Trumps Kollision von Gerichtssaal und Wahlkampftour wird bald Wirklichkeit werden

Die Gegenüberstellung von Gerichtssaal und Wahlkampf wird den Ton für ein beispielloses Rennen um das Weiße Haus vorgeben, das von den vier drohenden Strafprozessen des Ex-Präsidenten überschattet wird. Wenn die ersten Stimmen im republikanischen Vorwahlkampf abgegeben werden, wird das Land in einen politischen Test eintreten, der seine Einheit, seine Demokratie und seine Rechtsinstitutionen erneut auf die Probe stellen wird. Trump lässt keinen Zweifel daran, dass er eine zweite Amtszeit nutzen würde, um seine politischen Feinde zu bestrafen, und dass er wahrscheinlich versuchen würde, die Befugnisse der Präsidentschaft zu nutzen, um sich der Rechenschaftspflicht für seinen Versuch zu entziehen, die Wahl 2020 zu stehlen.

Es ist sogar möglich, dass Trump, der Spitzenkandidat der GOP, im November als verurteilter Verbrecher kandidiert, je nachdem, wann seine Prozesse stattfinden und ob er die Nominierung gewinnt. Da die Vorwahlsaison in diesem Monat wirklich beginnt, ist das wahrscheinlichste Szenario im November ein enges Rückspiel zwischen dem Ex-Präsidenten und dem aktuellen Präsidenten, das die meisten Wähler laut Umfragen nicht wollen.

Trump ist entschlossen, mit einem Sieg in Iowa ein unmissverständliches Zeichen zu setzen, nachdem er 2016 gescheitert war, und damit den ersten Schritt zu einem außergewöhnlichen politischen Comeback zu machen. Es ist erst drei Jahre her, dass er Washington in Ungnade verließ, nachdem er sich geweigert hatte, das Ergebnis der Wahl von 2020 zu akzeptieren und einen Mob aufgehetzt hatte, der das US-Kapitol in einem überwältigenden Angriff auf die Demokratie angriff. Jetzt ist Trump - gegen den 91 Strafanzeigen vorliegen - in einer guten Position, um nach Grover Cleveland im Jahr 1892 der zweite Ex-Präsident zu werden, der eine zweite Amtszeit ohne Wiederwahl anstrebt, die das Land und die Welt erschüttern würde.

Der Ex-Präsident läutete das neue Jahr am Montag mit einem wilden Social-Media-Post voller Unwahrheiten über die Wahlen 2020 und unbegründeter Anschuldigungen, dass Präsident Joe Biden kriminelle Handlungen begangen habe, ein. Sein wütender und defensiver Tonfall gab einen Vorgeschmack darauf, wie Trump das Präsidentschaftsrennen 2024 und die bevorstehende nationale Zerreißprobe zu führen gedenkt. Auf Truth Social behauptete er, sein Nachfolger habe "seinen politischen Gegner auf einem Niveau angegriffen, das es in diesem Land noch nie gegeben hat, und will 'TRUMP' unbedingt ins Gefängnis bringen. Er spielt ein sehr gefährliches Spiel, und das große Volk von Amerika wird das nicht dulden."

Trumps Handlungen nach der letzten Wahl sind die Ursache dafür, dass diese Wahl mit Sicherheit so brisant sein wird - und entscheidend für die Zukunft der Nation. Viele der zahlreichen rechtlichen Anfechtungen, mit denen er sich in den nächsten Wochen auseinandersetzen muss, gehen auf seine Unwahrheiten über eine gestohlene Wahl und seine verzweifelten Versuche zurück, sich an die Macht zu klammern, indem er sich über den Willen der Wähler hinwegsetzt. Und seine politische Nutzung seiner rechtlichen Notlage - einschließlich seiner Behauptungen, dass er von der Biden-Administration politisch verfolgt wird - und sein wachsender Extremismus werden die politische Atmosphäre im Vorfeld der Wahl belasten. Sein Versprechen, eine zweite Präsidentschaft der "Vergeltung" an seinen Feinden zu widmen, lässt die Aussicht auf eine weitere dunkle Periode in der amerikanischen Politik aufkommen.

Die Zeit für Trumps GOP-Rivalen läuft ab

Trumps politisches und juristisches Doppelleben wird in den nächsten Wochen mit den zunehmenden Bemühungen seiner republikanischen Rivalen zusammenfallen, seinen Marsch auf eine dritte republikanische Nominierung in Folge zu vereiteln. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat seine Kampagne auf einen Überraschungssieg in Iowa ausgerichtet, was Umfragen zufolge unwahrscheinlich erscheint. Und die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, drängt auf einen Sieg in New Hampshire, der ihr ein Ticket für ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Trump an einem anderen Ort verschaffen würde. Keiner der beiden Kandidaten war jedoch bereit, aus den rechtlichen Problemen des Ex-Präsidenten Kapital zu schlagen, aus Angst, die GOP-Basiswähler zu verprellen, die sich mit jeder Anklage und jedem Fahndungsfoto auf Trumps Seite geschlagen haben.

Auch wenn die Wähler letztlich über den Ausgang der Kampagne entscheiden werden, deuten die Kämpfe seiner Konkurrenten darauf hin, dass Trump die Partei noch fester im Griff hat als im Jahr 2020. Doch trotz seiner Stärke bleibt er für die Republikaner ein Risiko bei den Parlamentswahlen, denn seine Demagogie hat in der Vergangenheit kritische Wähler in den Swing-States verprellt. Und mit seiner Rhetorik, die an die Diktatoren der 1930er Jahre erinnert, könnte er Bidens Hauptargument, dass er die Demokratie und die politischen Freiheiten in den USA zerstören würde, direkt in die Hände spielen.

Auch Bidens Zukunft steht in den nächsten Wochen auf dem Spiel

Während Trump in den USA mit kriminellen Ablenkungsmanövern konfrontiert ist, muss sich Biden in den kommenden zwei Wochen und darüber hinaus mit schwierigen innen- und außenpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen, die sein Jahr bestimmen können - und seine Hoffnungen auf eine zweite Amtszeit.

Der Präsident drängt den Kongress, milliardenschwere Hilfspakete für die Kriegsanstrengungen der Ukraine und Israels zu verabschieden, die die Republikaner im Repräsentantenhaus als Geisel für ihre Forderungen nach drakonischen Maßnahmen zur Bewältigung der Krise an der Südgrenze halten. Die Auseinandersetzung, bei der es auch um eine weitere Teilfinanzierungsfrist am 2. Februar geht, stellt eine fast unmögliche Herausforderung für einen Kongress dar, der einfach nicht in der Lage ist zu regieren.

Auch für den neuen Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, rückt ein kritischer Moment näher. Er muss sich entscheiden, ob er den rechtsextremen Mitgliedern, die seine winzige Mehrheit kontrollieren, nachgibt oder ob er die Regierung offen hält und den Verpflichtungen der USA gegenüber ihren in blutigen Kriegen verstrickten Verbündeten nachkommt. Es ist dasselbe Dilemma, das den früheren Sprecher Kevin McCarthy zu Fall brachte. Die Nähe zu den Vorwahlen in Iowa und Trumps längerfristiges Interesse an einem Chaos in Washington machen es noch schwieriger, das Problem der Staatsausgaben zu lösen.

Trump steht vor einem juristischen Schlamassel

Trump plant eine Reihe von Veranstaltungen in Iowa, um die Vorwahlen schnell abzuschließen und in den allgemeinen Wahlkampf gegen Biden einzusteigen. Aber er wird immer wieder von der Straße geholt.

Der ehemalige Präsident steht vor einem neuen Kampf gegen die Bemühungen von Maine und Colorado, ihn wegen des im 14. Verfassungszusatz verankerten Aufstandsverbots von den Wahlen auszuschließen. Er kämpft an mehreren Fronten gegen den Sonderstaatsanwalt Jack Smith, u. a. wegen seiner eigenen weitreichenden Behauptungen, dass die Schritte, die er unternommen hat, um die Wahl 2020 zu kippen, durch die Immunität des Präsidenten gedeckt seien. Sollten die Berufungen, die wahrscheinlich vor dem Obersten Gerichtshof landen werden, zu seinen Gunsten ausgehen, würde dies zu einer massiven Ausweitung der Exekutivbefugnisse führen und bedeuten, dass die Präsidenten über dem Gesetz stehen würden.

Am 11. Januar beginnen unterdessen die Schlussplädoyers in dem zivilrechtlichen Betrugsverfahren in New York, das sich gegen Trump, seine erwachsenen Söhne und die Trump Organization richtet. Der feurige Auftritt des ehemaligen Präsidenten im Zeugenstand im vergangenen Jahr war ein Vorgeschmack darauf, wie er seine juristischen und politischen Strategien im Jahr 2024 miteinander verbinden wird. Der Richter in dem Fall, der bereits entschieden hat, dass Betrug vorliegt, hofft, bis Ende des Monats ein endgültiges Urteil zu fällen, auch über die Rückerstattung - obwohl Trumps Anwälte bereits Berufung gegen das Urteil im Schnellverfahren gegen Trump eingelegt haben und deutlich gemacht haben, dass sie wahrscheinlich auch gegen das Urteil des Richters im Prozess selbst Berufung einlegen werden.

Jede Siegesfeier in Iowa am 15. Januar könnte für Trump am nächsten Tag durch die Eröffnung des Prozesses zur Festsetzung des Schadenersatzes in der zweiten von E. Jean Carroll gegen ihn angestrengten Klage getrübt werden. Ein Zivilgericht hat Trump in einem anderen Verfahren bereits dazu verurteilt, der Schriftstellerin 5 Millionen Dollar wegen Körperverletzung und Verleumdung zu zahlen, nachdem er sie sexuell missbraucht hatte. Trump hat jegliches Fehlverhalten abgestritten.

Seine rechtlichen Probleme werden mit dieser Liste nicht enden. In den kommenden Wochen und Monaten ist mit neuen Rechtsstreitigkeiten zu rechnen, und zwar im Vorfeld des Prozesses wegen Erpressung in Georgia, in dem Trump und seine Mitarbeiter wegen angeblicher Einmischung in die Wahlen zur Rechenschaft gezogen werden, und in dem Bundesverfahren in Florida, in dem es um das Horten von und den mutmaßlich falschen Umgang mit Geheimdokumenten geht.

Der Ausgang des Berufungsverfahrens über Trumps Immunitätsantrag wird besonders wichtig sein, um festzustellen, ob der derzeitige Termin für den Beginn seines Bundesverfahrens wegen Wahlbeeinflussung über den 4. März - den Tag vor dem Super Tuesday - hinausgehen wird. Das könnte dann die Zeitpläne der anderen Richter durcheinander bringen und dazu beitragen, dass Trump noch vor der Wahl im November vor Gericht steht.

Oder wird es ihm gelingen, die Zeit hinauszuzögern und die Möglichkeit zu eröffnen, dass er die gegen ihn anhängigen Bundesstrafverfahren im Falle eines Wahlsiegs im November mit präsidialer Vollmacht aufheben kann? Ein US-Berufungsgericht in Washington D.C. wird am 9. Januar mit der Anhörung der Argumente des Ex-Präsidenten beginnen, um eine Entscheidung eines unteren Gerichts aufzuheben, das den Antrag auf Immunität abgelehnt hatte. Es ist so gut wie sicher, dass der Fall zusammen mit den Urnengängen in Maine und Colorado vor dem Obersten Gerichtshof landet, was bedeutet, dass das oberste Gericht noch weiter in die ätzende politische Hitze einer umstrittenen Präsidentschaftswahl hineingezogen wird.

Trump hat bis Donnerstag Zeit, gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Colorado, ihn von den Wahlzetteln zu streichen, Berufung einzulegen. Die Republikanische Partei von Colorado, die in dem Fall ebenfalls Partei war, hat bereits gegen das Urteil Berufung eingelegt und den Obersten Gerichtshof der USA gebeten, die Entscheidung aufzuheben. Mehrere andere Bundesstaaten haben ähnliche Anträge abgelehnt. Aber in der neuesten Wendung in der Geschichte des 14. Verfassungszusatzes hat die demokratische Staatssekretärin von Maine, Shenna Bellows, letzte Woche ihre Entscheidung bekannt gegeben, obwohl sie eine Pause eingelegt hat, damit der ehemalige Präsident Berufung einlegen kann.

Quelle: edition.cnn.com