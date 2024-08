- Trunkener Radfahrer stürzt in Wasser, erleidet schwere Verletzungen

Ein Radfahrer wurde auf einem steinigen Pfad in der Nähe von Volkach (Kreis Kitzingen) von seinem Fahrrad geschleudert und stürzte in einen Bach. Der 27-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen bei dem Sturz, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge sah den Vorfall in der Nacht. Die Polizei führte einen Alkoholtest durch, bei dem ein Wert von 1,5 Promille festgestellt wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo Blutproben entnommen wurden. Laut Angaben der Behörden trug der 27-Jährige wahrscheinlich keinen Helm.

Der Sturz in den Bach war für den Radfahrer ein Unfall. Durch den Unfall wurde sein Alkoholpegel bei einem Atemalkoholtest festgestellt.

