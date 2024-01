Trotz "unangemessenen Verhaltens" spricht die UEFA Offizielle von angeblichen rassistischen Beschimpfungen während eines Champions-League-Spiels frei

Das Spiel in der Gruppenphase am 8. Dezember wurde in den ersten 15 Minuten unterbrochen, nachdem beide Spieler aus Protest gegen eine angeblich rassistische Bemerkung von Colţescu gegenüber Basaksehirs Assistenztrainer Pierre Webo, der aus Kamerun stammt, das Spielfeld verlassen hatten.

Eine von einem UEFA-Ethik- und Disziplinarinspektor durchgeführte Untersuchung kam jedoch zu dem Schluss, dass Colţescu "unangemessenes Verhalten während eines UEFA-Spiels gezeigt hat, für das er ernannt wurde."

Daraufhin wurde er bis zum Ende der Saison 2020-21, also bis zum 30. Juni 2021, von der Ausübung jeglicher Schiedsrichterfunktion suspendiert.

Sovre wurde wegen "unangemessenen Verhaltens" verwarnt.

Beide Offiziellen wurden angewiesen, bis zum 30. Juni an einem Ausbildungsprogramm teilzunehmen, dessen Bedingungen von der UEFA-Schiedsrichterabteilung festgelegt werden.

Die UEFA erklärte in einer Erklärung, dass die Offiziellen "angemessen und spezifisch geschult werden sollten, um bessere Entscheidungen über die Wahl der Sprache und der Worte zu treffen, die in UEFA-Wettbewerben verwendet werden".

Die Erklärung fügte hinzu: "Im internationalen Kontext ist ein korrekter Sprachgebrauch unerlässlich, um Situationen zu vermeiden, wie sie im oben genannten Spiel aufgetreten sind."

Colţescus Sperre gilt für alle Spiele der UEFA und der nationalen Verbände, teilte die UEFA, der Dachverband des europäischen Fußballs, gegenüber CNN mit.

Der Dachverband kündigte außerdem an, dass Webo wegen "unsportlichen Verhaltens" mit einer Sperre von einem Spiel in UEFA-Wettbewerben belegt wird.

Der rumänische Fußballverband, PSG und Basaksehir reagierten nicht sofort auf CNNs Anfrage nach einem Kommentar zur UEFA-Ankündigung.

Die UEFA setzte ein neues Schiedsrichterteam ein, um die Wiederaufnahme des Champions-League-Spiels zwischen PSG und Basaksehir am 9. Dezember zu leiten, das der französische Verein mit 5:1 gewann.

