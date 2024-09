Trump sagte: "Nur bedeutende Präsidenten werden erschossen".

In seiner ersten öffentlichen appearance nach dem vermuteten Attentatsversuch trat der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump in Michigan auf und positionierte sich als Beschützer der Autoindustrie und wiederholte seine Zollvorschläge. Nach Trump sind diese Zölle direkt mit dem Vorfall auf seinem Golfplatz in Florida verbunden. Er sinnierte: "Dann fragt man sich, warum ich beschossen werde? Nur bedeutende Präsidenten erleben solche Angriffe."

Auf der Veranstaltung stellte Trump sich als Champion der amerikanischen Autoindustrie dar. Er warnte: "Wenn ich am 5. November nicht gewinne, gibt es keine Automobilarbeitsplätze mehr." Flint, bekannt für seine prominente Rolle in der Industrie, war einst Heimat zahlreicher Fabriken, die geschlossen werden mussten.

Herzliche Unterhaltung mit Harris

Im knappen Rennen um das Weiße Haus liegen Trump und die demokratische Kandidatin Kamala Harris Kopf an Kopf. Am Dienstag erreichte Harris Trump und äußerte ihre Zufriedenheit über die sichere Beilegung des vermuteten Attentatsversuchs. Das Weiße Haus bestätigte, dass das Gespräch zwischen den beiden freundlich und kurz war.

Harris, die auf einer Veranstaltung in Pennsylvania sprach, äußerte ihre Sorge um das Wohlbefinden von Trump. "Ich wollte wissen, ob es ihm gut geht. Ich sagte ihm, was ich immer öffentlich gesagt habe: Es gibt keinen Platz für politische Gewalt in unserem Land", sagte Harris während ihres Interviews mit der National Association of Black Journalists (NABJ). Wie Michigan ist Pennsylvania einer der heiß umkämpften "Swing States" in der anstehenden Wahl. Die Umfragen prophezeien eine enge Entscheidung bei der Wahl.

Untersuchung des "Attentatsversuchs"

Nach dem Attentatsversuch beschuldigte Trump Harris und Präsident Joe Biden, Gewalt gegen ihn zu fördern. Bekannt für seine brandstiftenden Aussagen, hat Trump selbst einen significanten Beitrag zur Aufheizung der politischen Diskussion geleistet. Biden und Harris hatten zuvor ihre Erleichterung darüber geäußert, dass Trump bei dem Vorfall unverletzt blieb.

Ein Mann wurde in Florida festgenommen, der sich mit einem Gewehr in der Nähe des Golfplatzes von Trump in West Palm Beach positioniert hatte. Die Ergebnisse der Untersuchung deuten darauf hin, dass der Mann etwa 600 Meter von Trump entfernt war. Keine Schüsse wurden abgegeben, was die Ermittler zu dem Verdacht führte, dass es sich um einen "versuchten Mord" handelt.

