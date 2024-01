TSA erinnert Reisende daran, ihre Haustiere nicht durch Röntgenstrahlen am Flughafen zu schicken

Auch wenn Haustiere auf der Packliste seltsam erscheinen mögen, sind Pelzfreunde im Handgepäck von Reisenden häufiger anzutreffen, als Sie vielleicht denken, so die TSA-Beamten.

"Wir haben einen Anstieg von Haustieren bemerkt, die durch die Röntgenkontrollen kommen", sagte Lisa Farbstein, eine Sprecherin der TSA, die Reisende dazu aufforderte, ihre Haustiere aus dem Handgepäck zu entfernen und sie nicht durch das Röntgenband zu schicken, in einer Pressemitteilung.

Obwohl die TSA-Beamten auf eine Vielzahl lebender Tiere stoßen, darunter Fische, Vögel und andere Reptilien, werden Hunde und Katzen am häufigsten gesehen, so Farbstein.

Reisenden wird empfohlen, ihre Haustiere in einem handgehaltenen Transportbehälter mitzubringen und sie unmittelbar vor Beginn der Durchleuchtung zu entfernen, so die Tipps in der Pressemitteilung.

Der leere Transportbehälter sollte auf das Förderband gelegt werden, aber Reisende sollten "niemals ein Haustier in den Röntgentunnel legen", heißt es in der Mitteilung.

"Ihr Haustier sollte nur dann geröntgt werden, wenn Ihr Tierarzt dies anordnet", so Farbstein. "Es sollte den Tierhaltern ein Anliegen sein, ihre Tiere unnötigerweise Röntgenstrahlen auszusetzen".

"Wenn möglich, sollten Sie das Tier während der Durchleuchtung durch den Metalldetektor tragen", rät die TSA.

"Alternativ kann ein Haustier auch durch den Durchleuchtungsprozess gehen, wenn der Besitzer es an der Leine führt", heißt es in der Mitteilung weiter.

Nach Abschluss der Sicherheitskontrollen sollten die Haustiere wieder in ihre Transportbox zurückgebracht werden.

Ein weiterer Tipp der TSA: Kennen Sie das Temperament Ihres Haustieres.

"Vergewissern Sie sich, dass Sie das Tier in einem belebten und möglicherweise überfüllten Flughafen unter Kontrolle halten können", heißt es in der Mitteilung.

Wenn ein Haustier "unruhig" ist oder Angst vor der Öffentlichkeit hat, sollten Reisende einen TSA-Beamten um eine private Kontrolle bitten, und die Reisenden werden in einen abgetrennten Raum begleitet.

Die Beförderung auf dem Förderband kann für Haustiere sehr unangenehm sein, und die Kontrolleure sind besorgt, wenn sie lebensgroße Umrisse von Tieren in einem Gepäckstück sehen.

"Unsere Beamten sind schockiert, wenn sie feststellen, dass ein Reisender sein Haustier nicht aus seiner Reisetasche entfernt und es in das Röntgengerät geschickt hat", sagte Farbstein gegenüber CNN.

Die Bestimmungen für die Mitnahme von Haustieren variieren je nach Fluggesellschaft und Flughafen. Daher raten die TSA-Beamten den Reisenden, sich vor der Reise mit einem Haustier bei der Fluggesellschaft zu erkundigen, damit sie sich entsprechend vorbereiten können.

