Trotz der Sorge um eine mögliche Verlangsamung, arbeitet Amerikas Wirtschaftsmotor weiterhin kräftig.

Retailausgaben in den USA nahmen im August um 0.1% im Vergleich zu Juli zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in seinem Bericht mitteilte. Obwohl dies ein niedrigeres Wachstumsrate als die revidierte 1.1% im Juli ist, übertraf es die vorhergesagte Abnahme von 0.2%. Die Zahlen berücksichtigen saisonale Schwankungen, jedoch nicht die Inflation.

Dieses Wachstum wird als positiv für die amerikanische Wirtschaft angesehen, da der Konsum der Verbraucher fast zwei Drittel der wirtschaftlichen Leistung des Landes ausmacht. Der Einzelhandel trägt erheblich zum Gesamtumsatz bei.

Dieser Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, ist die letzte wichtige wirtschaftliche Aktualisierung vor der Ankündigung der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch. Die Zahlen haben keinen signifikanten Einfluss auf die Höhe der geplanten Zinssenkung. Die Diskussion darüber, ob die Federal Reserve eine Viertelpunktsenkung oder eine Halbierung durchführen wird, hat in letzter Zeit zugenommen.

Die Gesundheit der amerikanischen Wirtschaft, insbesondere der Arbeitsmarkt, ist für die Federal Reserve und die Wall Street von großer Bedeutung, die aggressive Zinssenkungen von der Zentralbank erwartet. Momentan stellen Arbeitgeber weniger ein und es ist für Arbeitsuchende schwieriger, eine neue Stelle zu finden. Die Arbeitslosenquote ist in den letzten zwölf Monaten rapide gestiegen und liegt nun bei 4.2%, verglichen mit 3.8% im Vorjahr.

Ein stagnierender Arbeitsmarkt könnte zu einem erheblichen Rückgang des Konsums führen, was potenziell die amerikanische Wirtschaft negativ beeinflussen könnte. Unternehmen könnten dann gezwungen sein, ihre Einstellungsstrategien anzupassen, wenn die Verbraucher weniger ausgeben, was potenziell einen negativen Feedback-Mechanismus auslösen könnte, bei dem die Verbraucher aufgrund von Entlassungen weniger ausgeben. Die Federal Reserve könnte eingreifen, um dies zu verhindern, indem sie die Zinskosten senkt.

Vorsichtige Konsumausgabenpläne

Obwohl der Konsum der Verbraucher immer noch über den Vorkrisenniveaus liegt, zeigen jüngste Umfragen eine leichte Abnahme der Ausgaben in naher Zukunft.

Im August gaben die Teilnehmer an der Umfrage der Federal Reserve Bank of New York eine jährliche Steigerung des nominalen Haushaltsausgaben von 5%, verglichen mit 4.6% im April an.

Allerdings zeigte die Umfrage eine leichte Abnahme der geplanten monatlichen Gesamtausgaben, die im August auf 3% gesunken sind. Obwohl dies immer noch über den Niveaus von 2019 liegt, liegt es jedoch unter dem Höchststand von 5.4% im April 2022.

Eine separate Umfrage der Bank of America, die am Freitag veröffentlicht wurde, spiegelte diesen Trend wider und deutete auf eine Abnahme der Ausgabenplanungen für die kommenden Jahre hin, sowohl auf einer 3-Monats- als auch auf einer 12-Monats-Basis.

"Dies deutet auf einen Verbraucher hin, der zunehmend selektiv mit seinem Geld umgeht", sagte Robert F. Ohmes, Analyst bei Bank of America Securities.

Diese vorsichtige Ausgabenhaltung ist wahrscheinlich mehr auf Budgetanpassungen als auf Arbeitsplatzängste zurückzuführen, so Ohmes, und führte das Beispiel der Lebensmittelpreise an. In den zehn Jahren vor der Pandemie hatten die Lebensmittelpreise eine relativ stabile Wachstumsrate von weniger als 1%.

Allerdings hat sich die Lebensmittelpreisinflation in den letzten Jahren signifikant erhöht und liegt nun bei einem Anstieg von 27% im Vergleich zu fünf Jahren zuvor. Wenn die Einkommen um 15% gestiegen sind, aber die Lebensmittelpreise um 27% gestiegen sind, müssen die Verbraucher notwendigerweise weniger eines bestimmten Produkts kaufen, um ihre finanzielle Position zu halten, so Ohmes.

Die Lebensmittelpreisinflation ist in den letzten zwölf Monaten signifikant gesunken, wie die Daten des Verbraucherpreisindex zeigen. Laut Daten des Bureau of Labor Statistics lagen die Lebensmittelpreise im August bei einem jährlichen Wachstum von 0.9%, was dem Durchschnittswert von 2019 entspricht.

CNN's Alicia Wallace trug zu diesem Bericht bei.

Das positive Wachstum der Einzelhandelsausgaben kann den amerikanischen Geschäftssektor ankurbeln und zur wirtschaftlichen Expansion beitragen. Vorsichtige Konsumausgabenpläne, die auf Budgetanpassungen und Lebensmittelpreiserhöhungen zurückzuführen sind, können die Zukunft verschiedener Unternehmen beeinflussen.

