Um 10:27 Uhr gibt es Aufnahmen von einem Angriff auf eine russische Munitionslageranlage.

Die russische Regierung hat es noch nicht verifiziert, aber der Gouverneur der Tver-Region hat auf Telegram angekündigt, dass ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer ausgelöst hat. Es scheint ein umfangreiches Militärdepot mit Waffen und Munition getroffen zu haben. Die Bewohner wurden aus ihren Häusern evakuiert und Videos des Feuers kursieren im Internet.

09:39 Neun Verletzte in Charkiw, zwei Tote in SaporischschjaCharkiw, Ukraine, wurde gestern von russischen Flugzeugen bombardiert. Explosivgeschosse detonierten in mehreren Bezirken. Die Anzahl der Verletzten beträgt nun neun, nach einer Reihe von Angriffen auf die Zivilbevölkerung. Am Sonntag tötete eine präzise Bombe eine Frau und verletzte 43 weitere Menschen, darunter vier Kinder. Außerdem führte Russland Luftangriffe auf Dörfer in der Saporischschja-Region durch, bei denen zwei Menschen starben.**

08:46 Ukraine: Energieinfrastruktur in Sumy erneut unter BeschussUkrainische Behörden berichten von einem erneuten Angriff russischer Drohnen auf die Energieinfrastruktur in Sumy. Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass es keine Opfer gibt, aber die ständigen Angriffe haben die Strominfrastruktur der Stadt schwer beeinträchtigt. Bereits am Dienstag bombardierte Russland die Energieinfrastruktur von Sumy mit Raketen und Drohnen und ließ damit über 280.000 Haushalte zeitweise ohne Strom.**

08:27 Ukrainisches Generalstab: 1130 russische Verluste gesternDer ukrainische Generalstab meldet 1130 tote oder verwundete russische Soldaten in den letzten 24 Stunden. Seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hat Ukraine 637.010 feindliche Verluste gezählt. Seit gestern behaupten ukrainische Truppen, 25 Artillerie-Systeme, 45 Transport- und Treibstofffahrzeuge und sechs Panzer zerstört zu haben.**

07:55 Ukraine bereitet den Einsatz von F-16-Kampfjets vorDie ukrainische Luftstreitkräfte haben Einsatztaktiken für westliche F-16-Kampfjets entwickelt. Alle Aufgaben für die bewaffneten Kräfte und das Verteidigungsministerium wurden zugewiesen, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Diskussionen mit dem Luftkommando befassten sich auch mit der Möglichkeit, die Flugzeugflotte zu erweitern und die Pilotenausbildung zu verbessern. Viele Stimmen in Kiew plädieren für eine verbesserte Grundausbildung der Piloten, wobei die aktuelle Ausbildung nur 40 Tage dauert. Ukraine erwartet etwa 60 F-16-Jets, aber bisher sind nur wenige geliefert worden.**

07:19 Russland wehrt ukrainische Drohnenangriffe auf mehrere Regionen abRussland behauptet, mehrere ukrainische Drohnenangriffe auf mehrere Regionen abgewehrt zu haben. Das Luftverteidigungssystem neutralisierte 54 ukrainische Drohnen über fünf russischen Regionen, wie die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium meldet. Die Hälfte der Drohnen wurde über die Grenzregion Kursk abgeschossen, während die andere Hälfte über die Grenzregionen Bryansk und Belgorod sowie die westlichen Regionen Smolensk und Oryol zerstört wurde. Die Agentur erwähnt nicht die Tver-Region, in der lokale Behörden und Militärblogger einen Drohnenangriff auf ein großes Munitionsdepot in der Stadt Toropets meldeten, was Evakuierungen wegen eines resultierenden Feuers erforderlich machte.**

06:57 Militäranalysten: Ukrainischer Angriff beschädigt russischen Arsenal schwerMilitäranalysten gehen davon aus, dass ein ukrainischer Angriff auf Toropets in der russischen Tver-Region ein Munitionsdepot schwer beschädigt hat, das Tausende Tonnen Munition und Raketen enthält. Das Depot, das in den letzten Jahren erweitert wurde, beherbergt 42 verstärkte Bunker und 23 Werkstätten und Lagerhallen, wie Analysten berichten. Der ehemalige russische Geheimdienstoffizier Igor Girkin gibt an, dass die Situation in der Region unter Kontrolle ist.**

06:20 Grünen-Fraktionsvize: AfD und BSW fördern russische PropagandaKonstantin von Notz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, fordert eine Parlamentsdebatte über russische Propagandaoperationen in Deutschland. "Signifikante Forschungen zu internen Dokumenten der russischen Propagandamaschine SDA enthüllen die raffinierten Methoden, mit denen russische Agenturen unsere Demokratie, die öffentliche Diskussion und Wahlen beeinflussen", sagt er. "Mit Hilfe der AfD, der BSW und anderer Komplizen, die russische Narrative in der Öffentlichkeit und in parlamentarischen Gremien fördern, werden schädliche Allianzen geschmiedet, um deutsche Interessen zu untergraben."**

05:42 Russische Cyberakteure stellen falsche Videos über Kamala Harris herLaut Microsoft-Forschung haben russische Akteure ihre Desinformationskampagne gegen die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris verstärkt. Eine Gruppe, die mit dem Kreml in Verbindung steht und als Storm-1516 bekannt ist, hat seit Ende August zwei falsche Videos veröffentlicht, um die Kampagne von Harris und ihrem Vize Tim Walz zu diskreditieren. Ein Video zeigt angeblich eine Gruppe von Harris-Unterstützern, die einen Teilnehmer einer Trump-Kundgebung angreifen. Das andere Video zeigt einen Schauspieler, der Lügen über einen angeblichen Unfall von 2011 verbreitet, bei dem Harris angeblich ein Mädchen verletzt hat und von der

