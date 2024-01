Tunesien verblüfft Nigeria und erreicht AFCON-Viertelfinale

Da mehrere Spieler und Trainer Mondher Kebaier wegen eines Covid-19-Ausbruchs in der Mannschaft fehlten, gelang Tunesien dank des Treffers von Youssef Msakni ein unwahrscheinlicher 1:0-Sieg.

Maduka Okoye hatte den Ball zwei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit aus der Distanz in die Maschen geschossen, doch der nigerianische Torwart konnte nicht verhindern, dass der Schuss im Netz landete.

Nigeria, das als einziges Team alle Spiele in der Gruppenphase gewonnen hat, musste Mitte der zweiten Halbzeit den eingewechselten Alex Iwobi vom Platz stellen, nachdem der Videoassistent des Schiedsrichters (VAR) das Tackling des Stürmers von einer gelben zu einer roten Karte hochgestuft hatte.

Die Super Eagles drängten weiter auf den Ausgleich und hatten durch Wilfred Ndidi und Umar Sadiq späte Gelegenheiten, während Tunesiens Naïm Sliti nach 75 Minuten einen Schuss von Okoye parierte.

Doch es blieb beim 1:0, so dass Tunesien, das in der Gruppenphase nur ein Spiel gewann und nur als eines der besten drittplatzierten Teams ins Achtelfinale einzog, am Samstag im Viertelfinale auf Burkina Faso trifft.

Die "Eagles" aus Karthago wollen ihren zweiten AFCON-Titel gewinnen, nachdem sie bereits 2004 triumphiert hatten.

Auch Burkina Faso zog nach einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Gabun in die Runde der letzten Acht ein.

Bertrand Traoré, der in der ersten Halbzeit vom Elfmeterpunkt aus die Latte traf, brachte seine Mannschaft in Führung, als er ein Eins-gegen-Eins abschloss, doch Gabun glich in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit durch ein Eigentor von Adama Guira nach einer Ecke aus.

Dies geschah, nachdem Gabuns Sidney Obissa wegen einer zweiten gelben Karte des Feldes verwiesen worden war.

Im Elfmeterschießen, das beim Stand von 6:6 stattfand, traf Lloyd Palun für Gabun die Latte, bevor Ismahila Ouédraogo den Elfmeter verwandelte und Burkina Faso damit ins Viertelfinale schoss.

Quelle: edition.cnn.com