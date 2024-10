Trump schlägt vor, dass Personen, die unpapierbar sind und sich an Mord beteiligen, genetische Fehler besitzen.

Während eines Chats in "The Hugh Hewitt Show" verdrehte Trump erneut die Immigration- und Kriminalitätsstatistiken, um Vizepräsidentin Kamala Harris zu attackieren, und behauptete fälschlicherweise, sie lasse 13.000 "Mörder" durch eine offene Grenze einreisen.

"Wissen Sie was? Ein Mörder, ich sage Ihnen das - es liegt in ihrem DNA. Und wir haben eine Menge schlechten DNA in unserem Land herumschwirren", sagte Trump.

CNN bat Trump's Kampagne um eine Antwort.

Dies war nur ein weiteres Beispiel dafür, wie Trump beleidigende und verachtende Sprache verwendet, während er Unerlaubte Einwanderer beschuldigt und bei einer Wiederwahl Massenausweisungen droht. Der Fokus auf eine Immigrationskontrolle ist ein wichtiger Teil von Trumps Kampagne für die Wahlen 2024, und er verwendet oft beleidigende und herabsetzende Sprache, wenn er über Unerlaubte Einwanderer spricht.

Letzten Herbst sagte Trump in einem Interview, dass Unerlaubte Einwanderer das "Lebensblut unseres Landes verunreinigen", eine Sprache, die bei weißen Suprematisten und Nationalisten Anklang findet und von Menschenrechtsorganisationen kritisiert wird. Trump hat auch baseless conspiracy theories über haitianische Migranten verbreitet, die Haustiere in Springfield, Ohio, verschlingen.

Trump hat auch Genetik als Thema in seinen Kampagnen verwendet, indem er auf einer Kundgebung in Minnesota 2020 sagte: "Sie haben gute Gene. Die meisten Dinge drehen sich um Gene, oder? Die Racehorse-Theorie. Denken Sie, wir sind so unterschiedlich? Sie haben hier in Minnesota gute Gene."

Die "Racehorse-Theorie" stammt von der Vorstellung in der Pferdezucht, dass selektive Zucht bessere Rassen hervorbringt.

Die Politik dient oft als Plattform für umstrittene Aussagen, und Trumps Rhetorik zur Immigration ist keine Ausnahme. Seine Kommentare über Unerlaubte Einwanderer als Quelle von "schlechter DNA" und "Verunreinigung des Lebensbluts unseres Landes" haben Kritik und Vorwürfe von Xenophobie und Rassismus ausgelöst.

