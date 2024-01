Überlebende des Erdbebens in Japan schlafen in Mänteln und Mützen in Unterkünften ohne Heizung und fließendes Wasser

"Wenn ich jetzt daran denke, zittere ich immer noch. Mein Herz pochte, mein Verstand war leer, wir haben uns einfach verkrümelt", sagte sie gegenüber CNN in einer Notunterkunft in der Stadt Nanao, wo sie und ihre Familie nach dem tödlichen Beben der Stärke 7,5 am Montag untergebracht sind.

Akiyama beschrieb, wie sie während des Bebens unter einem Tisch Schutz suchte und um ihr Überleben betete, bevor sie sich das Nötigste schnappte und nach draußen rannte. Fotos aus dem Haus ihrer Mutter zeigen umgestürzte Schränke, auf dem Boden verstreute Lebensmittel und Küchengeräte.

Die Familie blieb unverletzt - aber zwei Tage später ist das Beben noch immer präsent, während sie in der Notunterkunft auf Hilfe warten und die häufigen Nachbeben ertragen müssen, die durch den Boden dringen. Selbst in der Notunterkunft sind noch Trümmer um einige der Zementsäulen des Gebäudes zu sehen.

"Ich habe das Gefühl, dass das Gebäude sogar jetzt noch wackelt", sagte Akiyama. "Jedes Mal, wenn ein Nachbeben auftritt, denke ich an das Hauptbeben und mein Körper zittert.

Bei dem Erdbeben am Montag, dem ersten Tag des neuen Jahres, kamen nach Angaben der offiziellen Website der Präfektur mindestens 62 Menschen ums Leben. Eine unbekannte Zahl von Menschen wird noch vermisst, während die Behörden weiter nach denjenigen suchen, die unter Trümmern oder in abgeschnittenen Gebieten eingeschlossen sind.

Zuvor hatte Kabinettschef Yoshimasa Hayashi am Dienstag erklärt, dass noch 120 Menschen auf ihre Rettung warteten.

Das Beben erschütterte die Halbinsel Noto im westlichen, eher ländlichen Teil Zentraljapans und löste Tsunamiwarnungen, Brände und eingestürzte Gebäude aus. Fotos aus der gesamten Region zeigten, dass ganze mehrstöckige Gebäude auf die Seite gestürzt waren, verbrannte Gebäude, beschädigte Straßen und Trümmer an den Stellen, an denen einst Häuser standen.

Bei einigen weckte das Beben Erinnerungen an das Tōhoku-Erdbeben und den Tsunami der Stärke 9,0 im Jahr 2011, das eine Kernschmelze im Kraftwerk Fukushima auslöste. Mehr als 22 000 Menschen starben oder wurden vermisst, die meisten von ihnen durch die Tsunamiwellen, und die langfristigen Auswirkungen sind bis heute zu spüren.

Das Ausmaß der Schäden des Bebens vom Montag wird zwar noch ermittelt, doch scheinen die Zahl der Todesopfer und das Ausmaß der Zerstörung weit unter dem der Katastrophe von 2011 zu liegen, und das in einem Land, das seit langem an Erdbeben gewöhnt ist und in dem die Bauvorschriften selbst in abgelegeneren Gebieten streng eingehalten werden.

Kouki Takahashi, 28, der jetzt in Nanao wohnt, war zum Zeitpunkt des Erdbebens von 2011 Schüler der Mittelschule in Tokio. Damals bebte zwar auch Tokio, aber das Epizentrum lag Hunderte von Kilometern von der Hauptstadt entfernt.

Dieses Mal war es für Takahashi viel näher. "Ich habe schon früher massive Erdbeben erlebt, aber dieses hat sich noch schlimmer angefühlt", sagte er.

Dennoch habe ihn die Erfahrung des Bebens vom Montag wieder an Tōhoku erinnert. "Es hat sich ähnlich angefühlt", sagte er. "Damals (2011) war es ein ähnliches Erdbeben, bei dem es mit leichten Erschütterungen begann, die allmählich intensiver wurden."

Er war am Montag zu Hause und nahm ein Bad, als die Erschütterungen begannen. "Ich war buchstäblich nackt, schnappte mir meine Klamotten, ging nach draußen und rannte einfach zu meinem Auto", sagte er und beschrieb, wie Gebäude und Telefonmasten dramatisch schwankten.

Die Nacht zum Montag verbrachte er schlafend in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Freundes - angesichts der häufigen Nachbeben und der vorbeifahrenden Militärhubschrauber und -fahrzeuge der sicherste Ort, wie er sagte.

Seine Wohnung ist noch intakt, aber durch Risse in der Wand beschädigt. Einige seiner Freunde hatten noch mehr Pech und haben ihre Häuser komplett verloren, sagte er.

Viele dieser Überlebenden befinden sich jetzt in Notunterkünften wie der, in der Akiyama und ihre Familie untergebracht sind - aber die Hilfe ist begrenzt.

Abgesehen von einem Dach gibt es kaum etwas anderes. Als CNN am Dienstagabend zu Besuch kam, gab es keine Heizung, so dass die Menschen auf Matten auf dem Boden mit dicken Decken schliefen und ihre Mäntel, Mützen und Handschuhe trugen, um bei den nächtlichen Temperaturen von 4 Grad Celsius warm zu bleiben.

Es gab auch kein fließendes Wasser, so dass die Menschen draußen Schlange stehen mussten, um Wasser von den japanischen Selbstverteidigungskräften zu erhalten, die nun mit den lokalen Regierungen, der Polizei und den Feuerwehren zusammenarbeiten, um die Such- und Rettungsmaßnahmen zu koordinieren, sagte Premierminister Fumio Kishida am Mittwoch.

Quelle: edition.cnn.com