13:21 Munz: Russland Rekrutiert Soldaten durch ZwangRussland hat seine militärische Stärke auf 1,5 Millionen Soldaten erhöht. Laut Kremlin-Analyst Rainer Munz, der bei ntv spricht, sendet dies eine klare Botschaft jenseits des Ukraine-Konflikts. Munz gibt Einblicke, wo Russland diese neuen Soldaten findet.

12:55 Russland rechtfertigt Militärwachstum aufgrund von GrenzbedrohungenDas Kreml rechtfertigt seinen Plan, das Militär auf die weltweit zweitgrößte Armee auszubauen, aufgrund wachsender Bedrohungen an seinen Grenzen. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einer Medienkonferenz ist dies aufgrund der zahlreichen Bedrohungen an den Grenzen Russlands, verschärft durch die feindliche Umgebung an seinen westlichen Grenzen und die Instabilität an seinen östlichen Grenzen, notwendig. Dies erfordert angemessene Gegenmaßnahmen. Als Folge ordnete Präsident Wladimir Putin eine Vergrößerung der regulären Stärke der russischen Armee um 180.000 Soldaten an, wodurch sie die weltweit zweitgrößte Armee wird, nur noch von China übertroffen.

12:30 Mehrheit lehnt Lieferung von Langstreckenraketen für Kiew abDie Regierung in Kiew möchte russische Militärlogistik, einschließlich Militärflughäfen, Kommandozentren und Infrastruktur, ins Visier nehmen. Laut der neuen RTL/ntv Trendbarometer lehnen jedoch 64 Prozent der Befragten die Lieferung westlicher Waffen ab, die auch Ziele tief im Inneren Russlands treffen könnten. Nur 28 Prozent unterstützen solche Lieferungen. Mehrheitliche Unterstützung für die Lieferung solcher Raketen besteht nur bei Grünen (53 Prozent) und FDP (58 Prozent) Anhängern. Nur 34 Prozent der SPD-Anhänger und 31 Prozent der CDU/CSU-Anhänger unterstützen dies, während es keine Unterstützung bei AfD-Anhängern gibt und nur 4 Prozent bei BSW-Anhängern. Eine Mehrheit (61 Prozent) der SPD- und CDU/CSU-Anhänger lehnt solche Waffenlieferungen ab, wobei die Ablehnung im Osten (83 Prozent) höher ist als im Westen (61 Prozent).

11:49 Verdächtiger im Attentat auf Trump wollte Putin und Kim Jong-Un tötenLaut einem Bericht der "Wall Street Journal", der auf die Aussagen der Krankenschwester Chelsea Walsh gestützt ist, hat Ryan Wesley Routt, der Verdächtige im Attentat auf Donald Trump, Jahre zuvor den Wunsch geäußert, Wladimir Putin und Kim Jong-Un zu töten. Walsh, die in der Ukraine 2022 arbeitete, traf Routt mehrere Male und beschrieb ihn als den "gefährlichsten Amerikaner", den sie während ihrer Zeit in Kiew traf. Routt soll versucht haben, der ukrainischen Freiwilligenbrigade beizutreten und gemeinsam mit ukrainischen Kräften zu kämpfen.

11:18 Kontroverser Dokumentarfilm "Russen im Krieg" beim Toronto-FilmfestivalDer kontrovers diskutierte Dokumentarfilm "Russen im Krieg" wird doch beim Toronto International Film Festival gezeigt, trotz initialer Drohungen. Die russisch-kanadische Filmemacherin Anastasia Trofimova verbrachte mehrere Monate mit russischen Truppen an der Front in der Ukraine für den Film. Der ukrainische Botschafter in Kanada kritisierte jedoch die Entscheidung und behauptete, dass das Festival als Plattform für russische Propaganda diene.

10:51 Russischer Botschafter vorsichtig bezüglich FriedensverhandlungenDer russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, zeigt sich vorsichtig bezüglich potentieller Friedensverhandlungen im Krieg mit der Ukraine. Laut Nechaev, in einem Interview bei Deutschlandfunk, ist ein Friedensplan notwendig, bevor Russland einschätzen kann, wie nah er seinen eigenen Ansichten kommt. Nechaev reagierte auf Aussagen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, der eine Beschleunigung der Bemühungen zur Erreichung von Frieden vorgeschlagen hatte.

