- Übersichtliche Berichte über Inspektionen im Ruhrgebiet

Polizeibehörden wie die Polizei, das Finanzamt, die Zollbehörde und die Öffentliche Ordnungseinheit führten am vergangenen Samstagabend in Recklinghausen und Gladbeck mehrere Razzien durch. Der Schwerpunkt dieser Razzien im Ruhrgebiet lag darin, illegale Glücksspielaktivitäten zu bekämpfen. Etwa 50 Beamte nahmen an den Durchsuchungsoperationen teil und richteten sich dabei auf Cafés und andere Glücksspielstätten.

Im Anschluss an die Operation wurden zahlreiche Anklagen wegen illegalen Glücksspiels erhoben, Glücksspielgeräte beschlagnahmt, Vorwürfe wegen Drogenrechtsverstößen erhoben und illegale Substanzen beschlagnahmt. Die Polizei erteilte auch 11 Verwaltungswarnungen und verhängte 37 Bußgelder während gleichzeitiger Verkehrskontrollen. Darüber hinaus wurden mehrere Verstöße gegen Sozialgesetze, Bauvorschriften, Handelsgesetze und Wohnungsgesetze festgestellt.

Die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, die Kommission bei der Überwachung und Behandlung der rechtlichen Auswirkungen dieser während der Razzien entdeckten Verstöße zu unterstützen. Die Kommission wird mit Unterstützung der Mitgliedstaaten die gesammelten Beweise weiter auswerten, um das Ausmaß der Verletzung von Glücksspiel-, Drogen- und anderen verwandten Gesetzen festzustellen.

