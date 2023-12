Ukraine schließt sich der Bewerbung Spaniens und Portugals um die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2030 an

"Unsere Bewerbung ist keine iberische Bewerbung mehr, sondern eine europäische", sagte RFEF-Präsident Luis Rubiales auf einer Pressekonferenz am Sitz des europäischen Fußballverbands UEFA in Nyon, Schweiz.

"Ich bin überzeugt, dass unsere Bewerbung jetzt viel besser ist als vorher. Fußball ist universell, und wenn er in der Lage ist, das Leben der Menschen auf so viele Arten zu verändern, dann sollte er auch dazu genutzt werden, Gutes zu tun", so Rubiales weiter.

Die Bewerbung Spaniens, Portugals und der Ukraine für das große Fußballturnier 2030 wird von der UEFA unterstützt und konkurriert mit anderen Partnerschaftsbewerbungen, darunter Ägypten, Griechenland und Saudi-Arabien, sowie einer südamerikanischen Bewerbung von Uruguay, Argentinien, Paraguay und Chile.

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar findet vom 20. November bis zum 18. Dezember statt, während die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko die 2026er-Ausgabe des wichtigsten Fußballereignisses ausrichten werden.

Die Kontroversen um das Turnier, das im nächsten Monat stattfindet, reißen nicht ab. In dieser Woche erklärte Paris, dass es keine Fanzonen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Katar einrichten wird, und begründete dies mit sozialen und ökologischen Aspekten. Auch Straßburg, Lille, Rodez, Bordeaux, Nancy und Reims haben sich verpflichtet, keine Public Viewings zu veranstalten.

"Dies ist nicht das Modell, das wir für Großveranstaltungen in Paris fördern wollen", erklärte Pierre Rabadan, stellvertretender Bürgermeister für Sport, am Dienstag.

Die Stadt stellte jedoch klar, dass es sich weder um einen Boykott der Veranstaltung selbst noch um einen Boykott des katarischen Regimes handelt.

"Das heißt nicht, dass wir zu einem Boykott der Veranstaltung aufrufen", fügte Rabadan hinzu.

Seit Katar den Zuschlag für die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2010 erhalten hat, sind mehr als 6.500 Wanderarbeiter in dem Land gestorben, wie der Guardian zuvor berichtet hat

Die meisten von ihnen, so die Autoren, verrichteten schlecht bezahlte, gefährliche Arbeit, oft bei extremer Hitze.

Der Guardian-Bericht brachte nicht alle 6.500 Todesfälle definitiv mit den Infrastrukturprojekten der Fußballweltmeisterschaft in Verbindung, obwohl ein Experte der britischen Zeitung sagte, es sei "wahrscheinlich, dass viele Arbeiter, die gestorben sind, bei diesen Projekten beschäftigt waren".

CNN hat die Zahlen des Guardian nicht unabhängig überprüft.

Offizielle Vertreter von Katar dementieren den Guardian-Bericht und schätzen die Zahl der Todesopfer ganz anders ein. Gegenüber CNN erklärten sie im vergangenen Jahr, dass es nur drei arbeitsbedingte Todesfälle in den Stadien und 35 nicht arbeitsbedingte Todesfälle gegeben habe.

Alasdair Howorth, Xiaofei Xu, Natacha Bracken und Renée Bertini von CNN trugen zur Berichterstattung bei.

