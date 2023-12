Krieg in der Ukraine - Ukrainische Armee fordert 450.000 neue Rekruten – Kiew verspricht Mobilisierung

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Mobilisierung neuer Soldaten sei eine teure und politisch heikle Angelegenheit für die Ukraine. „Das Thema Mobilisierung ist ein sehr heikles Thema“, sagte Selenskyj am Dienstagabend auf der Bilanzpressekonferenz in Kiew. Die Armee hat 450.000 zusätzliche Soldaten angefordert. Eine zusätzliche Mobilisierung in dieser Größenordnung würde etwa 500 Milliarden Griwna (12,2 Milliarden Euro) erfordern. Wichtig ist ihm auch, welche der bisher gekämpften Soldaten Anspruch auf Ruhe- und Heimaturlaub haben. Für diese Rotation wird ein komplexer Plan entwickelt.

Zelensky: Russland hat in der Ukraine keine Kriegsziele erreicht

Zelensky sagte, Russland habe noch keines seiner Kriegsziele für 2023 in der Ukraine erreicht. Moskau gelang es nicht, die Region Donezk in der Ukraine vollständig zu erobern. Stattdessen hat die Ukraine die Kontrolle über das westliche Schwarze Meer weitgehend wiederhergestellt. Die Ukraine kämpft seit Februar 2022 gegen eine massive russische Invasion. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Dienstag in Moskau, die Initiative liege nun bei seinem Militär.

Trotz des aktuellen Stopps der westlichen Hilfe geht Selensky auch davon aus, dass die USA und die Europäische Union sein Land auch in Zukunft unterstützen werden. „Ich glaube, dass die Vereinigten Staaten uns nicht verraten werden“, sagte er. Optimistisch zeigte sich das Staatsoberhaupt auch hinsichtlich des derzeit von Ungarn blockierten 50-Milliarden-Euro-EU-Finanzplans: „Wir werden einen Weg finden, diese 50 Milliarden Euro zu retten.“

Gleichzeitig lehnte Selenskyj die Idee eines NATO-Beitritts der Ukraine ohne russisch besetztes Gebiet ausdrücklich ab. Die Ukraine wird einem gruppenweisen Beitritt nicht zustimmen. „Wir haben von keinem Partner ein solches Angebot erhalten. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das aussehen würde“, sagte er.

Putin spricht über das Versagen des Westens

Stunden zuvor hatte Kremlchef Wladimir Putin in Moskau erklärt, dass der Versuch des Westens, Russland in der Ukraine eine strategische Niederlage beizubringen, gescheitert sei. Putin sagte bei einem Treffen des Verteidigungsministeriums vor Militärs und Vertretern aus Politik, Kirche und Gesellschaft, dass dieses Ziel durch „die wachsende Macht unserer Streitkräfte und der Waffenproduktion“ zunichte gemacht worden sei.

Der russische Präsident behauptete, dass wir im Krieg gegen die Ukraine „zuversichtlich sagen können, dass die Initiative bei unseren Streitkräften liegt.“ Tatsächlich hat das russische Militär seit Putins Befehl zur Invasion vor fast zwei Jahren mehrere Niederlagen erlitten, kam über Monate kaum voran und musste Beobachtern zufolge schwere Verluste hinnehmen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de