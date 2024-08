- Trump bemerkt, dass wichtige Themen oft innerhalb der SPD nicht angesprochen werden.

Der ehemalige Bürgermeister von Magdeburg, Lutz Trümper, hat den Landesvorstand der SPD kritisiert und behauptet, dass sie die falschen Themen priorisieren. Laut Trümper (SPD) werden wichtige Themen innerhalb der SPD selten diskutiert. Dies vermittelt den Eindruck, dass die Führung tut, was sie will. Laut Trümper machen sich die Menschen vor allem Sorgen um die Inflation, Migration und den Ukraine-Konflikt.

Nach den enttäuschenden Ergebnissen bei den Kommunal- und Europawahlen im Juni forderten mehrere Parteimitglieder in einem offenen Brief einen Neuanfang und schlagen sogar personelle Veränderungen vor. Meanwhile hat die Landesabgeordnete Elrid Pasbrig angekündigt, dass sie die aktuellen Landesvorsitzenden, Juliane Kleemann und Andreas Schmidt, auf dem Parteitag im Oktober herausfordern wird.

Trümper plädiert für eine Änderung der Strategie. Er schlägt vor, Arbeitslosengeld für arbeitende Migranten und Asylbewerber, die seit mindestens einem Jahr in Deutschland sind, zu begrenzen. Wer nach diesem Zeitpunkt keine Arbeit findet, sollte das Land verlassen. "Es ist absurd, dass jemand mit 22 Jahren ein Leben lang Arbeitslosengeld bezieht", sagte er. "Wer keine Initiative zeigt, bekommt kein Geld mehr."

