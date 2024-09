Trump schlägt vor, seine Einschränkung der Abzüge für staatliche und lokale Steuern zu überdenken.

Auf Truth Social schrieb Trump in einem Beitrag, der sich auf seine Kundgebung am Mittwoch auf Long Island, New York, bezieht, wo viele Bewohner unter der Deckelung leiden, dass er die SALT-Deckelung abschaffen, die Steuern senken und weitere Vorteile bieten werde.

Das Abschaffen der SALT-Deckelung ist nur einer von vielen Steuerreduktionen, die Trump im Wahlkampf vorgeschlagen hat. Letzte Woche plädierte er für die Aufhebung der Steuern auf Überstunden, und zuvor hatte er die Aufhebung der Steuern auf Trinkgelder und Sozialversicherungsleistungen erwähnt, falls er die Präsidentschaft erringt.

Trump und republikanische Gesetzgeber hatten die umstrittene SALT-Deckelung, die die Absetzbarkeit von Staats- und Lokalsteuern auf 10.000 Dollar beschränkt, in das Steuergesetz zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung aufgenommen, um andere Steuerreduktionen auszugleichen. Die Deckelung betrifft in erster Linie hohe Einkommen in Staaten mit hoher Besteuerung und demokratischer Mehrheit, die ihre Absetzungen aufschlüsseln. Die Beliebtheit der Deckelung hat dazu geführt, dass mehrere republikanische Abgeordnete in diesen Staaten ihre Abschaffung fordern, während sie versuchen, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus in diesem Wahljahr zu behalten.

Auch demokratische Abgeordnete haben sich verpflichtet, die Deckelung abzuschaffen. Zu Trumps Politikumkehrung sagte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer aus New York, am Dienstag: "Ich habe schon lange die Abschaffung der SALT-Deckelung unterstützt. Ich halte sie für ein abscheuliches Gesetz, das von Donald Trump unterstützt wird und primarily die blauen Staaten und ihre Bewohner in mehreren Hinsichten begünstigt."

Die Deckelung, wie andere individuelle Steuerbestimmungen im Steuergesetz zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung, läuft am Ende des Jahres 2025 aus. Bislang hat Trump consistently erklärt, dass er die auslaufenden Maßnahmen vollständig verlängern werde.

Das Entfernen oder Aufheben der Deckelung würde finanziell belastend sein – einer der Gründe, warum republikanische Führer Bemühungen zur Änderung gestallt haben. Die Abschaffung der Begrenzung würde die Kosten für die Verlängerung des Steuergesetzes von 2017 um 1,2 Billionen Dollar über zehn Jahre erhöhen, wie das Komitee für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt festgestellt hat, das eine solche Maßnahme als "teuer, verzerrend und regressiv" bezeichnet hat. Über 92 % der Entlastung würden den obersten 10 % der Haushalte zugutekommen; weniger als 1 % würden den untersten 60 % zugutekommen.

