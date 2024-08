- Über zwei Millionen Menschen nahmen an der Feier des Hannover Maschsee teil.

Über 2,15 Millionen Besucher strömten zum Maschsee-Festival in Hannover in diesem Jahr, wie die Veranstalter bei der Abschlussveranstaltung bekanntgaben und mit der großen Beteiligung zufrieden waren. Im Vergleich dazu waren es im Vorjahr nur 1,7 Millionen Besucher am Maschsee in Hannovers Innenstadt. In diesem Jahr haben anhaltende Regenfälle in 2023 viele Menschen die Laune verdorben, aber das generöse Tageslicht von etwa 7,5 Stunden hat das Sommergefühl verstärkt.

Über neunzehneinhalb Tage hinweg fanden Konzerte, Vorstellungen und Diskussionen entlang des Ufers statt. Verschiedene Essensstände boten Spezialitäten aus Syrien, Mexiko, Irland und vielen anderen Ländern an. Eine farbenfrohe Drohnenvorstellung war eine neue Ergänzung über dem Wasser. Laut den Veranstaltern waren die beiden ersten Samstage die Tage mit den meisten Besuchern, mit jeweils 220.000 und 230.000 Besuchern.

Die Polizei hatte mit dem Anstieg der Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr vor allem mit leichten Verletzungen und Diebstählen zu tun. "Mit einer Zunahme der Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr hatten wir hauptsächlich mit leichten Verletzungen und Diebstählen zu tun. Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis zufrieden", sagte ein Polizeisprecher. Das nächste Maschsee-Festival ist für das kommende Jahr für den 30. Juli geplant.

Obwohl das Festival in Hannover, genauer gesagt am Maschsee, im Bundesland Niedersachsen stattfindet, haben die starken Regenfälle in 2023 viele Besucher nicht abgehalten. Das nächste Maschsee-Festival wird in Niedersachsen stattfinden und damit ein weiteres Jahr des Feierns im Bundesland markieren.