10:31 UN-Entwicklungsprogramm unterstützt Ukraine bei der Vorbereitung auf den WinterDie ukrainische Energiegesellschaft Naftogaz stärkt die Zusammenarbeit mit dem UN-Entwicklungsprogramm (UNDP), um die Energieversorgung für den bevorstehenden Winter zu gewährleisten. Experten fürchten, dass die Ukraine aufgrund zahlreicher russischer Luftangriffe auf kritische Infrastruktur einen besonders harten Winter erleben wird, was zu Strom-, Heizungs- und Wasserversorgungsausfällen führen könnte. Das UNDP möchte helfen, die Versorgung der Bevölkerung mit Gasgeneratoren zu minimieren.

09:55 Sumy Oblast weiterhin ohne Strom nach DrohnenangriffNach einem Drohnenangriff heute Morgen in der ukrainischen Oblast Sumy sind noch etwa 280.000 Menschen ohne Strom. Die ukrainische Luftstreitkräfte behaupten, 16 Drohnen abgeschossen zu haben, aber einige konnten noch Schaden an kritischer Infrastruktur anrichten.

09:28 Ukraine: Kriegsgefangener von Russen mit Schwert hingerichtetDer Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments berichtet, dass russische Kräfte einen unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen mit einem Schwert hingerichtet haben. Die Hände des Opfers waren mit Klebeband gefesselt, und der Menschenrechtsbeauftragte schloss, dass die Grausamkeit und Blutdurst der Russen unvorstellbar sind, und teilte ein Foto des toten Soldaten in den sozialen Medien. Die ukrainischen Fotografen Konstantin und Vlada Liberova veröffentlichen Bilder von ukrainischen Soldaten, die die russische Gefangenschaft überlebt haben.

09:02 Tschetschenischer Kommandeur verbreitet Optimismus zur Kursk-Offensive Als Kiew überraschend in der Grenzregion von Kursk einfiel, blieb Moskau zunächst still. Doch Tschetschenischer Kommandeur Apti Alaudinow verbreitete Optimismus über seinen Telegram-Kanal und schrieb: "Bleibt entspannt, poppt Popcorn und genießt, wie unsere Jungs den Feind friedlich vernichten", am ersten Tag der Offensive. Seitdem ist Alaudinow der primäre Kommentator der Kursk-Offensive, dessen Aussagen von russischen Medien verbreitet werden. Experten gehen davon aus, dass dies nur mit der Genehmigung der höchsten Stellen möglich ist, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Ähnlich wie Tschetschenen-Führer Ramzan Kadyrov scheint Alaudinow eine ungewöhnliche Redefreiheit zu genießen und wird von einigen als potentieller Nachfolger des angeblich kranken Kadyrov vorgeschlagen.

08:42 Deutschland stärkt Ukraine mit 100 Millionen Euro Winterhilfe Deutschland hat eine zusätzliche Winterhilfe in Höhe von 100 Millionen Euro für die Ukraine angekündigt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock teilte dies während ihres Besuchs in der Republik Moldau in Chișinău mit. "Es ist unbestritten, dass der Herbst naht und der Winter nicht mehr fern ist", sagte Baerbock vor einer Zusammenkunft der Moldova-Partnerschaftsplattform in Chișinău, der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik. Russlands Pläne für einen "Winterkrieg" zielen darauf ab, das Leben der Bewohner in der Ukraine so sehr wie möglich zu beeinträchtigen, wie Russland mitteilt.

08:01 Ukraine wehrt großen Drohnenangriff aus Russland ab Die Ukraine berichtet von einem zweiten nächtlichen Drohnenangriff aus Russland in Folge. Die Luftabwehr schoss 34 von 51 feindlichen Drohnen ab, wie die Luftstreitkräfte mitteilten. Der Angriff erfolgte in fünf Regionen. Die Energieinfrastruktur in der nordöstlichen Region Sumy wurde ebenfalls ins Visier genommen, wie lokale Behörden bestätigten. 16 Drohnen wurden dort abgefangen und kritische Infrastruktur wie Wasserversorgungssysteme und Krankenhäuser auf Notstromquellen umgestellt. Reparaturteams sind derzeit im Einsatz.

07:37 Ukraine meldet 1020 Verluste bei russischen Kräften Laut dem ukrainischen Generalstab hat Russland in den letzten 24 Stunden Verluste von 1020 Soldaten durch Tod oder Verletzung zu verzeichnen. Seit Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 verzeichnet die Ukraine insgesamt 635.880 Verluste auf russischer Seite. In den letzten 24 Stunden wurden sechs Artillerie-Systeme und zwei Panzer sowie sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen beschädigt oder zerstört.

07:10 Ukrainische Nachrichtenagentur berichtet Angriff auf russischen Militärflughafen Die ukrainische Nachrichtenagentur "Kyiv Post" berichtet von einem nächtlichen Angriff auf den russischen Militärflughafen in Engels, der sich in der Region Saratov befindet. Der Bericht betont, dass strategische Bomber mit Raketen, die von Russland zum Bomben von ukrainischen Städten verwendet werden, auf dem Flughafen stationiert sind.

