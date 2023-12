Tua Tagovailoa gibt zu, dass er nach mehreren Gehirnerschütterungen über einen Rücktritt nachdenkt

"Ich habe eine Zeit lang darüber nachgedacht, habe mich mit meiner Familie und meiner Frau zusammengesetzt und diese Art von Gesprächen geführt, aber es wird mir schwer fallen, in meinem Alter von diesem Spiel wegzugehen", sagte der 25-Jährige gegenüber Reportern.

"Ich habe immer davon geträumt, so lange zu spielen, wie ich kann, damit mein Sohn genau weiß, was sein Vater macht. Es geht um meine Gesundheit. Es geht um meinen Körper. Ich habe das Gefühl, dass das das Beste für mich und meine Familie ist. Ich liebe das Fußballspiel, wenn ich es nicht täte, hätte ich schon lange aufgehört."

Tagovailoa erlitt in der vergangenen Saison mehrere Gehirnerschütterungen und verpasste fünf Spiele, darunter auch die Playoffs.

In dieser Offseason macht Tagovailoa Jiu-Jitsu-Training, um zu lernen, wie er vorsichtig fallen kann.

"Man denkt, dass es einfach ist, nicht zu fallen und sich den Kopf zu stoßen, aber es steckt viel mehr dahinter", sagte er. "Ich bin durch die Luft geschleudert worden. Ich wurde in viele unangenehme Positionen gebracht, damit ich lerne, wie man fällt und versuche, in diesen Positionen, in die ich geworfen werde, zu reagieren."

Tagovailoa sagte, dass es nicht schwer war, seine Verletzungen aus der vergangenen Saison in seinen Trainingseinheiten zu berücksichtigen.

"Ich will in allem besser werden, was ich tun kann, um dem Team zu helfen, Spiele zu gewinnen. Ich weiß, dass das Wichtigste meine Gesundheit ist, um auf dem Feld zu bleiben", sagte er.

"Ich habe mir das mit meinem Jiu-Jitsu-Trainer angesehen, und wir konnten das Szenario noch einmal durchleben, wie ich angegangen wurde, wie ich gefallen bin - und es war nicht nur ein bestimmtes Spiel. Es gab mehrere Möglichkeiten, wie ich zu Fall gebracht wurde und wie ich das hätte verhindern können."

Tagovailoa sagte, die Neurologen hätten ihm gesagt, dass die chronisch-traumatische Enzephalopathie (CTE) kein Problem für ihn darstellen würde, und das sei ein Grund dafür, dass er sich wohl fühle, wenn er wieder auf dem Feld stehe.

"Das ist nur der Fall, wenn man ständig mit dem Kopf gegen etwas stößt", sagte Tagovailoa. "Ich denke, dass das eher auf Linebacker, (Offensive) Linemen und (Defensive) Linemen zutrifft, also auf Typen, die ständig auf etwas einschlagen, und das hat auch eine Rolle bei meiner Entscheidung gespielt, zurückzukommen und zu spielen."

Die Dolphins haben Tagovailoas Option für das fünfte Jahr seines Rookie-Vertrags im März ausgeübt. Er ist bis zur Saison 2024 an das Team gebunden.

Tagovailoa wird nach Angaben der NFL für die Saison 2024 ein garantiertes Gehalt von 23,17 Millionen Dollar erhalten.

