Trump beschuldigt Biden und Harris, für den Golfclub-Vorfall verantwortlich zu sein.

Nach der angeblichen erneuten Attacke auf Trump wettert der ehemalige Präsident gegen seine politischen Gegner Biden und Harris. Für Trump steht fest, dass ihre Rede den Verdächtigen angestachelt haben muss. Allerdings bleibt die Absicht des Verdächtigen unklar.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump gibt teilweise US-Präsident Joe Biden und seinem Vizepräsidenten Kamala Harris die Schuld an dem angeblichen Attackeversuch auf ihn. "Er wurde von Bidens und Harris' Worten beeinflusst und handelte dementsprechend", sagte Trump gegenüber Fox News Digital über den festgenommenen Verdächtigen. "Ihre Rede stachelt Menschen an, auf mich zu schießen, obwohl ich derjenige bin, der das Land retten wird, und sie sind diejenigen, die es zerstören werden."

Nachdem Schüsse auf dem Golfplatz von Trump in Florida abgegeben wurden, wächst die Sorge vor einem Anstieg der politischen Gewalt - und Aussagen wie die von Trump könnten diese Sorge kurz vor der Wahl verschärfen. Trump bezeichnete Biden und Harris als "innere Feinde" und bezeichnete sie als "die Hauptgefahr". Kurze Zeit später postete der 78-Jährige auf seinen Plattformen Truth Social und X: "Aufgrund dieser extremistischen linken Rede fliegen die Kugeln, und es wird nur noch schlimmer!"

Am Sonntag Nachmittag entdeckte die Secret Service den bewaffneten Verdächtigen, den 58-jährigen Ryan Wesley Routh, wenige hundert Meter von dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump entfernt in den Büschen nahe der Grenze seines Golfplatzes in West Palm Beach. Beamte schossen auf ihn. Der Mann floh angeblich in einem Auto und wurde kurz darauf auf einer nahegelegenen Autobahn festgenommen. Seine Motivation hinter dem Vorfall bleibt unklar.

Heute steht Routh vor einem Bundesgericht in Florida. Er wird beschuldigt, als verurteilter Straftäter eine Schusswaffe getragen zu haben und eine Schusswaffe mit gelöschter Seriennummer zu tragen, wie ein Dokument verschiedener US-Medien berichtet. Weitere Anklagen gegen den Mann könnten noch folgen, berichtete CNN unter Berufung auf einen mit der Situation vertrauten Rechtspflegebeamten.

Musk verursacht Aufruhr

Im Juli kam es zu einem Angriff auf Trump, als ein Schütze während eines Wahlkampfauftritts im US-Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnete. Der Republikaner erlitt eine Ohrverletzung, und ein Besucher wurde getötet. Sicherheitskräfte töteten den Schützen, dessen Absicht hinter dem Angriff unklar bleibt.

Das Ereignis markierte einen Wendepunkt im Wahlkampf. Politiker beider Parteien verurteilten jede politische Gewalt. Biden und Harris betonten später, dass Gewalt in den USA keinen Platz habe. "Wir alle haben die Verantwortung, zu verhindern, dass dieses Ereignis zu weiterer Gewalt führt", warnte Harris.

Ein Supporter von Trump, Elon Musk, sorgte mit seiner Reaktion auf X für Aufruhr, die er später löschte. Auf seiner Online-Plattform schrieb er: "Und niemand versucht, Biden/Kamala zu ermorden." Er fügte ein denkendes Emoticon hinzu.

Die rechte Influencerin Laura Loomer, die in letzter Zeit mehrfach neben Trump gesichtet wurde, schrieb auf X: "Die Medien versuchen, Präsident Trump und seine Unterstützer zu töten." Trump sandte daraufhin Nachrichten mit Spendenaufrufen nach dem Vorfall.

