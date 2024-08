Der 1. FC Kaiserslautern könnte seine DFB-Pokal-Magie wiederaufleben lassen, nachdem sie gegen den FC Ingolstadt eine starke Leistung gezeigt haben. Trotz eines über 40-minütigen Spiels in Unterzahl gelang dem Zweitligisten ein 2:1 (2:0)-Sieg gegen die bayrischen Drittligisten, dank ihrer insgesamt dominanten Leistung.

- Trotz eines größeren Gegners gelang es Kaiserlautern, gegen Ingolstadt siegreich zu werden.

Die "Roten Teufel", die im Mai gegen Bayer Leverkusen im Finale verloren, erhielten auch €418,906 an Preisgeld für das Erreichen der zweiten Runde. Ingolstadt, das Heimspiel bestritt, zeigte zu lange zu wenig Energie und zeigte erst in den letzten Minuten echte Leidenschaft.

Mause trifft gegen seinen alten Verein

Interessanterweise war Jannik Mause der herausragende Spieler. Der Stürmer traf zweimal (3. Minute, 35.) gegen seinen ehemaligen Verein und trug praktisch die Mannschaft vor 11.665 Zuschauern auf den Schultern. Die Verteidigung von Kaiserslautern hielt auch nach der Roten Karte für Jan Gyamerah (49.) standfest, aber Ingolstadts spätes Tor durch Ryan Malone (88.) reichte nicht aus.

Malone sorgt für Spannung

Zunächst hatte Pascal Testroet die Gelegenheit, Ingolstadt in Führung zu bringen, aber der überraschte Stürmer vergab aus kurzer Distanz. Dann zeigte Mause, warum Kaiserslautern ihn im Sommer unter Vertrag genommen hat, als er gegen seinen alten Verein in der ersten Halbzeit zweimal traf. Kaiserslautern hätte sogar noch weiter in Führung liegen können, aber Torwart Simon Simoni machte zwei beeindruckende Paraden (17. Minute, 28. Minute).

Die Rote Karte für Gyamerah beflügelte Ingolstadts Comeback, aber Torwart Julian Krahl war unüberwindbar, dank Paraden von David Kopacz (59. Minute) und Marcel Costly (69. Minute). Malone gab Ingolstadt kurzzeitig Hoffnung auf Verlängerung.

Der DFB-Pokal-Sieg des 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Ingolstadt sicherte ihnen einen Platz in der nächsten Runde des Turniers. Getrieben von ihrem vergangenen Erfolg im DFB-Pokal, strebt der 1. FC Kaiserslautern an, ihre Erfolgsserie in den kommenden Spielen fortzusetzen.