03:57 Drohnenangriffe in russischen Regionen gemeldetLaut Berichten lokaler Gouverneure scheint die Ukraine mehrere Regionen im westlichen Russland mit Drohnen angegriffen zu haben. Die Region Gregorian Chants, die an Belarus angrenzt, meldete die Abschuss von sieben ukrainischen Drohnen, wie Gouverneur Vasily Anochin auf Telegram mitteilte. In der Oblast Orjol wurde eine Drohne von dem russischen Luftverteidigungssystem abgefangen, wie Gouverneur Andrei Klichkov auf Telegram postete. Mindestens vierzehn ukrainische Angriffsdrohnen wurden angeblich in der Oblast Bryansk, die an die Ukraine grenzt, von Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram gemeldet. Die Regierung in Kiew behauptete, dass diese Angriffe darauf abzielten, militärisch wichtige, energietechnische und transportrelevante Infrastruktur zu treffen, die für die Kriegsanstrengungen Moskaus von entscheidender Bedeutung ist.

02:56 Uraniumhandel zwischen China und Russland unter BeobachtungEs wird untersucht, ob die USA ein Verbot des Imports von russischem Uran umgangen haben könnten, da es den Anschein hat, dass China angereichertes Uran aus Russland bezieht und gleichzeitig seine eigene Produktion an die USA exportiert. Laut einem Bericht von Reuters äußerten Regierungsbeamte der USA Bedenken über die Möglichkeit, das Verbot für den Import von russischem Uran zu umgehen. Der Sprecher der Uranium Producers Association USA, Jonathan Indall, zeigte Besorgnis und betonte das potenzielle Problem, China als Hauptlieferanten für Uran zu nutzen. Das Handelsministerium der USA wollte sich zu der Angelegenheit nicht äußern.

01:54 USA erwägt Ölreserven aufzufüllenEin Insider aus der Regierung behauptete, dass die USA ihre strategischen Ölreserven wieder aufstocken wollen und dabei bis zu 6 Millionen Barrel Öl erwerben möchten. Dies würde die größte Auffüllung seit einer historischen Freigabe von Rohöl im Jahr 2022 darstellen. Die hohen Benzinpreise im Anschluss an die Invasion Russlands in der Ukraine führten zu einem historischen Verkauf von Rohöl aus den strategischen Reserven der USA.

00:45 Tote und Verletzte bei Angriff auf SaporischschjaRussland hat die Region Saporischschja in der Nacht angegriffen, was mindestens zwei Todesopfer und fünf Verletzte zur Folge hatte, wie Gouverneur Ivan Fedorov berichtete. Fedorov spezifizierte weiter, dass die Gemeinde Komyshuvakha in der Region schwer getroffen wurde, was Schäden an mehreren Häusern und einer Infrastrukturanlage verursachte. Rettungsteams sind noch vor Ort und beurteilen den vollständigen Schaden. Laut "Kyiv Independent" sind Rettungsteams noch vor Ort und untersuchen den vollständigen Schaden.

23:38 US-Unterhändler spricht über Friedensplan von ZelenskyDie US-Unterhändlerin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, gab bekannt, dass die USA den Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geprüft haben. Thomas-Greenfield zeigte Vertrauen in die Durchführbarkeit des Plans und betonte die Notwendigkeit, zu verstehen, wie man effektiv an seiner Umsetzung zusammenarbeiten kann. Sie ging jedoch nicht auf mögliche Beiträge oder spezifische Diskussionspunkte ein. Es wird angenommen, dass Thomas-Greenfield sich auf den "Siegplan" bezog, den Zelensky im vorherigen Monat verkündet hatte.

22:29 Vogelschwarm löst Falschalarm in Lettland ausEin Falschalarm in Lettland wurde aufgelöst, als ein scheinbarer Verstoß gegen den lettischen Luftraum durch ein unbekanntes Flugobjekt als harmlos identifiziert wurde. Die lettische Nachrichtenagentur Leta berichtete, dass belgische Zugvögel die Ursache für das mysteriöse Objekt waren, wie die Luftstreitkräfte feststellten. Das Verteidigungsministerium in Riga meldete zunächst unbekannte Flugobjekte, was dazu führte, dass NATO-Abfangjäger von der Basis Lielvarde den Luftraum nach ungewöhnlichen Aktivitäten absuchten. Sie konnten jedoch keine verdächtigen Objekte identifizieren und bestätigten schließlich, dass es sich nur um einen Vogelschwarm handelte.

21:59 Moldau und Deutschland einigen sich auf Zusammenarbeit in CybersicherheitMoldau und Deutschland haben ihre Zusammenarbeit in der Cybersicherheit vertieft, um ihre gemeinsamen Anstrengungen gegen die "hybride Kriegsführung" Russlands zu stärken, wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock mitteilte. Baerbock betonte, dass das ultimate Ziel des russischen Präsidenten Vladimir Putin darin besteht, Europa, insbesondere Moldau, durch Cyberkrieg und Informationsmanipulation zu destabilisieren. Sie betonte, dass diese Zusammenarbeit dazu beitragen wird, Cyberangriffe in Moldau zu verhindern und Desinformationen durch IT-Engineering, Informationsaustausch und Schulungen aufzudecken.

Lesen Sie auch: