Trumps abfällige Aussage löst eine leidenschaftliche Reaktion von Taylor Swifts Anhängern aus.

Mit ihrer riesigen Social-Media-Fangemeinde von über 100 Millionen Fans ist Musiksensation Taylor Swift jemand, den US-Politiker besser nicht vor den Kopf stoßen sollten. Doch ehemaliger Präsident Donald Trump scheint diese Regel ignoriert zu haben. Die Swifties reagierten prompt.

Swift-Fans sammelten innerhalb kurzer Zeit über 40.000 Dollar an Spenden für die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris, nachdem Trump einen abfälligen Kommentar über sie abgegeben hatte. Die Fan-Gruppe "Swifties for Kamala" nutzte die Situation, um weitere Spenden zu sammeln, indem sie den Spruch "Swifties wissen, dass Hater hassen werden" - einen Text aus einem der Songs von Swift - verwendeten.

Trump, der republikanische Präsidentschaftskandidat, äußerte seine Abneigung gegenüber Swift auf seiner persönlichen Plattform, Truth Social, indem er einfach sagte: "Ich hasse Taylor Swift." Swift hatte zuvor Harris in der US-Präsidentschaftswahl unterstützt. Swifts Instagram-Post nach der Debatte zwischen Trump und Harris erhielt über 10 Millionen Likes.

Das Harris-Lager nutzte die Gelegenheit und reagierte mit einer Kampagnenbotschaft, die mit Swift-Songtexten gefüllt war, um ihre Fanbase zu mobilisieren. Die Botschaft begann mit "Trumps schlechte Woche (Taylor's Version)" als Anspielung auf Swifts neu veröffentlichte Alben. Die Mitteilung listete mehrere Swift-Songtitel auf, die Trumps Misserfolge der Woche andeuteten.

Laut The Hollywood Reporter wurden in der Mitteilung 28 verschiedene Swift-Songtitel erwähnt, was darauf hindeutet, dass sie sorgfältig erstellt wurde. Einige glauben, dass der Text möglicherweise im Voraus vorbereitet wurde, aufgrund seiner Komplexität.

Zuvor hatte der Demokratische Nationalausschuss digitale Kampagnenplakate in New York City und Las Vegas präsentiert, die Swift zitierten. Außerdem werden Freundschaftsbänder, ein beliebtes Accessoire unter Swifts Fans, im Rahmen der Harris-Walz-Kampagne verkauft. Sogar der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, ein Swiftie, trug öffentlich ein Freundschaftsband bei einer Kampagnenveranstaltung.

Bild: Eine freundliche Erinnerung daran, dass Taylor Swifts Fanbase nicht unterschätzt werden sollte.

Überschrift: Taylor Swifts Swifties wandeln Trumps Hass in Spendenmacht um

Highlight: Die Taylor Swift-Geschichte zeigt, dass Politiker besser darauf achten sollten, keine populären Stars mit großen Fangruppen wie Swift zu beleidigen, da ihre Fans prompt auf abfällige Kommentare reagieren und Hass in Spendenmacht umwandeln werden.

