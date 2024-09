Überreste der Explosionsschallschallschallschalgeräte

Die Frage dreht sich um den Ursprung Tausender explodierender Pieper in Libanon, die mit einem Unternehmen in Budapest, Ungarn, in Verbindung stehen. Das Unternehmen, BAC Consulting, hat eine verwirrende Geschichte und soll an der Verbreitung und Produktion dieser Pieper beteiligt sein. Die Geschichte wirft zahlreiche Fragen über die Aktivitäten, den Ursprung und den CEO des Unternehmens, Cristiana Barsony-Arcidiacono, auf.

Die Explosion der Pieper in Libanon führte zu zwölf Todesopfern und zahlreichen Verletzten, hauptsächlich bei Mitgliedern der Hisbollah-Miliz. Dies führte zu Verdächtigungen, wobei die Hisbollah Israel dafür verantwortlich macht und Rache schwört. both Israel und das taiwanesische Unternehmen Gold Apollo bestreiten jedoch jede involvement. Gold Apollo verknüpfte den Vorfall mit einem Unternehmen in Budapest und lenkte damit die Aufmerksamkeit der Ermittler in diese Richtung.

BAC Consulting, das in Budapest ansässig ist, hatte eine Handelsvereinbarung mit Gold Apollo. Das Unternehmen durfte die Pieper in bestimmten Regionen der Welt für die letzten drei Jahre verteilen und sogar produzieren. Der Firmensitz wird als Haus in einem nordöstlichen Teil von Budapest erwähnt, wo A4-Blätter mit verschiedenen Unternehmensnamen, einschließlich BAC Consulting, vorhanden sind.

Cristiana Barsony-Arcidiacono, die CEO von BAC Consulting, ist eine ungarische Frau, die angeblich eine beachtliche berufliche Laufbahn hat. Es wird behauptet, dass sie für die EU-Kommission, UNESCO und die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) gearbeitet hat. Allerdings gibt es bisher kein Fotoevidenz für ihre Arbeit in diesen Organisationen. Sie wohnt auch in einem relativ einfachen Hochhaussiedlung im Norden von Budapest, was für jemanden mit einem solchen Karriereprofil unerwartet ist.

Cristiana B. weigerte sich, auf die Anfrage von RTL/ntv zu reagieren oder sie zu treffen, und blockierte mehrere Anrufe. Sie war jedoch gegenüber NBC News offener und sagte: "Ich produziere keine Pieper. Ich bin nur der Zwischenhändler. Ich glaube, es gibt ein Missverständnis." Sie besteht darauf, dass BAC Consulting nur ein Zwischenhändler für die Waren ist.

Daraufhin bestritt die ungarische Regierung jede involvement oder Verbindung mit BAC Consulting und stellte fest, dass das Unternehmen unter der unternehmerischen Freiheit Ungarns operiert. Die gemeldeten Aktivitäten von BAC umfassen Beratung, Buch- und Zeitungsverlag, Zuckerproduktion und IT-Dienstleistungen. Allerdings sind seine gemeldeten jährlichen Einnahmen niedrig, nur etwa 3.000 Euro. Sein Umsatz sank innerhalb eines Jahres drastisch auf 532.600 Euro.

Es gibt mehrere Spuren von Cristiana Barsony-Arcidiacono auf anderen Websites, einschließlich ihrer angeblichen Rolle als Mitarbeiterin der Eden Global Impact Group, einem Unternehmen mit unklarer Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen wirbt für ein futuristisches und nachhaltiges Stadtbauprojekt in Mexiko. Der Hintergrund und die Rollen anderer gelisteter Mitarbeiter werden ebenfalls in Frage gestellt, wobei viele als gefälscht oder in anderen Aktivitäten beteiligt erscheinen.

Die ungarische Regierung verteidigt BAC Consulting und stellt fest, dass die Kommission dem Unternehmen die Verbreitung und Produktion von Piepern in bestimmten Regionen genehmigt hat. Trotz seiner niedrigen jährlichen Einnahmen ist BAC Consulting in verschiedenen Branchen tätig, einschließlich Beratung, Verlagswesen, Zuckerproduktion und IT-Dienstleistungen.