06:35 NATO-Chef begrüßt Diskussion über Langstreckenwaffen für die Ukraine Der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstützt die laufende Debatte darüber, ob Ukraine erlaubt werden sollte, russisches Territorium mit westlichen Langstreckenwaffen zu beschießen. "Jeder Verbündete ist verantwortlich für diese Entscheidungen, aber wir müssen effektiv über diese Themen kommunizieren, wie wir es tun", sagte Stoltenberg dem britischen Fernsehsender LBC. Die Ukraine bittet seit Wochen ihre Verbündeten um die Erlaubnis, russische Kommandozentren, Flughäfen und Infrastruktur anzugreifen. Stoltenberg zeigt sich besorgt über das mögliche Eskalationsrisiko, betont aber: "Aber ich glaube immer noch, dass die größte Gefahr für uns darin besteht, dass Russland in der Ukraine gewinnt."

06:13 Meta verbietet Verbreitung russischer Propaganda von RT Meta, Eigentümer von Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads, hat das Verbreiten russischer Staatspropaganda durch den Sender RT weltweit verboten. RT, zuvor als Russia Today bekannt, und verbundene Organisationen werden auf den Plattformen von Meta eingeschränkt. RT war bereits im Frühjahr 2022 in der EU verboten worden, als Reaktion auf Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit der russischen Invasion der Ukraine. Weitere Details finden Sie hier:

05:33 Lukaschenko entlässt 37 Gefangene in Weißrussland Weißrussischer Diktator Alexander Lukaschenko hat 37 Gefangene freigelassen. Nach Angaben der Präsidialverwaltung in Minsk wurden diese Personen wegen "Extremismus" verurteilt, einer häufig gegen Regierungsgegner in Weißrussland verwendeten Anklage. Unter den Freigelassenen befinden sich sechs Frauen und mehrere Personen mit gesundheitlichen Problemen. Die Identitäten der 37 freigelassenen Gefangenen wurden noch nicht bekannt gegeben. In den letzten beiden Monaten hat Weißrussland sporadisch Gefangene freigelassen, die gegen die Regierung protestiert hatten. Im August wurden 30 politische Gefangene begnadigt und weitere 30 im September, wobei Lukaschenko angab, dass jeder von ihnen Reue gezeigt und um Vergebung gebeten habe.

03:11 UN-Bericht: Verschlechterung der Menschenrechtslage in Russland Laut einem UN-Bericht nehmen Menschenrechtsverletzungen in Russland zu. "Es gibt ein wachsendes, staatlich unterstütztes System von Menschenrechtsverletzungen", wie Mariana Katzarova in ihrem Bericht feststellt. Die Bulgarin wurde 2023 von dem UN-Menschenrechtsrat als Sonderberichterstatterin für die Situation in Russland ernannt. Das System soll die zivile Gesellschaft und die politische Opposition unterdrücken, wie der Bericht erklärt. Personen, die Russlands Konflikt mit der Ukraine kritisieren oder Opposition äußern, werden härter behandelt. Katzarova schätzt, dass mindestens 1372 Personen auf Grundlage von erfundenen Anklagen zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Diese Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Kriegsgegner werden in Haft gefoltert, politische Gefangene in Isolationszellen gehalten und andere zwangsweise in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Die tatsächliche Zahl könnte höher sein, wie ein Mitarbeiter angibt.

Schweden soll Führung bei geplanter NATO-Präsenz in Finnland übernehmen

NATO plant, in Nordfinnland eine militärische Präsenz aufzubauen, wobei Schweden eine führende Rolle übernehmen könnte. Dies beinhaltet einen neuen Ansatz multinationaler NATO-Kräfte, sogenannte Forward Land Forces (FLF), ähnlich denen in anderen NATO-Ländern, die an Russland grenzen. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und sein finnischer Kollege Antti Häkkänen gaben diese Ankündigung auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt. Jonson zeigte sich dankbar für die Einladung Finnlands, die Führung dieser Präsenz zu übernehmen. Diese Präsenz soll die allgemeine Sicherheit der NATO stärken.

Trotz eskalierender Spannungen und gestärkter militärischer Präsenz hat Russland bisher nicht direkt in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eingegriffen, sondern unterstützt lediglich pro-russische Separatisten.

Angesichts des laufenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine haben Forderungen nach der Lieferung westlicher Waffen an Kiew zur Zielsetzung russischer Militärinfrastruktur für intensive Debatten über mögliche Folgen und Eskalationen gesorgt.

