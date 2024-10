Trump drückt die Existenz zahlreicher genetisch minderwertiger Individuen in unserer Nation im Moment aus.

Donald Trump setzt seine Kritik an Immigranten fort. In einem Radiosender äußert der ehemalige Präsident erneut rassistische Kommentare und prahlt mit seiner Beliebtheit bei jüdischen Menschen.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine negative Haltung gegenüber Immigranten fortgesetzt und behauptet nun, sie brächten "negative Eigenschaften" ins Land. In einem Interview mit WABC Radio beschuldigte Trump seine demokratische Gegnerin Kamala Harris, "tausende Kriminelle" durch ihre Einwanderungspolitik ins Land gelassen zu haben. Viele von ihnen lebten nun "ruhig" in den USA, sagte der ehemalige Präsident. "Ich glaube, das liegt in ihrer Natur", erklärte er dem Moderator Sid Rosenberg. "Wir haben viele negative Eigenschaften in unserem Land."

Der politische Kandidat, bekannt für seine starke anti-migrantische Rhetorik, hat diese Behauptung auf fast jedem Wahlkampfveranstaltung getroffen und versprochen, bei einer Wiederwahl Massenabschiebungen anzuordnen. Immigration und die Situation an der US-mexikanischen Grenze, wo viele unerlaubte Immigranten ins Land kommen, sind wichtige Themen in diesem Wahlkampf. Während seiner ersten Amtszeit (2017-2021) hatte Trump angekündigt, eine Mauer entlang der 3000-km-Grenze zu Mexiko zu bauen, die er nie fertiggestellt hat.

"Sie sind alle für Trump"

Trump behauptete im Interview auch, sehr beliebt bei den israelischen Menschen zu sein und erwog sogar, für das Amt des Premierministers zu kandidieren. "Ich könnte für den Premierminister kandidieren, obwohl Bibi im Moment besser dasteht", sagte der 78-Jährige und bezog sich auf den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu.

Der Republikaner behauptete, dass "ultra-konservative Juden" ihn in den USA unterstützen. "Sie sind alle für Trump, alle, 100 Prozent, weil ich Dinge gemacht habe - sie verstehen das." Er erwähnte auch, dass er in New York gut ankommt, "mit jüdischen Menschen in New York, ich habe gehört, dass ich gut abschneide". Im Juli hatte Trump ähnliche Behauptungen auf Rosenbergs Sendung aufgestellt und die Vizepräsidentin Harris beschuldigt, die jüdischen Menschen nicht zu mögen, deren Ehemann jüdisch ist.

Mit nur noch vier Wochen bis zur Präsidentschaftswahl am 5. November liegen Trump und Harris in vielen Umfragen gleichauf. Das Ergebnis der Wahl könnte von einigen entscheidenden Swing States abhängen, in denen das Ergebnis sehr knapp ist.

Obwohl er die Immigranten kritisiert, behauptet Donald Trump eine starke Unterstützung in den jüdischen Gemeinden der USA. Viele ultra-konservative Juden unterstützen ihn angeblich wegen seiner Politik, wie Trump während seines Interviews bei WABC Radio erwähnte. Außerdem bleibt Immigration ein wichtiges Thema in Trumps Wahlkampf, mit seinen Versprechen strengerer Einwanderungspolitik und Massenabschiebungen.

Lesen Sie auch: