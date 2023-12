Wetter - Überschwemmungen im Urlaub in Hessen

Aufgrund anhaltender Niederschläge ist in der Weihnachtszeit in Hessen mit erneuten Überschwemmungen zu rechnen. Das Hessische Amt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) teilte am Donnerstag in Wiesbaden mit, dass der Wasserstand während der Feiertage voraussichtlich ansteigen werde, da der Deutsche Wetterdienst in den kommenden Tagen Regen vorhersagt.

HLNUG geht davon aus, dass es am Donnerstagabend und Freitagabend zu ersten Verstößen gegen die Meldestufe kommen wird. Die Hochwassersituation konzentriert sich auf die Einzugsgebiete von Weser und Lahn. In Südhessen waren besonders die Einzugsgebiete der Flüsse Kinzig und Nida sowie des Taunus betroffen. Andere meinen, höhere Meldegrenzen könnten überschritten werden.

Es wird erwartet, dass die Flüsse Wera, Weser, Rhein und Neckar in den kommenden Tagen ebenfalls die gemeldeten Werte überschreiten werden, die Prognose bleibt jedoch ungewiss, sagte HLNUG. Auch in den hessischen Mainläufen sind die Wasserstände deutlich gestiegen, werden aber nach bisherigen Prognosen bis zum Wochenende nicht über die gemeldeten Werte hinausgehen.

