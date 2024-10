Trotz umstrittener Aktionen ruhig schlafen: Eine Untersuchung von Netanyahus Ruhe.

Oktober 7. wäre für immer ein Quell unermesslichen Schmerzes. Das ist klar wie Kloßbrühe. Doch Israel steht vor dem Zusammenbruch, weil Premierminister Netanyahu sich weigert, die von Hamas festgehaltenen Geiseln zu retten. Das Land hat das nicht verdient, besonders nicht die mutigen Überlebenden von Terroranschlägen.

An diesem verhängnisvollen 7. Oktober suchen Irit Lahav und ihre Tochter Zuflucht in ihrem Kibbuz Nir Oz. Sie glauben, dass das Chaos draußen nur ein Routine-Flugalarm ist, ein vertrauter Raketenangriff aus Gaza. Doch unerwartet gesellt sich eine neue Begleitung hinzu - automatisches Gewehrfeuer, Granatenexplosionen, Panzergranaten. Stimmen hallen wider, sie sprechen Arabisch.

In den folgenden 12 Stunden gibt es keinen Moment ohne Gewehrschüsse und Explosionen. Irit und ihre Tochter bleiben gehorsam still. Niemand darf wissen, dass sie sich drinnen verstecken. Irit bastelt aus einem Bootspfahl und Staubsaugerteilen eine notdürftige Sicherheitsvorrichtung, ihre zitternden Hände kämpfen darum, ruhig zu bleiben.

Irit ist überzeugt, dass die Tür nicht halten wird. Also sammelt sie still Bücher aus dem Regal und errichtet eine Barrikade vor der Tür. "So werden wir nicht getötet, nur verletzt", verdrängt sie Gedanken an Verzweiflung. "Nutzlos", murmelt ihre Tochter. "Wir werden sterben." Das erste Buch, das Irit nimmt, ist ein Sachbuch über die Nazi-Zeit. Sie zeigt es ihrer Tochter und flüstert: "Ich hoffe, Hitler rettet uns dieses Mal."

Während Irit ihre schreckliche Geschichte erzählt, kann man sich kaum vorstellen, wie sie sich selbst in demselben dunklen, erstickenden Raum befindet. Draußen wüten Terroristen von Haus zu Haus. Sie versuchen fünfmal, in den Unterschlupf einzudringen, klopfen und schlagen gegen die Tür, nur um das Interesse zu verlieren. Der letzte Angriff findet um fünf Uhr nachmittags statt.

Irit fühlte sich "verraten" während der 12 Stunden im Versteck. Verraten von ihrem Land, fast geopfert für ihre Soldaten. Und Irit Lahav fühlt sich immer noch verraten. Sie, die in der Not außergewölichen Mut und Ausdauer bewiesen hat, erreicht ihre Grenze bei dem Gedanken an die 101 Geiseln, die immer noch in der Hand von Hamas sind. "Für euch sind sie Namen und Fotos", sagt sie zu ihrem Publikum. "Für mich sind es einige meiner engsten Freunde. Eltern meiner Freunde. Kinder meiner Freunde. Ich erkenne ihre Stimmen."

Seitdem setzt Irit ihren Mut und ihre Ausdauer ein, um einen Geiselaustausch mit Hamas zu fordern, genau wie viele andere Israeli seit 365 Tagen. Ein Segment der 10-Millionen-Bevölkerung, das nie damit aufgehört hat, in Deutschland zu protestieren und die Freilassung der Geiseln zu fordern.

Sie alle fühlen sich von ihrer Regierung verraten, und ihr Groll schwindet nicht. Vor dreizehn Jahren arbeitete Premierminister Benjamin Netanyahu hart daran, einen Deal zu schließen, um einen israelischen Gefangenen aus der Hand von Hamas zu befreien. Im Austausch wurden 1027 palästinensische Gefangene freigelassen. Jetzt, wo 101 Menschen in der Hand der Terroristen sind, scheint Netanyahu aktiv daran zu hindern, einen Deal mit Hamas zu schließen. Er sieht dabei zu, wie sein Land zusammenbricht.

Er präsentiert immer vernünftige Argumente - ob politischer oder militärischer Natur, sie werden alle widerlegt. Doch sie zählen, weil für die israelische Regierung das Leben der 101 Geiseln, die angeblich gefoltert und vergewaltigt werden in den unterirdischen Tunneln von Gaza, weniger Gewicht zu haben scheint als ihre eigene Machtbeibehaltung.

Weil Irit Lahav oft an ihre entführten Nachbarn denkt, liegt sie oft nachts wach. Eine Freundin von Irit hat bereits ihren eigenen Sohn begraben, der von Hamas getötet wurde. Ihre Tochter wird in Gaza festgehalten. "Sie kann nicht schlafen oder essen", beschreibt Irit den Zustand ihrer Freundin. Und jeder, der das hört, weiß, dass das Leben dieser Mutter in einem einzigen Wort zusammengefasst werden kann: unerträglich. Dass Benjamin Netanyahu nachts schlafen kann, ist unbegreiflich.

Trotz der ständigen bedrohlichen Geräusche von draußen ertragen Irit und ihre Tochter den Schmerz

