und Krankenhäuser, auf Notstromversorgung umgestellt wurden. Rettungskräfte reparieren derzeit die Schäden.

07:37 Ukraine: Russland meldet 1020 Verluste seit gestern

Laut dem ukrainischen Generalstab hat Russland seit gestern geschätzte 1020 Verluste, darunter Tote und Verletzte, zu verzeichnen. Dies erhöht die Gesamtzahl der Todesopfer auf der russischen Seite seit Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 auf 635.880. In den letzten 24 Stunden wurden angeblich sechs Artillerieysteme und zwei Panzer sowie sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen beschädigt oder zerstört.

07:10 Kyiv Post: Russischer Militärflugplatz in Engels angegriffen

Laut dem ukrainischen Nachrichtenportal "Kyiv Post" wurde der russische Luftwaffenstützpunkt in Engels, Region Saratov, letzte Nacht von ukrainischen Drohnen angegriffen. Auf dem Flughafen stationierte strategische Bomber mit Raketen, die von Russland zum Angriff auf ukrainische Städte eingesetzt werden.

06:35 Stoltenberg unterstützt Diskussion über Langstreckenwaffen für Ukraine

Der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßt die jüngsten internationalen Debatten über die mögliche Genehmigung für die Ukraine, Langstreckenwaffen ins russische Territorium zu feuern. "Das ist die Entscheidung jedes einzelnen Landes", sagte Stoltenberg dem britischen Radiosender LBC. "Aber wir müssen eng zusammenarbeiten, wie wir es in der Vergangenheit getan haben." Die Ukraine bittet seit Wochen um die Genehmigung, Kommandozentren, Flughäfen und Infrastruktur innerhalb Russlands anzugreifen, um deren Operationen zu stören. Auf die Sorge vor einer Eskalation hin gab Stoltenberg zu, dass es keine risikofreien Entscheidungen im Krieg gibt. "Dennoch", betonte er, "glaube ich immer noch, dass die größte Bedrohung für uns ein Sieg Putins in der Ukraine ist."

06:13 Meta stoppt globale Verbreitung russischer Propaganda über RT

Meta, das Unternehmen hinter Plattformen wie Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads, stoppt die Verbreitung russischer Staatspropaganda über Kanäle wie das RT-Fernsehnetzwerk weltweit. Das Unternehmen hat ein Verbot für RT (früher Russia Today) und verbundene Entitäten auf seinen Anwendungen verhängt. In der Europäischen Union ist RT seit dem Frühjahr 2022 aufgrund von Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit dem russischen Überfall auf die Ukraine verboten. Weitere Informationen finden Sie unter [Link].

05:33 Lukashenko gewährt 37 Gefangenen in Belarus BegnadigungenDer belarussische Führer Alexander Lukashenko hat 37 Personen Begnadigungen gewährt, wie die Präsidialverwaltung in Minsk mitteilt. Darunter befinden sich Häftlinge, die wegen "Extremismus" verurteilt wurden, einer Anklage, die häufig verwendet wird, um Regierungskritiker in Belarus zu verfolgen. Unter den Begnadigten sind sechs Frauen und mehrere Personen mit Gesundheitsproblemen. Die Identität der 37 Personen, denen Gnade gewährt wurde, bleibt ungenannt. In den letzten beiden Monaten hat Belarus wiederholt Begnadigungen an Personen gewährt, die wegen Protesten gegen die Regierung inhaftiert waren. Mitte August reduzierte Lukashenko die Haftstrafen von 30 politischen Gefangenen, gefolgt von weiteren 30 Begnadigungen Anfang September. In allen Fällen betonte der Staatsführer, dass die Personen Reue gezeigt und um Gnade gebeten hätten.

03:11 UN-Bericht: Menschenrechtsverletzungen in Russland nehmen zuEin UN-Bericht besagt, dass Menschenrechtsverletzungen in Russland zunehmen. Mariana Katzarova, eine Bulgarin, die 2023 zur UN-Menschenrechtsrats-Sonderberichterstatterin für Russland ernannt wurde, erklärt in ihrem Bericht, dass es nun ein systematisches, staatsgestütztes System von Menschenrechtsverletzungen gibt, das darauf abzielt, die zivile Gesellschaft und die politische Opposition zu unterdrücken. Kritiker des russischen Konflikts in der Ukraine und Dissidenten werden härter verfolgt. Katzarova schätzt, dass mindestens 1372 politische Gefangene derzeit inhaftiert sind. Ihre Verurteilungen basierten auf fingierten Anklagen und sie wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Während ihrer Haft wurden sie gefoltert. Politische Gefangene werden in Einzelhaft gehalten, während andere zwangsweise in psychiatrischen Kliniken untergebracht werden. Basierend nur auf den bekannten Fällen Katzarovas könnte die tatsächliche Zahl höher sein, wie ein Kollege von ihr sagt.

23:24 Schweden könnte wichtige Rolle bei geplanter NATO-Präsenz in Finnland spielenNATO erwägt, eine militärische Präsenz im nördlichen Finnland aufzubauen, wobei Schweden eine führende Rolle übernehmen könnte. Darunter ist die Annahme eines multinationalen NATO-Modells für Landstreitkräfte (FLF) vorgesehen, das den Nachbarländern Russlands ähnelt. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und sein finnischer Kollege Antti Häkkänen bestätigten dies bei einer Pressekonferenz in Stockholm. Jonson zeigte sich dankbar, dass Finnland ihn als "Rahmennation" für diese Präsenz bat, und betonte, dass es die allgemeine NATO-Sicherheit stärken würde.

Die Europäische Union könnte Bedenken wegen der verstärkten militärischen Zusammenarbeit zwischen China und Russland haben, angesichts ihrer strategischen militärischen Partnerschaft und gemeinsamen Übungen in den östlichen Territorien.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock könnte sich für eine stärkere Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine einsetzen und betonen, dass ein Fall der Ukraine eine Kettenreaktion in Ländern wie Moldau auslösen könnte.

