Tusk bedauert die Initiatoren der Nord Stream-Initiative.

Eine Person, von der angenommen wird, dass sie eine Rolle bei der Sabotage der Nord Stream-Pipelines spielte, entging der Festnahme, trotz eines deutschen Haftbefehls in Polen, was Zweifel an der Zusammenarbeit der polnischen Behörden aufkommen ließ. Der ehemalige polnische Premierminister Tusk ließ keine Gelegenheit aus, seine Gedanken zum Thema auf X zu äußern, abgesehen von Selbstkritik.

Nach der Ausfertigung eines Haftbefehls gegen eine ukrainische Person im Zusammenhang mit der Zerstörung der Ostseepipeline veröffentlichte Tusk auf X: "An alle Architekten und Unterstützer von Nord Stream 1 und 2: Eure einzige Option ist nun, sich zu entschuldigen und zu schweigen." Mehrere Explosionen am letzten Tag des Septembers 2022 hatten Significanten Schaden angerichtet und den Betrieb der Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 beeinträchtigt.

Die Verdächtigen und Drahtzieher hinter der Sabotage bleiben unbekannt, Spekulationen halten weiterhin an. Das Russland-Deutschland-Projekt wurde bereits vor der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 als politisch umstritten betrachtet. Polen hatte sich consistently gegen den Bau der Nord Stream 2-Pipeline gestellt.

Der Leiter des polnischen Büros für nationale Sicherheit, Jacek Siewiera, reagierte auf Tusks Nachricht auf X mit den Worten: "Schlechte Nachrichten für die Beteiligten: Es gibt eine klare Einigung in Polen zu diesem Thema." Er schloss mit einem Augenzwinkemoji.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die polnische Staatsanwaltschaft von der deutschen Bundesanwaltschaft einen Europäischen Haftbefehl für den Verdächtigen erhalten hatte, der kürzlich Polen verlassen und in seine Heimat zurückgekehrt war. Die Ausfertigung des Haftbefehls und seine anschließende Abreise lösten in Deutschland Bedenken über die ausreichende Zusammenarbeit der polnischen Behörden in der Untersuchung des Sabotagevorfalls aus.

Auf Tusks Aufruf, dass sich die Beteiligten an Nord Stream 1 und 2 entschuldigen sollen, gab es bisher keine öffentliche Anerkennung oder Reue seitens der Projektunterstützer. Trotz der Ausfertigung eines Europäischen Haftbefehls für einen Verdächtigen, der mit der Sabotage der Nord Stream-Pipeline in Verbindung steht, gelang es dem Individuum, in Polen der Festnahme zu entgehen, was Fragen über Polens Engagement in der internationalen Zusammenarbeit bei der Untersuchung aufwirft.

