Prinzessin Kate - Überraschungsauftritt in einer BBC-Serie

Prinzessin Kate (41) überraschte das Personal im National Marine Aquarium in Plymouth und wurde für die BBC2-Show gefilmt. Diese Folge der Dokumentarserie Secrets of the Aquarium wurde am Dienstagabend (19. Dezember) ausgestrahlt.

Aufgenommen im Juli 2022

Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) stattete Plymouth zuletzt im Juli 2022 einen offiziellen Besuch ab, als sie am British Sailing Grand Prix teilnahm. Laut Daily Mail fanden am selben Tag die Dreharbeiten für die derzeit ausgestrahlte Dokumentarserie statt. Anschließend trug sie die gleiche Kombination aus weißen Shorts und gestreiftem Oberteil wie bei ihrer Ankunft zur Regatta.

Kates Besuch unterstreicht die Bedeutung von Algen bei der Bekämpfung schädlicher Klimaveränderungen. Im Rahmen der Veranstaltung stellten Kinder Seegrasmatten her, die sie pflanzen konnten, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern und dabei zu helfen, blauen Kohlenstoff zu binden.

"Kates Besuch ist sehr wichtig"

Eine Mitarbeiterin namens Esther berichtete von ihren Erfahrungen mit Kate: „Sie kam und stellte sich neben mich und wir zeigten ihr, was sie tun sollte. Ja, es war aufregend, ich meine, mit den Mitgliedern der königlichen Familie ganz nah dran zu sein“, fuhr sie fort : „Kates Besuch ist sehr wichtig, nicht nur für das Aquarium, sondern auch für die Algen. Für dieses Projekt. Der königliche Besuch bringt die Leute dazu, sich hinzusetzen und zuzuhören, was wir tun.“

Die Dokumentarserie besteht aus sechs Episoden. In einem Beitrag auf der Instagram-Seite des Aquariums lautet der Slogan der neuesten Folge: „Die Folge von heute Abend sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ein Überraschungsbesuch der Prinzessin von Wales und Huff trifft seinen Kindheitshelden Steve · Backshell, das neue Seepferdchen-Panzer, ist darin steckengeblieben.“ Tür, und Florence, der Hai, machte einen Schwangerschaftstest.

Auch Prinz William erhielt die Nachricht am Dienstag. Der Palast veröffentlichte Fotos von einem Überraschungsbesuch des Thronfolgers in Kuwait. Der Prinz von Wales legte den Eid im Namen seines Vaters, König Karl III., ab. (75) Zum Tod des 16. Emirs, Scheich Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Jaber Al-Sabah, am Samstag, dem 16. Dezember 2023, im Alter von 86 Jahren wird sein persönliches Beileid zum Ausdruck gebracht.

Die königliche Familie bereitet sich auf Weihnachten vor

Um die königliche Familie dürfte es derzeit etwas ruhiger zugehen. Die Familie wird diesen Mittwoch bei einem privaten Mittagessen im Windsor Castle in Weihnachtsstimmung kommen. Wie jedes Jahr treffen sich während der Feiertage Mitglieder der königlichen Familie in Sandringham. Am Weihnachtstag werden sie erneut bei einem Gottesdienst in der St. Maria-Magdalena-Kirche auftreten, einer Veranstaltung, an der sie traditionell teilgenommen haben. Die Weihnachtsrede des Königs wird um 15 Uhr ausgestrahlt.

Quelle: www.stern.de