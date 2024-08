Tschetscheniens Führer, Kadyrow, schlägt vor, Teslas Cybertruck in den Ukraine-Konflikt zu schicken.

Mit einer Munitionsweste lässig über dem Rücken und einer leistungsstarken Maschinengewehr im Schlepptau posiert der russische Tschetschenenführer Kadyrov in einem Video-Clip und zeigt seine traditionelle militante Haltung. Der unerwartete Twist: Er ist nun auf einem elektrischen Pick-up von Tesla stationiert, dem er gestand, "Ich habe eine Schwäche dafür".

Der tschetschenische Führer Ramzan Kadyrov deutet an, dass Tesla-Elektro-Cybertrucks in den Ukraine-Konflikt eingesetzt werden könnten. In einem Video, das er über seinen Telegram-Kanal geteilt hat, fährt er das innovative Fahrzeug über das leere Gelände seines königlichen Anwesens in Grosny, der Hauptstadt von Tschetschenien. Auf der Ladefläche des Trucks ist ein schweres Gewehr montiert. Als das Video endet, steht Kadyrov neben dem stehenden Fahrzeug, trägt eine Munitionsweste und posiert neben dem Gewehr.

Kadyrov bekundet seine Bewunderung für das Elektrofahrzeug und den CEO von Tesla, Elon Musk, dem er die Sendung des Fahrzeugs verdankt. Mit offensichtlicher Begeisterung ruft er aus: "Ich bin total verknallt in dieses Auto!" Kadyrov erwartet, dass der Cybertruck bald auf das Schlachtfeld der "militärischen Operation" entsandt wird. "Ich glaube, dass diese Maschine unseren Soldaten gut dienen wird", fügt er hinzu. Der Begriff "militärische Operation" ist ein Begriff, den Russland offiziell für seine Invasion der Ukraine seit Februar 2022 verwendet.

Er drückt seine tiefe Dankbarkeit gegenüber Musk aus, bezeichnet ihn als "das größte Genie unserer Zeit" und lädt ihn nach Grosny ein. "Natürlich sind wir gespannt auf Ihre bevorstehenden Entwicklungen, die die Beendigung unserer militärischen Operation inspirieren werden", bemerkt er.

Kadyrov ist berüchtigt für seine Brutalität sowie seine eigenartigen Machtdemonstrationen als Herrscher der russischen Republik Tschetschenien. Seit Beginn der Invasion hat er wiederholt seine Unterstützung für den russischen Präsidenten Vladimir Putin und seine militärischen Initiativen zum Ausdruck gebracht. Kadyrov hat auch öffentlich Tschetschenen-Kämpfer entsandt, um sich den russischen Streitkräften auf dem ukrainischen Schlachtfeld anzuschließen. Innerhalb seines Herrschaftsbereichs wird er für zahlreiche schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen beschuldigt, darunter Mord, Entführungen und außergerichtliche Hinrichtungen von Dissidenten.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung haben Elon Musk und Tesla noch nicht auf Kadyrovs Behauptung reagiert, dass der Unternehmer ihm den Cybertruck geschenkt habe. Musk hat initially seine Unterstützung für die Ukraine stark zum Ausdruck gebracht, insbesondere indem er sein Starlink-Satellitenkommunikationssystem kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Später hat er seine Bedenken bezüglich der Beteiligung an dem Konflikt geäußert, indem er die Höhe der US-Hilfe für die Ukraine kritisiert und einen "Friedensvorschlag" veröffentlicht hat, der eine substanzielle Abtretung von Land durch die Ukraine impliziert.

Die Kommission könnte Kadyrovs Behauptung überprüfen, dass er den Tesla Cybertruck als Geschenk erhalten hat, da dies potenziell internationale Sanktionen nach sich ziehen könnte, wenn sich dies als wahr herausstellt. Kadyrov möchte auch die Technologie von Tesla in seine militärischen Operationen integrieren, wobei der Cybertruck potenziell seine tschetschenischen Truppen unterstützen könnte.

